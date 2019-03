REZULTATELE FINALE la Olimpiada de Limba și Literatura Română 2019, pentru elevii de gimnaziu și liceu din județul Alba

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis, luni seara, rezultate finale ale Olimpiadei de Limba și Literatura Română, pentru elevii de gimnaziu și liceu.

CLASA A V-A

1.IFTIME PAULESCU A. ALESSIA A V-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ VESA NADIA 96.5

2.POPA IOANA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 95.5

3.NANDREA C. IADIRA NICOLA A V-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ VESA NADIA 89.25

4.DAN DARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD SZEKELY ANDA MANUELA 86

5.POPA ALEXIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 85

6.BANDICI ANAMARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 85

7.CREȚIU DARIUS A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 84.5

8.CRISTEA A CLAUDIA A V-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ VESA NADIA 84

9.STANCIU B. ANASTASIA A V-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ VESA NADIA 83

10.COMAN CARLA MARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 83

11.BUT N. IOANA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI MARIAN MARINELA 83

12.FĂT ALIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 81.5

13.ȚUȚUI ELIANA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 81

14.FEKETE M. ANASTASIA A V-A A LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ PUŞCAŞ DIANA 81

15.TODEA MARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 80

16.LAZĂR DIANA AMALIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ MORAR CARMEN 80

17.LAZĂR C. CLEOPATRA ELENA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SILVIU CĂRPINIȘIANU” SEBEȘ – STRUCTURĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC SEBEȘ COLTOR IONELA 80

18.CATALINA ILINCA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD SZEKELY ANDA MANUELA 80

19.ZECHERU MARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 79

20.FLOREA ANCA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA BECA ADRIANA 79

21.NAGY R. ANAMARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI MARIAN MARINELA 76

22.DAVID G. LUOANA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI CRISTIAN IONELA 76

23.PRIPON H. BINCA MARIA A V-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ CLAUDIA OANCEA-RAICA 75.5

24.MELENTE D. A. ANDA A V-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ CODRUŢA FLEŞER 75.5

25.FURDUI LIGIA A V-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD CÎMPIAN BIANCA 75.5

26.DEOANCA ALEXIA A V-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD CÎMPIAN BIANCA 75

27.CORCHEȘ N. FLORINA A V-A A LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC CODREA MARIA 75

28.ISPAS ANA CRISTIANA MARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 74

29.BARNA ANDREEA ALEXANDRA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALȚ COSTIN ANA MARIA 74

30.ȚĂGOREAN TEODORA SORINA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ MORAR CARMEN 73

31.MOLDOVAN MELISA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ MORAR CARMEN 73

32.JURJU S. ANTONIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI CRISTIAN IONELA 73

33.ŞERBĂNESCU RALUCA IOANA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA LUPȘA ALINA 72

34.POLEAC TEODORA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” AIUD BOLDOR ELENA 72

35.CETEAN C. DARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ ISTRATE DIANA 72

36.OLTEAN C. ANTONIA A V-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ ISTRATE DIANA 71

37.SĂLCUDEAN M. ALEXANDRA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR IGNA DANIELA 70.5

38.DINCĂ A LORENA A V-A A LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA OLTEANU RODICA 70

39.CORCHEȘ P.. BIANCA IULIANA A V-A A LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC CODREA MARIA 70

40.MATEȘ M.E. DARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” HOREA POPA ANDRA CLAUDIA 69.5

41.AITAI ALEXANDRU A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 69

42.TODEA A. RAUL EMANUEL A V-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ CLAUDIA OANCEA-RAICA 68.75

43.SCROB DAVID A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS PERȚA MIRELA 68.5

44.PUȘCĂU MARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 68

45.SIMILIE D. RALUCA IOANA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI CRISTIAN IONELA 66

46.RANCEA AYANA A V-A A LICEUL TEORETIC TEIUȘ TEIUȘ STAICU IONELA 65

47.BUT N. ILIE A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI MARIAN MARINELA 64.5

48.PITER ALEXANDRA VALENTINA A V-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD CÎMPIAN BIANCA 64

49.GRECU I.G. IOAN A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI MARIAN MARINELA 63

50.DEHELEAN O. MEDEEA DIANA A V-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ CLAUDIA OANCEA-RAICA 61.5

51.LOPĂZAN ANDREEA A V-A A LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA ȚUCULETE MARINELA 61

52.MORAR C.D.ALEXANDRA A V-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BARBU ADRIANA 60

53.MOLODEȚ A. ANDREI DANIEL A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR VEREȘ MIHAELA 58.5

54.SCOICA ANA MARIA A V-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ BÂRLA NICULINA ABS.

55.PETRUȚA GABRIEL A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALȚ COSTIN ANA MARIA ABS.

56.PÂRȚILĂ ELENA A V-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ BÂRLA NICULINA ABS.

57.DAMIAN N. MARIA OLGUTA A V-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ VESA NADIA ABS.

CLASA A VI-A

1.MIRON ANDREI A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA NEGRESCU ELENA 92

2.PETRUȚIU ALEXANDRA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 90.5

3.IHUȚ P.I. IOANA MARIA A VI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BOLD SANDA 88.5

4.TURCU ANASTASIA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA NEGRESCU ELENA 87.75

5.GOŢIA TUDOR A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 87.5

6.ORDEAN A. RĂZVAN A VI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 87

7.TOMANICSKA BIANCA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA NEGRESCU ELENA 85.5

8.NEGURĂ-DAMIAN T. ZARA A VI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 85

9.ALBUŢ REBECA BRIANA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 83.5

10.DECEAN COSMINA ANDREEA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALȚ COSTIN ANA MARIA 83.5

11.TIBU I. TEODORA ALEXANDRA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘUGAG ȘUGAG RUSNEAC ANCA 83

12.BOLEA DRAGOŞ A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA NEGRESCU ELENA 81.25

13.DOCEA SABINA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA NEGRESCU ELENA 81

14.BUZGAR MĂDĂLIN A VI-A A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TRIF IOANA-DANIELA 80.25

15.ANCA ANDREEA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA NEGRESCU ELENA 78

16.CUCUI ALINA MARIA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 77.5

17.BANEA AIDA ALICE A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ VICTORATOS TEODORA 77

18.MACAVEI SONIA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD SZEKELY ANDA MANUELA 76.75

19.FRĂȚILESCU G. GABRIEL A VI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 76.5

20.OARGA V. MIHAELA A VI-A A LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC CODREA MARIA 76.5

21.BOTEZAN RAUL A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD SZEKELY ANDA MANUELA 76

22.CIBU N. MARIA ISABELLE A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ DAIA ROMÂNĂ BRĂDILĂ LAURA 75.75

23.BURZ S.I. VLĂDUȚ SORIN A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ PONOREL PONOREL BOBARIU LILIANA 75.5

24.PERŢA ANDREEA DENISA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 73.5

25.DĂNCILĂ R. ALECSANDRA A VI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 73.25

26.TRIFAN BIANCA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 73.25

27.COSTEA I. DARIA A VI-A A ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÎNCEL CĂTĂUŢĂ IOANA 73

28.DOBÂRTĂ A. IOAN ALEXANDRU A VI-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ SIMU CARMEN 72

29.ANTILICĂ I. TUDOR A VI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 71.75

30.BUCUR MARIA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 71

31.MICLE ANA MARIA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA SLEVAȘ DANA 70

