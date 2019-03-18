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REZULTATELE finale la Olimpiada de Limba franceză 2019, în Alba. Punctajele oținute de elevi

Adăugat de Ziarul Unirea în 18.03.2019.
Salvat la Ştirea zilei

Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele Olimpiadei Județene de Limba Franceză, proba A, după Contestații.

Primul elev de la clasa a VII-a și a VIII-a este calificat la Etapa Națională. Pentru TOȚI elevii de liceu este obligatorie prezentarea la proba B, proba orală, în data de 23.03.2019, pentru a se putea stabili nota finală, calculată ca medie aritmetică a celor două probe.

Calificarea la etapa Națională este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 85p a primului clasat.

Numele și Prenumele Elevului/Clasa/ Profesor Îndrumator/ Unitatea Şcolară/Nota

Clasa a VII-a

1 DUMITRU A. PHILIP A VII-A VĂCARIU ILEANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 95.00
2 GHENESCU SILVANA MARIA A VII-A COSMA CORNELIA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „FLORIN FLEȘERIU” SEBEȘ 93.00
3 GRECU ȘTEFAN A VII-A ARIEȘANU LILIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI 93.00
4 BREAZ MARIA SIMINA A VII-A BÂRLOG ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALŢ 88.00
5 POTINTEU OANA A VII-A ARIEȘANU LILIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI 83.00
6 BRADEA N. ANAMARIA A VII-A MIHĂLȚAN MARIA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 77.00
7 FÖLDVARI LIPOVAN A. CRISTINA A VII-A PETRAŞ LARISA LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA 75.00
8 PETRAŞ A.N. NICOLETA A VII-A PETRAŞ LARISA LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA 71.00
9 MUNTEAN M. OANA ANDREEA A VII-A ȘUFANĂ ROMANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 52.00
10 PETRUŢA ROXANA A VII-A BÂRLOG ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALŢ 51.00
11 IGNA I. TUDOR DAVID A VII-A PACURAR IULIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 46.00
12 VASIU S. I. EDUARD TUDOR A VII-A PACURAR IULIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 46.00
13 PACA GEORGIANA MARIA A VII-A COSMA CORNELIA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „FLORIN FLEȘERIU” SEBEȘ 45.00
14 FODOR ALEXANDRU A VII-A CETEAN BRÂNDUŞA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ 43.00
15 CRIHAN B. GIANINA DIANA A VII-A MIHĂLȚAN MARIA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA Absent
16 HOLOBUȚ CRUCIȚA A VII-A TOLCA ALINA LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ Absent
17 OLTEAN C.N. DARIUS NICOLAE A VII-A PACURAR IULIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA Absent
18 RADU C. N. REBECA ALESIA A VII-A ȘUFANĂ ROMANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA Absent

Clasa a VIII-a

1 CHICIDEA ANA A VIII-A BUDAE NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI 94.50
2 MRAIȘTE BRIANA A VIII-A ARIEȘANU LILIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI 89.75
3 CĂTĂUŢĂ CASIANA A VIII-A OLTEAN RAMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÂNCEL 88.75
4 GHERMAN IULIA A VIII-A PACURAR IULIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 86.75
5 TODEA EDUARD TEODOR A VIII-A ARIEȘANU LILIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI 76.00
6 FLOREA IOANA CRISTINA A VIII-A BÂRLOG ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION BREAZU” MIHALŢ 67.00
7 TRIF CĂTĂLIN A VIII-A TOLCA ALINA LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ 66.00
8 OLTEAN MĂDĂLINA A VIII-A OLTEAN RAMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÂNCEL 65.25
9 SZABO ANTONIA ALISA A VIII-A STÎNCEL DIANA COLEGIUL NAŢIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD 65.25
10 NAŞCA ANTONIO ELISEI A VIII-A CETEAN BRÂNDUŞA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ 61.25
11 CIPAR NEREA MARIA A VIII-A CETEAN BRÂNDUŞA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ 60.25
12 CÂRNAŢ ROXANA ELENA A VIII-A BÂRLOG ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION BREAZU” MIHALŢ 57.75
13 TEIȘANU ALEXANDRU A VIII-A TOLCA ALINA LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ 26.00

Clasa a IX-a N

1 BÎCLEŞANU ALEXIA-MARA A IX-A N ROMAN CARMEN COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 92.00
2 CHICIDEA MARIA A IX-A N MATEȘ ELENA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 82.00
3 BALASZFI DARUIS A IX-A N MATEȘ ELENA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 76.00
4 STAN MARIA A IX-A N BODEA ROXANA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 75.00
5 POCINOC MIKHAEL A IX-A N VODĂ AURA MARIA SEMINARUL TEOLOGIC „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 74.00
6 STANCIU N.L. MARA A IX-A N RUSU SOFICA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 69.50
7 BUZGARIU LIDIA A IX-A N BODEA ROXANA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 63.00
8 ŢÂNTEA MARIA DENISA A IX-A N DULĂU LEONTINA COLEGIUL NAȚIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ 60.00
9 FENEȘER R. SEBASTIAN VALENTIN A IX-A N BĂDĂU GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 50.00
10 CĂRPINIȘAN ELENA A IX-A N TODOR CORNELIA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 40.00
11 CHEȚEG RAREȘ PAVEL A IX-A N VODĂ AURA MARIA SEMINARUL TEOLOGIC „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 40.00
12 BERGHEAN SEPTIMIU A IX-A N OLTEAN FLORIN COLEGIUL NAȚIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ Absent

Clasa a IX-a BV.

