Când se răcește vremea în România: Ce arată cele mai noi estimări ANM pentru septembrie 2026
Când se răcește vremea în România: Ce arată cele mai noi estimări ANM pentru septembrie 2026
România intră treptat într-o perioadă cu temperaturi mai apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului, însă răcirea nu va fi una bruscă la nivelul întregii țări. Cele mai recente estimări ale Administrației Naționale de Meteorologie indică o schimbare treptată a regimului termic în cursul lunii septembrie 2026.
Potrivit datelor publicate de ANM, prognoza pentru următoarele două săptămâni a fost actualizată la 7 septembrie, iar estimarea pentru următoarele patru săptămâni a fost actualizată la 8 septembrie. Aceste produse sunt realizate pe baza informațiilor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).
Primele semne ale toamnei, tot mai evidente
În următoarea perioadă, vremea își va pierde treptat caracterul specific zilelor foarte calde de vară. Diferențele dintre temperaturile de peste zi și cele nocturne vor deveni tot mai importante, iar diminețile vor fi mai răcoroase, în special în zonele depresionare și în regiunile intracarpatice.
Datele ANM arată deja această tranziție. În dimineața de joi, 10 septembrie 2026, de exemplu, la stațiile meteorologice din țară erau raportate valori de numai câteva grade în unele zone montane și depresionare, în timp ce în alte regiuni temperaturile erau cu mult mai ridicate. La Întorsura Buzăului erau raportate 6,5 grade Celsius la ora 8:00.
Când putem vorbi, practic, despre răcirea vremii?
Primele semne sunt deja prezente, așadar, mai ales dimineața și în zonele înalte. Pentru o răcire resimțită la nivelul unei mari părți a țării, însă, tendința trebuie urmărită în evoluția din a doua jumătate a lunii septembrie.
Cu alte cuvinte, nu este de așteptat ca România să treacă dintr-o dată de la vară la toamnă, ci mai degrabă printr-o tranziție progresivă. Temperaturile nocturne vor fi primele care vor coborî, urmând ca și maximele diurne să scadă pe măsură ce avansează luna.
Toamna își face loc treptat
Cele mai recente produse publicate de ANM confirmă că perioada următoare trebuie privită ca una de tranziție. Instituția actualizează permanent atât prognozele pe termen scurt, cât și estimările pentru două și patru săptămâni.
Pentru moment, răcirea a început deja în anumite regiuni, în special în timpul nopților și dimineților, iar o scădere mai consistentă a temperaturilor este de așteptat pe măsură ce luna septembrie avansează. Totuși, ANM nu indică, în acest moment, o instalare bruscă a unei perioade reci în întreaga țară.
Evoluția exactă va putea fi stabilită cu mai multă precizie pe măsură ce intrăm în intervalul respectiv, deoarece prognozele pe termen lung exprimă în primul rând tendințe și nu pot anticipa cu aceeași precizie valorile unei anumite zile.
sursa: Administrația Națională de Meteorologie (ANM)
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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