32.CISTEIAN DIMITRIA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA NEGRESCU ELENA 69.75

33.GROZA D. ALEXIA A VI-A A LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ PUŞCAŞ DIANA 69.5

34.BOGDAN DELIA MARIA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 69.25

35.ACHIM IULIA A VI-A A LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA COSTEA CRISTINA 69

36.COMANDAŞU-SOARE V. ELIZABETH A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ ISTRATE DIANA 69

37.VASIU A. LARISA A VI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 68.75

38.DRĂGOIU B. CAMELIA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ PONOREL PONOREL BOBARIU LILIANA 68.5

39.BOTA C.N. ARIANA ȘTEFANIA IOANA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI BOLDAȘ CRISTINA 68

40.LODROMAN G. MELANIA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRÂNOASĂ RADU ELEONORA 68

41.FLOCA M.A. MARIA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI BOLDAȘ CRISTINA 67.5

42.POPESCU A. DIANA A VI-A A LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ PUŞCAŞ DIANA 66.5

43.GIURA ELISA A VI-A A LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA OLTEAN LARISA 65

44.PAȘCA C. ANDREEA COSMINA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEȚAR GHEȚAR NICOLA TITIANA 65

45.GALDĂU I. IONELA ȘTEFANIA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA DINIȘ ADAM CRISTINA 64.5

46.HÂRCEAGĂ ȚÂR MIHAELA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA SLEVAȘ DANA 63

47.GOMBOȘ MARINELA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS CRIȘAN EMILIA 62.75

48.URIAN LARISA IOANA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ VICTORATOS TEODORA 62

49.MOȘNEAG V. ANA-MARIA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR IGNA DANIELA 57.75

50.GROSU D. ȘTEFAN A VI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 57.5

51.SICOE ALEXIA VANESA A VI-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MATEIU PAULA CRISTINA 57.5

52.MORARIU M.N. ANDREIA A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI BOLDAȘ CRISTINA 56.75

53.BERECZKY LUIZA A VI-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD FURDUI ELENA 55.75

54.TOMUȘ LORENA A VI-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD CÎMPIAN BIANCA 54.75

55.FLOCA C.D. DANIELA MARIA A VI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BOLD SANDA 54.5

56.BELINSCHI N. EDUARD A VI-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR VĂSUȚI NICOLETA 52

57.MATEI DARIANA A VI-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD CÎMPIAN BIANCA 38.25

CLASA A VII-A

1. CRIHAN GEANINA A VII-A A LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA OLTEAN LARISA 96

2.BLEANŢ ALEXIA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 93

3.MUNTEAN M. DAVID A VII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 90

4.DUMITRAȘ KARINA A VII-A A LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA OLTEAN LARISA 87.5

5.DOCEA REBECA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” AIUD BOLDOR ELENA 87

6.HĂPRIAN I. AMALIA A VII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ STERCA CRISTINA 86

7.MARCU I. ALEXIA IOANA A VII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BARBU ADRIANA 86

8.AVRAM DAVIN A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA LUPȘA ALINA 85

9.JINAR I. DELIA MARIA A VII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 85

10.BRUMBEA BRÂNDUŞA A VII-A A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA MUNTEAN ANDREEA MARIETA 84.5

11.HĂPRIAN I. OANA A VII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ STERCA CRISTINA 84.5

12.LOMBREA I. MIHAIL NICOLAE A VII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BARBU ADRIANA 84.5

13.MEDRUȚ ANA-MARIA A VII-A A LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA CIUR SIMONA IOANA 84.5

14.ALOMAN I. DENISA MARIA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI CRISTIAN IONELA 84

15.BALEA C. ANTONIA CRISTINA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI CRISTIAN IONELA 84

16.CORBEAN C. TUDOR A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ ISTRATE DIANA 84

17.BLAGA D. REBECA IOANA A VII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 83.5

18.HENEGARU GEORGE A VII-A A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA MUNTEAN ANDREEA MARIETA 83.5

19.BERCU ECATERINA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 83

20.DAISA IOANA MARIA A VII-A A LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA NICULESCU CLAUDIA 83

21.HUDREA BRIANA ANTONIA A VII-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD CÎMPIAN BIANCA 83

22.UDVARI L. MIRUNA ANDREEA A VII-A A LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ PUŞCAŞ DIANA 83

23.MOLDOVAN A.D. NAOMI GABRIELA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ MORAR CARMEN 82

24.MUSCĂ M. MIRUNA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ ŞONA ŞONA COMAN FLORINA 82

25.OLTEAN DARIUS A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 82

26.PRAŢA DARIA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA LUPȘA ALINA 82

27.HAȚEGAN AMINA MĂLINA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALȚ COSTIN ANA MARIA 81

28.STOINA ALEXIA A VII-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ CENAN NICOLETA 81

29.TALPOȘ ANDRADA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA HORȘA DANIELA 81

30.TECŞA A. MARIA ADRIANA A VII-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ MARCU ANA 81

31.AIRINEI C. MARIA CRISTINA A VII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 80

32.CIULEA BEATRICE DIANA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ MORAR CARMEN 80

33.ȘTEFAN V. LUCIA-ȘTEFANIA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI CRISTIAN IONELA 80

34.ŞUTEU RODICA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 80

35.IRIMESCU CARINA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA LUPȘA ALINA 79.5

36.DINIȘ ANTONIA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 78

37.MATEI C M CARINA A VII-A A LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA OLTEANU RODICA 77

38.OARGĂ I.N. IRINA NICOLETA A VII-A A LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC CODREA MARIA 77

39.MUSTAȚĂ ANDRADA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA HORȘA DANIELA 76.5

40.HILEAGĂ G. LARISA A VII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ STERCA CRISTINA 76

41.STAN I. ANDA MARIA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI BOLDAȘ CRISTINA 76

42.PĂDURARIU TUDOR A VII-A A LICEUL TEORETIC TEIUȘ TEIUȘ TUREAN OCTAVIA 74

43.MARIAN I.V. EMILIAN ILIE A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI BOLDAȘ CRISTINA 72

44.ANGHEL N. RAUL A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR IGNA DANIELA 71

45.DOBRA P.M. MARIA PETRONELA A VII-A A LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC CODREA MARIA 71

46.GRUIȚĂ ANTONIA ELENA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ MORAR CARMEN 71

47.STAN N. ANDREEA IOANA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI BOLDAȘ CRISTINA 71

48.BORZA ALINA MARIA A VII-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MATEIU PAULA CRISTINA 70

49.COSTEA ANDRA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 70

50.LAZĂR ANDRA A VII-A A LICEUL TEORETIC TEIUȘ TEIUȘ STAICU IONELA 70

51.MATEICA P.S. PATRICIA MARIA A VII-A A LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ STANCIU AURORA 70

52.MORAR LUCIANA DENISA A VII-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MATEIU PAULA CRISTINA 70

53.SPĂTĂCEAN I. ANA-MARIA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR SABĂU BOGDANA 70

54.BIC DARIA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD SZEKELY ANDA MANUELA 68

55.DRĂGOIU N.M. MARIA A VII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI BOLDAȘ CRISTINA 60

CLASA A VIII-A

1.RUS ANDREEA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 95

2.PRAINER G. TANIA MARIA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ ISTRATE DIANA 93

3.ITU G. JASMINE MARIA A VIII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 92

4.CRISTIAN I. C. DARIA IOANA A VIII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 90