1 STĂNESCU E. ANCA GEORGIANA A IX-A Bv. BĂDĂU GEORGETA/CRIȘAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 79.00
2 COTOFENCI S. LORENA MARIA A IX-A Bv. BĂDĂU GEORGETA/CRIȘAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 64.50
3 SELAGEA C. NAOMI A IX-A Bv. BĂDĂU GEORGETA/CRIȘAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 62.00
4 TOMUŞ N.M. DENISA A IX-A Bv. BĂDĂU GEORGETA/CRIȘAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 62.00
5 CEUŞAN I. MARIUS BOGDAN A IX-A Bv. BĂDĂU GEORGETA/CRIȘAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 60.00
6 TECŞA V. GIULIA A IX-A Bv. BĂDĂU GEORGETA/CRIȘAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 60.00
7 LEACH IOANA GEANINA A IX-A Bv. POTINTEU ANCA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 50.00
8 CHIRA FRANCESCA IZABELLA A IX-A Bv. POTINTEU ANCA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 39.00
9 PANŢA A. DAVID A IX-A Bv. BĂDĂU GEORGETA/CRIȘAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 25.00

Clasa a X-a N

1 RUSU ANCUŢA A X-A N LUPU LUCIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 92.00
2 MAN ALEXIA A X-A N COSTEA IOANA COLEGIUL NAŢIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD 90.00
3 OARGĂ M. ANDREEA CLAUDIA A X-A N CRIȘAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 85.00
4 PUŞCAŞ OANA A X-A N ROMAN CARMEN COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 84.00
5 BRICIU LUIZA A X-A N POTINTEU ANCA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 83.00
6 BUSTAN JEFLEA STEFANIA A X-A N POTINTEU ANCA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 76.50
7 NAGY RENATA A X-A N OLTEAN FLORIN COLEGIUL NAȚIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ 75.50
8 VLAZAN ANDA GABRIELA A X-A N BODEA ROXANA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 64.50
9 MUNTEAN F.C. DENISA MARIA A X-A N RUSU SOFICA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 58.50
10 VIRCA MARIA A X-A N TODOR CORNELIA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 55.50
11 POPA MARIA PAULA A X-A N TODOR CORNELIA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 53.00
12 GOMBOS DENISA A X-A N BODEA ROXANA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI Absent
13 RUSU ROXANA A X-A N BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ Absent
14 SĂLCUDEAN LAURA A X-A N BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ Absent
15 VĂTUI MARIA A X-A N OLTEAN FLORIN COLEGIUL NAȚIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ Absent

Clasa a X-a BV.

1 COMȘA M.O. FLORINA IOANA A X-A Bv. CRIȘAN ALINA/ RUSU SOFICA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 81.50
2 MUNTEAN L. ANDRA EMANUELA A X-A Bv. CRIȘAN ALINA/ RUSU SOFICA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 65.50
3 ROI M.I. ROXANA-IOANA A X-A Bv. CRIȘAN ALINA/ RUSU SOFICA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 48.00

Clasa a XI-a N

1 IORGA ELENA BIANCA A XI-A N ROMAN CARMEN COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 95.00
2 BURSUC GEORGE A XI-A N DANCIU IOANA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 90.00
3 PETRUSE VOICHIȚA NADIA A XI-A N ROMAN CARMEN COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 89.00
4 POPA CRISTIAN GABRIEL A XI-A N COSMA CORNELIA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „FLORIN FLEȘERIU” SEBEȘ 77.00
5 PĂDUREAN C. GIORGIANA-LAVINIA A XI-A N MOLDOVAN CLAUDIA LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA 74.50
6 FORNADE TEODORA CRISTIANA A XI-A N TOLCA ALINA LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ 61.00
7 NARITA ANAMARIA A XI-A N BODEA ROXANA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 61.00
8 BONCUT TEODORA A XI-A N BODEA ROXANA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 59.00
9 UNGUREANU IONELA A XI-A N BODEA ROXANA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 56.00
10 CUNȚAN DENISA NICOLETA A XI-A N TODOR CORNELIA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ Absent

Clasa a XI-a BV

1 BARNA P. MARIA DANIELA A XI-A Bv. BĂDĂU GEORGETA/CRIȘAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 70.00
2 TOMUŞ N.M. CLAUDIA A XI-A Bv. BĂDĂU GEORGETA/CRIȘAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 53.00
3 SĂBĂU D. CECILIA DANIELA A XI-A Bv. BĂDĂU GEORGETA/CRIȘAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 52.00
4 TODORESCU T. ANDREEA CĂTĂLINA A XI-A Bv. BĂDĂU GEORGETA/CRIȘAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 51.50

Clasa a XII-a N

1 ŢURCĂ ALEXANDRA IULIANA A XII-A N LUPU LUCIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 80.50
2 POCINOC CONSTANTIN A XII-A N VODĂ AURA MARIA SEMINARUL TEOLOGIC „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 56.50

Clasa a XII-a BV

1 LAZEA RODICA A XII-A Bv. POTINTEU ANCA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 62.50
2 BOCSA MARIA A XII-A Bv. MATES ELENA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 59.00

 

 

 

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