5.NICOARĂ V. ILINCA SILVANA A VIII-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ MARCU ANA 90

6.CĂTĂUŢĂ S. CASIANA A VIII-A A ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÎNCEL CĂTĂUŢĂ IOANA 89

7.TRIF DIANA A VIII-A A LICEUL TEORETIC TEIUȘ TEIUȘ STAICU IONELA 89

8.FRĂŢILĂ F. MARIA IULIA A VIII-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ SIMU CARMEN 87.5

9.VANCEA ADELIN TUDOR A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION LAZĂR” LUNCA MUREȘULUI LUPEAN IONELA 87

10.BĂRBAT F. MARIA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ MARINESCU SABINA 86.5

11.SZABO ANTONIA A VIII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD RUSU RAMONA 86.5

12.BIRIȘ DIANA A VIII-A A LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA ȚUCULETE MARINELA 85

13.BÎTE C. ROBERT A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR VĂSUȚI NICOLETA 85

14.CAUTIȘ M. IOANA ALEXANDRA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI DĂNILĂ ANDREEA 85

15.ICLOZAN C.I. ANDA MARIA A VIII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BOLD SANDA 85

16.MATEICA OANA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD SZEKELY ANDA MANUELA 85

17.TOMA EDUARD A VIII-A A LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA COSTEA CRISTINA 85

18.ASPRESCU ALEXANDRU A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD SZEKELY ANDA MANUELA 84

19.IVASCON – BARAT S.V. ANAMARIA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCĂRIȘOARA SCĂRIȘOARA TOADER CRISTINA MARIA 84

20.PUICAN C. MĂDĂLINA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR VĂSUȚI NICOLETA 83.5

21.COȘ TUDOR A VIII-A A LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA ȚUCULETE MARINELA 83

22.GHEORGHE I. ANDREEA A VIII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ STERCA CRISTINA 83

23.BOITOR S. ANDREEA MARIA A VIII-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ MARCU ANA 81

24.OLARU C. MARIA A VIII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ STERCA CRISTINA 81

25.TOMESCU V. ANDREEA A VIII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 81

26.DRAGOMIRESCU EMMA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA SLEVAȘ DANA 80

27.DULĂU N. ANAMARIA A VIII-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ MARCU ANA 80

28.FLOREA I. MIHAI IOAN A VIII-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ SIMU CARMEN 80

29.NEGOIŢĂ ALEXANDRA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA NEGRESCU ELENA 80

30.PAL BIANCA MIRUNA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ VICTORATOS TEODORA 80

31.POTINTEU M. ANA ALEXANDRA A VIII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BOLD SANDA 80

32.PĂUCEAN I. IOANA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOȘTAT DOȘTAT ȘERBĂNESCU OANA 79.5

33.FĂLĂDĂU PAULA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD SZEKELY ANDA MANUELA 79

34.ȘTEF I.R. ANDREEA-IULIA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ MARINESCU SABINA 79

35.ILEA ANDRADA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” AIUD CONSTANTIN CAMELIA 78.5

36.MĂTĂRÎNGĂ MAGDA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD SZEKELY ANDA MANUELA 78

37.LEVIŢCHI DARIA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 77

38.PAȘCA D.D. DIANA VALENTINA A VIII-A A SCOALA GIMNAZIALĂ VADU MOȚILOR VADU MOȚILOR PAȘCA VIOLETA GEORGETA 77

39.POPTELECAN I. C. IOANA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ MARINESCU SABINA 77

40.JURCOVEȚ RAREȘ A VIII-A A LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA ȚUCULETE MARINELA 76.5

41.DURA A. GEORGIANA ANDREEA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA DINIȘ ADAM CRISTINA 75

42.HILEAGĂ G. DARIUS A VIII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ STERCA CRISTINA 74.5

43.BOȚAN AURA A VIII-A A LICEUL TEORETIC TEIUȘ TEIUȘ STAICU IONELA 72

44.CHICIDEA V. ANA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI MARIAN MARINELA 72

45.TOMUȘ A. ANDREI SEBASTIAN A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI BOLDAȘ CRISTINA 71

46.ȘTEFAN C. ALEXANDRU A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR VEREȘ MIHAELA 68

47.CULDA I.A. ALISA ANTONIA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI BOLDAȘ CRISTINA 67.5

48.OLTEAN M. MIHAI A VIII-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ MARCU ANA 66.5

49.DĂRĂBAN D. ROXANA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR VĂSUȚI NICOLETA 66

50.MATEȘ N. NICULINA ADELINA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCĂRIȘOARA SCĂRIȘOARA TOADER CRISTINA MARIA 66

51.ONEȚ H. ANDRA A VIII-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI BOLDAȘ CRISTINA 65

52.LUNCEAN I.L. RAUL IOAN A VIII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BOLD SANDA 62

53.CIOARA PETRU IOSIF A VIII-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD BURDE MARIA LĂCRIMIOARA 45

CLASA A IX-A

1 POP L.V. ALEXANDRA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA CERBU MIOARA 93

2.BANDICI D. DAN A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA SECARĂ ALINA 90

3.PIENARIU P. EMA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ ARSU NARCISA 88

4.ȘTEFAN G. N. ANA MARINA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 85.5

5.IONESCU C. BIANCA A IX-A A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TRIF IOANA-DANIELA 82

6.TUDORAȘCU R.S. DARIA ANA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA BUSUIOC CARMEN 82

7.VOINA ANDREEA A IX-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ COMȘA ANA-MARIA 81.5

8.NICOARĂ T.V. ANA A IX-A A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TRIF IOANA-DANIELA 79.5

9.URSA G.D. DARIA MARIA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA CERBU MIOARA 79.5

10.BOTA C. ROXANA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI CÎRA ADINA/STAN DIANA 78

11.BÎRLA ANTONIA A IX-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ FLEȘER CODRUȚA 77

12.GLIGA V. ALEXANDRA ELENA A IX-A A COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MUREŞAN SIMONA 77

13.DANCU IULIA ELENA A IX-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ COMȘA ANA-MARIA 76

14.KANTCZI I.D. VIANA-DANIELA A IX-A A LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ TIMAR MARIANA 76

15.HILEAGĂ V. MARIA GEORGIANA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 75

16.VINȚAN L. LUCIANA MARIA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ ARSU NARCISA 75

17.SÎRBU T.F. ALEXANDRA CRISTINA A IX-A A COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DĂNCILĂ TEODORA 74.5

18.BORLA C.M. DENISA MARIA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA CERBU MIOARA 71

19.CREȚ I. MARIA MAGDALENA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PLEȘA DELIA 70

20.FĂȚAN G. IOANA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ CÂNDEA TEREZA 70

21.BÎCLEŞANU C.V. ALEXIA MARA A IX-A A COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MIRCEA COSMINA 69.5

22.CHICIDEA RAMONA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI SĂLĂGEAN MIHEȚIU ALINA 69.5

23.LEACH V.L.MĂDĂLINA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI CÎRA ADINA/STAN DIANA 68

24.COMAN F. D.CRISTIAN ALEXANDRU A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA BUSUIOC CARMEN 64.5

25.SDEORNA ROXANA A IX-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ CENAN NICOLETA 64.5

26.TĂTAR MIHAELA A IX-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ FLEȘER CODRUȚA 64.5

27.FĂȚAN G. CRISTINA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 64

28.ȚÂNTEA DENISA A IX-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ COMȘA ANA-MARIA 64

29.CĂPRARIU L. ADNANA IOANA A IX-A A LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR COZMESCU IONELA 63.5

30.DONEA TEODORA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI SĂLĂGEAN MIHEȚIU ALINA 63.5

31.TECŞA GIULIA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MOLDOVAN CLAUDIA 63

32.POPESCU R. IULIA MARIA A IX-A A LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR COZMESCU IONELA 61

33.HANDREA ALEXANDRA MARIA A IX-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ OANCEA-RAICA CLAUDIA 60.5

34.NICUȚ I.A.IOANA -ANTONIA A IX-A A LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ TIMAR MARIANA 60.5

35.MITESCU CEZARA A IX-A A LICEUL TEORETIC TEIUŞ TEIUŞ BREAZ ANA 60

36.DAVID IOANA A IX-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ BÂRLA NICULINA 59.5

37.ȚÂBOC V.C. DENISA -MARIA A IX-A A LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ TIMAR MARIANA 56.5

38.MARCU M.N.CORNEL SABIN A IX-A A LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR COZMESCU IONELA 54.5

39.CORDEA BIANCA MARIA A IX-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ OANCEA-RAICA CLAUDIA 53

40.DOMŞA VLAD A IX-A A LICEUL TEORETIC TEIUŞ TEIUŞ BREAZ ANA 48

41.BAȘTEA VALENTIN A IX-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ CENAN NICOLETA 35.5

42.DAN NORINA A IX-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ BÂRLA NICULINA ABS.

43.GHIORGHIOIU V. DENISA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA ABS.

44.LAZEA IOANA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI CÎRA ADINA ABS.

45.TEBAN A.O. IOANA SOFIA A IX-A A LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR COZMESCU IONELA ABS.

46.VLAIC M. MIRELA ELENA A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA CERBU MIOARA ABS.

CLASA A X-A

1.LĂZĂRESCU I.D. MARINA DIANA ADELINA A X-A A COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MUREŞAN SIMONA 98

2.TĂMAȘ M. C.TEODORA A X-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA SECARĂ ALINA 93

3.FLUERAȘ M. TATIANA-MIHAELA A X-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ GROSU MONICA 90

4.INDREI I. A.DIANA MARIA A X-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA SECARĂ ALINA 84

5.IVAN TIMEEA MARIA A X-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ SIMU CARMEN 84

6.MATEI M.F. VIORICA CELINA A X-A A COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MIRCEA COSMINA 83

7.LAZEA BIANCA A X-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI CÎRA ADINA 78

8.VIRCA T.V. MARIA A X-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SÂNTIMBREAN ANCA 77.5

9.GROZA A. RALUCA MARIA A X-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PLEȘA DELIA 76.5

10.ONIGA ANDREEA SIMONA A X-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ SIMU CARMEN 76.5

11.NIMAȘ ANDREI A X-A A COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD SZILAGHI ANEMONA 74.5

12.STOIA V.ALINA-VALENTINA A X-A A LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ TIMAR MARIANA 74

13.POPA ANA-MARIA A X-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ OANCEA-RAICA CLAUDIA 71.5

14.MOLDOVAN AURA A X-A A LICEUL TEORETIC TEIUŞ TEIUŞ BREAZ ANA 71

15.ALBA ALEXIA A X-A A COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD SZILAGHI ANEMONA 69.5

16.ROŞIORU A. MARIA MAGDALENA A X-A A LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR COPĂCEANU ADRIANA 68.5

17.BURZO G. NICOLETA GABRIELA A X-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PLEȘA DELIA 66

18.PALADE MAGDALENA A X-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI CÎRA ADINA 66

19.DEAC CRISTIAN A X-A A COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD SZILAGHI ANEMONA 65

20.RADU I. TEODORA A X-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ STERCA CRISTINA 65

21.TRUŢĂ D.M. ANDRA ELENA A X-A A LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR DRĂGAN DRAGOŞ 65

22.MASTAN M. I. IULIA MARIA A X-A A LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ TIMAR MARIANA 64.5

23.BĂLAN A. MARIA A X-A A LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR DRĂGAN DRAGOŞ 59.5

24.CRINTEA E. MĂLINA A X-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ VESA NADIA ABS.

25.PAŞCA DENISA A X-A A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TOPÎRCEAN NATALIA-ASINEFTA ABS.

CLASA A XI-A

1.STOICA H.F. LAVINIA MARIA A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA BUSUIOC CARMEN 95

2.LAZĂR E. ARIANA A XI-A A LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR MOLDOVAN ALINA 90

3.VOINA M. ANDREEA A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 79.5

4.BARDAN E. BIANCA A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 77.5

5.CATELINA D. ANDREEA-ELENA A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ CÂNDEA TEREZA 76

6.FILDAN G. ALEXANDRA GABRIELA A XI-A A COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DĂNCILĂ TEODORA 75

7.OPREAN G. DAN A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ GROSU MONICA 74.25

8.MIHEȚ ANDREIA A XI-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ HAIDUC VALENTINA 74

9.DOBRE M.D. MARIA ADINA RUXANDRA A XI-A A COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MIRCEA COSMINA 72

10.MEDREA MIHAELA A XI-A A LICEUL TEORETIC TEIUŞ TEIUŞ POP ROMINA-MARIA 72

11.PETRUSE CĂTĂLIN A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI CÎRA ADINA 72

12.BOCA VALENTIN A XI-A A LICEUL TEORETIC TEIUŞ TEIUŞ POP ROMINA-MARIA 71

13.POPA EDUARD IANIS A XI-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ AFTENIE DIANA AUGUSTA 68.5

14.BELDEAN G. MARIA CĂTĂLINA A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 67.75

15.VODĂ A. S. IOANA A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA LODOABĂ LIVIU 67.25

16.TÎRZIU P. CRISTIAN IOAN A XI-A A LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA ROF ELENA 65

17.SĂBĂDUŞ LUISA A XI-A A LICEUL TEORETIC TEIUŞ TEIUŞ POP ROMINA-MARIA 63.25

18.DUDA T.I. ANASTASIA-MARIA A XI-A A LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ POP GABRIELA 60

19.ALBU N. BIANCA A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ CÂNDEA TEREZA 58.5

20.HAIDUC GABRIELA A XI-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ HAIDUC VALENTINA 54.5

21.PINTEA N.V. MĂLINA MARIA A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA BUSUIOC CARMEN 53

22.BÎTIU V. ALEXANDRA A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA ABS.

23.HERLEA D. DENISA MARIA A XI-A A LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR MOLDOVAN ALINA ABS.

24.MOGA A. ADRIANA A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA ABS.

25.OLTEAN F.N. TEODORA NICOLETA A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA BUSUIOC CARMEN ABS.

26.PANDOR AURA A XI-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ HAIDUC VALENTINA ABS.

27.VÂNT I. IULIA CORINA A XI-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA BUSUIOC CARMEN ABS.

CLASA A XII-A

1.ROTTA G. SORANA A XII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 95

2.BODEA G. NICOLAE ALEXANDRU A XII-A A COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MUREŞAN SIMONA 92

3.LUPU N. ANDREEA -ELENA A XII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 90

4.RODILĂ A.I. ANDREI IOAN A XII-A A COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MIRCEA COSMINA 86

5.PAȘTIU I. GEORGIANA A XII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ CÂNDEA TEREZA 82.5

6.SIMA M. MARIA ANDREEA A XII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA BUSUIOC CARMEN 81

7.PANITI P. EVA A XII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA SECARĂ ALINA 77.5

8.IANCU C. ADELA A XII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ GROSU MONICA 75

9.PETRUȚA CAMELIA A XII-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ HAIDUC VALENTINA 75

10.PIȚU C. Ș MELISA A XII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 74

11.TODEA PETRONELA GEORGIANA A XII-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ AFTENIE DIANA AUGUSTA 64

12.MOLDOVAN V. BIANCA-DENISA A XII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ GROSU MONICA 61

13.UNGUREANU ADELINA A XII-A A LICEUL TEORETIC TEIUŞ TEIUŞ POP ROMINA-MARIA 57.5

14.BESOIU I. DENISA A XII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 56

15.BOANCĂȘ GIORGIANA IULIANA A XII-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ OANCEA-RAICA CLAUDIA 53

16.ÖSZ-STRAKATOR STEFANIA A XII-A A LICEUL TEORETIC TEIUŞ TEIUŞ POP ROMINA-MARIA 52

17.BUTA V. IULIA A XII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA ABS.

18.GROZA ROSALINDA A XII-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ CENAN NICOLETA ABS.

19.MEZEI EDINA A XII-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ FLEȘER CODRUȚA ABS.

20.NEGREA T. SORINA A XII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA ABS.

21.POPA ALINA A XII-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ CENAN NICOLETA ABS.

SECȚIUNEA B – NIVELUL 1- CLASELE a V-a – a VI-a

1.MOGA VICTORIA 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA HORȘA DANIELA 95

2.SOCOL GABRIELA 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 93.5

3.TIMBUŞ TEODORA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA LUPȘA ALINA 92

4.BORCEA MARIA ANGELICA 1 A V-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ OANCEA-RAICA CLAUDIA 90.5

5.RUSANDU V.ALEXANDRA 1 A VI-A B LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA OLTEAN LARISA 90

6.BURJA ELENA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA LUPȘA ALINA 88

7.ONIGA ALIN 1 A VI-A B ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÎNCEL CĂTĂUŢĂ IOANA 87.5

8.ACHIMEȚ N. ANDRA NICOLETA 1 A VI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BOLD SANDA 87

9.BOGATU DIANA 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR VĂSUȚI NICOLETA 87

10.DĂIAN ANNA MARIA 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA IANC MIRELA 87

11.SÎRBU ALEXANDRA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 87

12.VESA MIHAI DRAGOȘ 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 87

13.VULPE DAVID MATEI 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 86.5

14.MUNTEAN ELISA CHRISTIANA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA IANC MIRELA 85.5

15.POPA CARMEN DENISA 1 A V-A B ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMICLĂUȘ SÂNMICLĂUȘ CĂPÎLNEAN ALEXANDRA-VIVIANA 85

16.BADEA MARIA 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA IANC MIRELA 84.5

17.RĂULEA E. DARIUS 1 A V-A B LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ BĂDESCU LACRIMA JOHANNA 84.5

18.OLTEAN IOAN 1 A VI-A B ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÎNCEL CĂTĂUŢĂ IOANA 84

19.MIHEȚ XENIA 1 A VI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BOLD SANDA 83.75

20.BELEIU MARIA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 83.5

21.MORAR CODRUŢA MARIA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA LUPȘA ALINA 83.5

22.GRUIAN ALEXIA BRIANA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 83

23.BURA ANDREI 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 82.5

24.RUS ANDREEA CRISTINA 1 A VI-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ SIMU CARMEN 82.5

25.BĂBAN A. ADRIANA NICOLETA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI SĂSCIORI TRIFU ANDREEA 82

26.IORDĂCHESCU MAIA PETRA 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA NEGRESCU ELENA 82

27.BĂLGRĂDEAN IOANA-MARIA 1 A VI-A B LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA FICA ROBERTA 81

28.ANGELESCU ANA TAISIA 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA HORȘA DANIELA 80.5

29.BOTA COMAN ANAMARIA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 80.5

30.CHIRILĂ-SÂRBU CRISTIAN 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS CRIȘAN EMILIA 80

31.DULĂU ALISIA CARMEN 1 A VI-A B ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE DANCU” BIIA CRIȘAN DANIELA-MARIA 80

32.MĂRGINEAN ALEXIA 1 A VI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD GÂLEA GABRIELA 80

33.SIMA ILINCA MARIA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 80

34.UNCHIAŞ KARINA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 80

35.BOCȘA LAVINIA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA DINIȘ ADAM CRISTINA 79.5

36.PETRIC TUDOR 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 79

37.SUCIU GABRIELA MARIA 1 A VI-A B ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÎNCEL CĂTĂUŢĂ IOANA 79

38.PINTILII C. DENISA NICOLA 1 A V-A B LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ BĂDESCU LACRIMA JOHANNA 78

39.JURJIU ANDREA ALINA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA HORȘA DANIELA 77.75

40.LAZĂR HORAŢIU 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA LUPȘA ALINA 77

41.VOJ TEODORA 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 76

42.CÂMPEAN TIMEA MARIA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA LUPȘA ALINA 74.5

43.CICORTAȘ EMANUEL ȘTEFAN 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ MORAR CARMEN 74.5

44.HANEŞ DARIA 1 A V-A B LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ PUŞCAŞ DIANA 74.5

45.TRIF VICTOR 1 A V-A B LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ PUŞCAŞ DIANA 74.5

46.CAIZER ADELINA 1 A VI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD GÂLEA GABRIELA 74

47.ȘOPTEREAN MARA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 74

48.PARASCHIV SIDONIA 1 A V-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ CODRUŢA FLEŞER 73.5

49.URS MARIA BEATRICE 1 A V-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TOPÎRCEAN NATALIA-ASINEFTA 73.25

50.SÎNCELEAN LAURA 1 A VI-A B ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÎNCEL CĂTĂUŢĂ IOANA 72.5

51.DRĂGHIŢĂ PAULA 1 A V-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TOPÎRCEAN NATALIA-ASINEFTA 70.5

52.CHELĂRESCU THEODORA 1 A V-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ CODRUŢA FLEŞER 70

53.OLTA ELISA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 70

54.RUS BIANCA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 70

55.VÂJDEA C DENISA 1 A V-A B LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA OLTEANU RODICA 70

56.ARTENE V. LAVINIA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR IGNA DANIELA 69

57.IGNA ELNA SOPHIA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 68

58.MARIAN ANDA 1 A VI-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TRIF IOANA-DANIELA 68

59.STĂNESCU T.TIBERIA 1 A VI-A B LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA OLTEAN LARISA 68

60.MUREȘAN ALEXANDRU 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 67

61.SZEKELI ȘTEFANIA ALEXANDRA 1 A V-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ OANCEA-RAICA CLAUDIA 67

62.SUCIU MARIA GEORGIA 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 65

63.DREGHICIU DORIS DEBORAH 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA IANC MIRELA 64

64.FILIPAN ADELA GEORGIANA 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 64

65.ROMAN I. TANIA LORENA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI SĂSCIORI TRIFU ANDREEA 64

66.MAIER GHE. ANTONIA MARIA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI SĂSCIORI TRIFU ANDREEA 63.5

67.BERINDEI V. GIULIA 1 A VI-A B LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA OLTEAN LARISA 63

68.FIŢ DRAGOŞ VLAD 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 63

69.BALTĂ VLAD 1 A VI-A B LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA FICA ROBERTA 60.5

70.IOICA DARIAN 1 A V-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ CODRUŢA FLEŞER 60.5

71.OPREA ALESIA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 60

72.STÂNGACIU ANDREI 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 60

73.SUCIU ALESSIA DIANA 1 A V-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ OANCEA-RAICA CLAUDIA 60

74.ALDEA I. MIHAI 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR IGNA DANIELA 59

75.BARNA CRISTIANA 1 A V-A B LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ PUŞCAŞ DIANA 58.5

76.CIAJA AMALIA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR VĂSUȚI NICOLETA 57

77.JIGĂREAN ALEXANDRU 1 A V-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TOPÎRCEAN NATALIA-ASINEFTA 57

78.IHUȚ RĂZVAN 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA DINIȘ ADAM CRISTINA 56

79.JUNCAN D. DARIUS GEORGE 1 A VI-A B ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BOLOGA” GEOAGIU DE SUS GORONEA IOANA 56

80.TRUŢĂ I. ANDREI IONEL 1 A V-A B ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BOLOGA” GEOAGIU DE SUS GORONEA IOANA 54.5

81.CÂMPEAN DARIA 1 A V-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TOPÎRCEAN NATALIA-ASINEFTA 53.5

82.GANEA LARISA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA DINIȘ ADAM CRISTINA 53.5

83.ADAM ALEXANDRU 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA IANC MIRELA 53

84.TOMA S CEZAR 1 A V-A B LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA OLTEANU RODICA 50

85.OAIDA NICOLETA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA PLEȘA MARIANA 39.5

86.BOC F.A. COSMIN ANDREI 1 A V-A B ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BOLOGA” GEOAGIU DE SUS GORONEA IOANA 37

87.BONCEA IOANA 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA COSMA VIOLETA ABS.

88.BUTA LUCA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR VĂSUȚI NICOLETA ABS.

89.FAGARAS IOANA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA HORȘA DANIELA ABS.

90.FILIMON MARIA 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR VĂSUȚI NICOLETA ABS.

91.HAIDUC IOHANA ADRIANA 1 A V-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ MORAR CARMEN ABS.

92.MARCU A. ADRIAN 1 A VI-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR IGNA DANIELA ABS.

93.MOLDOVAN DAVID 1 A V-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TOPÎRCEAN NATALIA-ASINEFTA ABS.

94.MORAR ALINA 1 A V-A B LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ PUŞCAŞ DIANA ABS.

95.PETREAN C N CASIAN 1 A V-A B LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA OLTEANU RODICA ABS.

96.PUŞCĂ MĂDĂLINA 1 A V-A B LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ PUŞCAŞ DIANA ABS.

97.SATMARI ROXANA 1 A VI-A B LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ PUŞCAŞ DIANA ABS.

98.URSU ALEXIA 1 A VI-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TRIF IOANA-DANIELA ABS.

SECȚIUNEA B – NIVELUL 2- CLASELE a VII-a – a VIII-a

1.LORINTZ C. ALEXANDRU 2 A VIII-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 96.5

2.CIBU ANA IULIA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 93

3.VINTILĂ MARIA 2 A VII-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ AFTENIE DIANA AUGUSTA 92

4.BOCA TEODORA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 90

5.PRECUPESCU I. ILEANA 2 A VIII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI SĂSCIORI TRIFU ANDREEA 89.25

6.PETRAȘCU TEODORA 2 A VIII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA HORȘA DANIELA 88.75

7.NOJA MARIA 2 A VIII-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA MUNTEAN ANDREEA MARIETA 88.25

8.ȘTEFANI ALEXIA VANESSA 2 A VIII-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MATEIU MARIUS 87.5

9.TRIFF T. FLAVIA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR IGNA DANIELA 87.25

10.BUFNEA C. MARIA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 87.25

11.BONTA ALEXIA 2 A VIII-A B LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA ȚUCULETE MARINELA 86.5

12.PLEȘA DIANA 2 A VIII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA IANC MIRELA 86.25

13.MAREȘ M. AMALIA 2 A VIII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI SĂSCIORI TRIFU ANDREEA 86

14.MACAVEIU MĂDĂLINA-CLAUDIA 2 A VIII-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MATEIU MARIUS 86

15.MAIER GHE. IULIA 2 A VIII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI SĂSCIORI TRIFU ANDREEA 85.5

16.GHERMAN RALUCA MARIA 2 A VIII-A B LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA FICA ROBERTA 85

17.DIACU DIANA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA LUPȘA ALINA 85

18.ȚĂRAN IULIA ROMANA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ DAIA ROMÂNĂ BRĂDILĂ LAURA 84.75

19.EDVEŞ MARIA DENISA 2 A VIII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ MARINESCU SABINA 84.5

20.RÂȘTEIU RALUCA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA PLEȘA MARIANA 84

21.MOLDOVAN A.D.DARIA ANDREEA 2 A VII-A B LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ STANCIU AURORA 83.5

22.HERLEA D. ALESIA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR IGNA DANIELA 83

23.BOTESCU C. ANTONIA 2 A VII-A B LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA OLTEAN LARISA 82

24.HODOR D. ANDREEA OANA 2 A VII-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ STERCA CRISTINA 81.5

25.BERA M.M. DRAGOȘ 2 A VII-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ STERCA CRISTINA 81.5

26.VAȘARHELEAN M. REBECA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR VEREȘ MIHAELA 81

27.ILEA ȘTEFAN ANTONIO 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ MORAR CARMEN 81

28.CORDEA I.I. ALESSIA 2 A VII-A B LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ STANCIU AURORA 81

29.DAMIAN ELENA 2 A VIII-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA MUNTEAN ANDREEA MARIETA 80.5

30.GRAPA IOACHIM 2 A VII-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA MUNTEAN ANDREEA MARIETA 79.5

31.SITARU MIRUNA 2 A VIII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR VĂSUȚI NICOLETA 79.25

32.FRĂȚILĂ C. ADA 2 A VII-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA 79

33.BRICIU ANDREEA 2 A VIII-A B COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BOLD SANDA 77.5

34.MIHĂLȚAN CIPRIAN 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 77

35.BATIN IOANA 2 A VIII-A B LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA ȚUCULETE MARINELA 77

36.CĂSTĂIAN ELISA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 76.75

37.TRIFA AUREL-NICOLAE 2 A VIII-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MATEIU MARIUS 76

38.ȘIARA A. PATRICIA 2 A VIII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI SĂSCIORI TRIFU ANDREEA 76

39.CHIRILĂ CRISTINA 2 A VIII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR VĂSUȚI NICOLETA 76

40.NICOARĂ GEORGE 2 A VII-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA MUNTEAN ANDREEA MARIETA 75

41.FULEA ROXANA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA HORȘA DANIELA 74.5

42.TRIF PAULA-MARIA 2 A VIII-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MATEIU MARIUS 74

43.PETRAŞCU BIANCA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 74

44.POP DENISA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR VĂSUȚI NICOLETA 74

45.CĂSTRASE ANTONIO EUGEN 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ MORAR CARMEN 74

46.MIRCEA SILVIA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR SABĂU BOGDANA 73

47.ROCA IULIA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 72.5

48.KIȘ P. ARIANA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR IGNA DANIELA 71.5

49.JEFLEA IULIA 2 A VIII-A B COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BOLD SANDA 71.5

50.BOCȘA MĂDĂLINA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA PLEȘA MARIANA 71.5

51.HADA A. CRISTINA MARIA 2 A VII-A B ŞCOALA GIMNAZIALĂ STREMŢ STREMŢ VOICU SIMONA 70.5

52.TRIF MATEI 2 A VIII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA IANC MIRELA 70

53.POP C CRISTIAN GABRIEL 2 A VIII-A B LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA OLTEANU RODICA 70

54.CRIŞAN ARIANA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 69.5

55.BENA F. RĂZVAN IOAN 2 A VII-A B LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ BĂDESCU LACRIMA JOHANNA 69.5

56.ȘANDRU S. ARIANA IOANA 2 A VIII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI SĂSCIORI TRIFU ANDREEA 68

57.KIȘ ROXANA 2 A VIII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA IANC MIRELA 67.5

58.NAGY RARES 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 67

59.TOMOIU ȘTEFANIA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR SABĂU BOGDANA 66.5

60.MOLDOVAN I. DANIELA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR VEREȘ MIHAELA 66.5

61.BALOSIN DENISA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR SABĂU BOGDANA 65

62.BĂLAN NICULINA 2 A VII-A B LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA OLTEANU RODICA 65

63.BROSCĂREANU I. CARLA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR VEREȘ MIHAELA 64.5

64.CIPA R. GEANINA CLARA 2 A VII-A B ŞCOALA GIMNAZIALĂ STREMŢ STREMŢ VOICU SIMONA 64

65.SAVU EMANUEL 2 A VIII-A B LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA ȚUCULETE MARINELA 63.5

66.PAŞCA ANTONIA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 62

67.MAGDA VLAD 2 A VIII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA IANC MIRELA 62

68.DICU O. OANA 2 A VII-A B LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ BĂDESCU LACRIMA JOHANNA 61

69.VASIU EDUARD 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 60

70.RUS EMA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS CRIȘAN EMILIA 59

71.GÂNŢA ANDREI 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ ISTRATE DIANA 59

72.RUS SARA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA LUPȘA ALINA 52

73.BELDEAN A. PAULA MARIA 2 A VIII-A B ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BOLOGA” GEOAGIU DE SUS GORONEA IOANA 46

74.SOBARIU MAYA MARIA 2 A VIII-A B LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA FICA ROBERTA ABS.

75.ȘANDRU N. MĂLINA 2 A VIII-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ OBREJA ADRIANA ABS.

76.ROMOȘAN O DARIA 2 A VII-A B LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA JURCOVEȚ ALICE ABS.

77.ROMAN D. KARLA 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR VEREȘ MIHAELA ABS.

78.OPRICEAN DANIELA 2 A VII-A B COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD SZILAGHI ANEMONA ABS.

79.HARD LIVIANA 2 A VII-A B COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD SZILAGHI ANEMONA ABS.

80.BIRIŞ GEORGE 2 A VII-A B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ ISTRATE DIANA ABS.

SECȚIUNEA B – NIVELUL 3 – CLASELE a IX-a – a X-a

1.CIULE A.I. ALEXANDRA IOANA 3 A X-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MIRCEA COSMINA 95

2.CĂPEŢ L. IUSTINA DACIANA 3 A X-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MUREŞAN SIMONA 92.5

3.DANCEA CARLA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD RUSU RAMONA 91

4.NISTOR O.D. ANDREEA DIANA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA SECARĂ ALINA 91

5.BOCA P. FELICIA MARIA 3 A IX-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MUREŞAN SIMONA 90

6.CHICIDEA MARIA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI SĂLĂGEAN MIHEȚIU ALINA 90

7.DOBROVĂŢ O. DELIA ANCA 3 A IX-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DĂNCILĂ TEODORA 88

8.MARCU ARIANA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD RUSU RAMONA 85.5

9.PUȘCAȘ OZANA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD GÂLEA GABRIELA 85.5

10.MATEI V. MARIA MĂDĂLINA 3 A IX-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DĂNCILĂ TEODORA 85

11.POPA C.F. FLORIN ALEXANDRU 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA SECARĂ ALINA 85

12.GHERMAN M. D. ANDREEA GEANINA 3 A X-A B LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA RUSAN MIRELA 84

13.JOSAN V. D. ANA-MARIA 3 A IX-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TRIF IOANA-DANIELA 84

14.MAXIM M. THEA ELENA MARIA 3 A IX-A B LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ FRANCU ANA- MARIA 84

15.BURZ SORINA 3 A X-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD BERINDEI LILIANA-CRISTINA 83

16.MĂŢAN I. C. MIHAI 3 A X-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA PINTEA OANA-ARSINETA 83

17.GHIŢĂ A.I. DARIUS 3 A X-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA PINTEA OANA-ARSINETA 82

18.ȘTEFAN I. MARIA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ STERCA CRISTINA 82

19.OARGĂ M. ANDREEA CLAUDIA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PLEȘA DELIA 81.5

20.RĂZĂILĂ F. LUIZA ANA 3 A IX-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MUREŞAN SIMONA 81

21.MOLDOVAN GIORGIA 3 A IX-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ COMȘA ANA-MARIA 80

22.RUSU C.V. BIANCA MARIA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PLEȘA DELIA 80

23.VLEZAN V. MARIA IOANA 3 A X-A B LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ STANCIU AURORA 80

24.BOROICA G. TUDOR 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ GROSU MONICA 79

25.COPÎNDEAN N. ADELINA ELENA 3 A X-A B LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ TIMAR MARIANA 79

26.LICHTENSTEIN R.I. DENISA IOANA 3 A IX-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MIRCEA COSMINA 79

27.LONGODOR C. ANDREEA 3 A IX-A B LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR COZMESCU IONELA 79

28.ARION F.C. RADU 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA SECARĂ ALINA 78

29.ARSU I. RAREȘ 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 78

30.ANDONE V. SANDRA LETIȚIA 3 A IX-A B LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ TIMAR MARIANA 77

31.JURJIU MARIA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD RUSU RAMONA 77

32.FERNANDES R. DARIA MARIA 3 A IX-A B LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR COZMESCU IONELA 75

33.MOTORA VASILICA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BOLD SANDA 74

34.DAVID RALUCA-MARIA 3 A X-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ OANCEA-RAICA CLAUDIA 73.5

35.SANISLAV S.O. ROBERTA IUDIFTA 3 A X-A B LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ STANCIU AURORA 73.5

36.KATANA I. CASIANA 3 A IX-A B LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ FRANCU ANA- MARIA 72.5

37.TOMA C DARIUS 3 A IX-A B LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA COMAN AUGUSTA 72

38.AVRAM NICOLETA 3 A X-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ AFTENIE DIANA AUGUSTA 71

39.BERZESCU I. KALINA IOANA 3 A IX-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DĂNCILĂ TEODORA 71

40.ȘOLEA ANDRA 3 A X-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ AFTENIE DIANA AUGUSTA 70.5

41.ANTON S.D. ALEXANDRA IOANA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA SECARĂ ALINA 70

42.BUTA S. DIANA MARIA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ ARSU NARCISA 69.5

43.NICULIȚĂ D. ROXANA 3 A X-A B LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ TIMAR MARIANA 68

44.PODAR I. IOANA MARIA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA SECARĂ ALINA 68

45.ANDREȘEL BIANCA MARIA 3 A X-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD BERINDEI LILIANA-CRISTINA 67

46.AVĂDĂNI ARIANA-FLORINA 3 A X-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD BERINDEI LILIANA-CRISTINA 67

47.NEGREA I. MĂDĂLINA MARIA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA CERBU MIOARA 67

48.LAZEA I. ANDREEA IOANA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PLEȘA DELIA 66

49.PETRINDEAN ALEXIA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD RUSU RAMONA 64

50.IVESCU I.V. IONUŢ MIRCEA 3 A IX-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MUREŞAN SIMONA 63.5

51.CIORGOVEAN L. DIANA-MARIA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ GROSU MONICA 63

52.CORCHEȘ BIANCA 3 A X-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD BERINDEI LILIANA-CRISTINA 63

53.UŢIU B. I. ATANASIA 3 A X-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TOPÎRCEAN NATALIA-ASINEFTA 63

54.GUȚU I. F.ALEXIA MARIA 3 A IX-A B LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ TIMAR MARIANA 62

55.SAMOILĂ BEATRICE COSMINA 3 A IX-A B LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA JIANU LILIANA 60.5

56.CRĂCIUN V. MARIA ANDREA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ ARSU NARCISA 60

57.DOBDĂ ANDRA 3 A IX-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ FLEȘER CODRUȚA 60

58.PETRUȚA ADELINA 3 A X-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ AFTENIE DIANA AUGUSTA 60

59.CAZAN A. G. ADINA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SÂNTIMBREAN ANCA 59

60.ANA SCROB DĂNUT 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BOLD SANDA 55

61.IOSIF V. CRISTINA MONICA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PLEȘA DELIA 55

62.SZOCS ALEXANDRA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI SĂLĂGEAN MIHEȚIU ALINA 54

63.CHIȘUDEAN V. ANTONIA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SÂNTIMBREAN ANCA 52

64.HAIDU G. DRAGOȘ 3 A X-A B LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA” BLAJ SAVONEA CRISTINA 51

65.NICOLAE F. NATALIA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ ARSU NARCISA 50

66.PĂCURARU CĂTANĂ C. ALEXIA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ ARSU NARCISA 50

67.PLATON ARIANA 3 A X-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ AFTENIE DIANA AUGUSTA 50

68.POPA TEODORA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD GÂLEA GABRIELA 50

69.SZOLLOȘI D. DANIELA 3 A X-A B LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA” BLAJ HANDREA IOANA 50

70.BARNA I. BIANCA IOANA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PLEȘA DELIA ABS.

71.COZMA SÂNZIANA 3 A IX-A B LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA JIANU LILIANA ABS.

72.CRIŞAN G. ANDRA 3 A IX-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TRIF IOANA-DANIELA ABS.

73.CRISTIAN O.I IRINA IOANA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PLEȘA DELIA ABS.

74.CROITORU F.S. ANA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PLEȘA DELIA ABS.

75.IURA LUCIA 3 A X-A B COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD RUSU RAMONA ABS.

76.MORAR M ȘTEFANIA 3 A IX-A B LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA ALBESCU NADIA ABS.

77.NARIȚA DIANA-NICOLETA 3 A X-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD BERINDEI LILIANA-CRISTINA ABS.

78.OLTEA G.T. ADINA-BIANCA 3 A IX-A B LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ POP GABRIELA ABS.

79.ȘANDRU C. CRISTINA 3 A IX-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PLEȘA DELIA ABS.

80.STRĂJAN DIANA 3 A IX-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ OANCEA-RAICA CLAUDIA ABS.

SECȚIUNEA B – NIVELUL 4 – CLASELE a XI-a – a XII-a

1.BĂDILĂ I. TIMOTEI-ILIE 4 A XI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ GROSU MONICA 96.5

2.LEONTE V. CRISTINA 4 A XII-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 94.5

3.HANEȘ PAULA-OLIMPIA 4 A XII-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MATEIU MARIUS 90

4.BĂRBUŞIU N.D. IOANA 4 A XI-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TRIF IOANA-DANIELA 87

5.HENEGAR P DENISA 4 A XII-A B LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA ALBESCU NADIA 87

6.ARSU I. TEODORA 4 A XII-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 86.5

7.GĂLĂŢAN F.C. RAMONA SIMINA 4 A XII-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MIRCEA COSMINA 86.5

8.DAD L. LARISA 4 A XI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MARINCAȘ MARNELA 86

9.TOMA C BOGDAN ALEXANDRU 4 A XII-A B LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA ALBESCU NADIA 85

10.BARNA P. MARIA DANIELA 4 A XI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MARINCAȘ MARNELA 84.5

11.LAZĂR M. MARIA DENISA 4 A XI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MARINCAȘ MARNELA 84

12.CRĂCIUN – PUIU C. ANDREI 4 A XII-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MUREŞAN SIMONA 83.5

13.BARB I. NICOLETA 4 A XI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SÂNTIMBREAN ANCA 83

14.POP C.J. DARIA COSMINA 4 A XI-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MIRCEA COSMINA 83

15.TOMOIAGĂ I. IOANA ANCA 4 A XII-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DĂNCILĂ TEODORA 83

16.BAR G. ANDREI 4 A XI-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MUREŞAN SIMONA 80

17.ŞERBANA E. ANDREEA BIANCA 4 A XI-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MIRCEA COSMINA 80

18.CUNȚAN N.C. DENISA NICOLETA 4 A XI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ GROSU MONICA 77.5

19.MAN ALEXANDRA 4 A XI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD GÂLEA GABRIELA 75

20.TĂUȘAN LAURA 4 A XII-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ FLEȘER CODRUȚA 75

21.CĂTA V. G. LUIZA 4 A XI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 73

22.CRIŞAN G. IOAN 4 A XII-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA PINTEA OANA-ARSINETA 72

23.FRĂȚILĂ NATANAEL-DAVID 4 A XII-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ FLEȘER CODRUȚA 70.5

24.ROPAN ANAMARIA-ANDRADA 4 A XII-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MATEIU MARIUS 67.5

25.VESA-FULEA V. AMALIA 4 A XI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ CÂNDEA TEREZA 64

26.RĂSMERIŢĂ C. NICOLAE 4 A XI-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA PINTEA OANA-ARSINETA 63

27.CHIFOR V. MIHAI LAURENȚIU 4 A XI-A B LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA ROF ELENA 55.5

28.CERCIU G. O. ALEXANDRA 4 A XII-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ BUT GEORGETA 50

29.TUHUȚ MARIA-IRINA 4 A XII-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MATEIU MARIUS 50

30.BĂBUȚ ADRIANA 4 A XII-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MATEIU MARIUS 47

31.ANGHEL M. ADRIANA 4 A XII-A B SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA PINTEA OANA-ARSINETA ABS.

32.CIORANU L. N. ROXANA 4 A XI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ CÂNDEA TEREZA ABS.

33.JAC ADINA BIANCA 4 A XII-A B COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ FLEȘER CODRUȚA ABS.

34.MEDRUȚ DAIANA-MARCELA 4 A XII-A B LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MATEIU MARIUS ABS.

35.MIHĂESCU M. RĂZVAN PAVEL 4 A XII-A B COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DĂNCILĂ TEODORA ABS.

36.POPA IOANA 4 A XI-A B COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD GÂLEA GABRIELA ABS.