REZULTATE olimpiada de RELIGIE, cultele Ortodox, Greco-Catolic și Romano-Catolic, Penticostal, Baptist și Adventist de Ziua a Șaptea. Care sunt elevii calificați în faza națională

REZULTATE olimpiada de RELIGIE, cultele Ortodox, Greco-Catolic și Romano-Catolic, Penticostal, Baptist și Adventist de Ziua a Șaptea. Care sunt elevii din Alba calificați în faza națională

Marți, 11 martie 2025 și sâmbătă, 15 martie, s-a desfășurat olimpiada de religie, cultele Ortodox, Greco-Catolic și Romano-Catolic, Penticostal, Baptist și Adventist de Ziua a Șaptea. Mai mulți elevi din Alba s-au calificat în faza națională.

*Etapa județeană a OLIMPIADEI de RELIGIE, CULTUL ORTODOX, s-a desfășurat în data de 15.03.2025 la SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA-IULIA coordonată de inspector școlar LAURA POPA.

Au participat 173 elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate

Nume si prenume elev Clasa Unitatea de învățământ Localitatea Profesor îndrumător Premiul

ALOMAN A P. ALEXANDRA-MARIA IX COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SEBEȘ PETRU VALENTIN PREMIUL I

PĂTRUȚ P. M. IOANA IX COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SEBEȘ PETRU VALENTIN PREMIUL II

KISS M. ANDRA MARIA IX COLEGIUL NATIONAL „DAVID PRODAN” CUGIR CUGIR TODORESCU ALIN PREMIUL III

MICLEA I.M. SARA MARIA IX SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA ALBA IULIA PINTEA EUGEN MENUT PREMIUL III

MĂRGINEAN I. Ș. EVELINA-ALEXIA IX COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ BLAJ BORȘAN MARIANA MENȚIUNE

NEAMȚ V. DENISA ALEXANDRA IX LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ BAIA DE ARIEȘ BĂIEȘ IOAN MARIUS MENȚIUNE

CORDEA I. MARIA IX LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ BAIA DE ARIEȘ BĂIEȘ IOAN MARIUS MENȚIUNE

PETRUSE S. IRINA IX COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI CÎMPENI TRÎNC SOFIA MENȚIUNE

VAIDA E.C. GRIGORIE V SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA ALBA IULIA OPRIŞ OLIVIA-MONICA PREMIUL I

NICOLAE M. DENISA V COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SEBEȘ FÂNTÂNĂ ANA PREMIUL II

CETEAN C. TUDOR GABRIEL V ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA ALBA IULIA FLOREA SIMONA PREMIUL III

ȚIDREA S. SORINA V ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”AVRAM IANCU AVRAM IANCU CUCIUREANU ADNANA ANDREEA MENȚIUNE

HANCHEȘ I. DIANA MARIA V ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ABRUD ABRUD BAR NICOLAE ALIN MENȚIUNE

MARTIN C. V. RAREȘ COSMIN V COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD AIUD TOCĂNEL AURELIA ALINA MENȚIUNE

HANDREA S. SOFIA – IOANA V ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ BLAJ CLEJA ADRIANA GEORGETA MENȚIUNE

PREDESCU C. D. TUDOR V ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ SEBEȘ MARIN ELISABETA MENȚIUNE

ȚÂRC C. N. MIRUNA ALEXANDRA V ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI SELAGEA IULIANA MENȚIUNE

MUNTEA P. NECTARIE V ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ALBA IULIA PAU MARIA MENȚIUNE

PĂCURAR F.D. SARA MARIA VI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA IULIA COSTEA FLORIN GHEORGHE PREMIUL I

CÂRJEAN D. ANA TEODORA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR CUGIR PASCAL DANIELA MARIANA PREMIUL II

BATIR E. M. BRIANNA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA ALBA IULIA FLOREA SIMONA PREMIUL III

DOMȘA F. V. IRINA GABRIELA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ALBA IULIA PAU MARIA MENȚIUNE

GAVRILĂ G. MEDEEA-GEORGIANA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR SGUBEA LUMINIȚA MENȚIUNE

BÎNDUȘAN M. A. ECATERINA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MIHU” VINEREA VINEREA TEBAN LAURA DIANA MENȚIUNE

DAVID F. ANTONIA ELENA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEȘ SEBEȘ NISTOR SIMONA MENȚIUNE

MARIN G. I. ANA VI COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SEBEȘ FÂNTÂNĂ ANA MENȚIUNE

ANGHEL C.D. IOANA VI LPS ALBA IULIA -Structura MICEȘTI ALBA IULIA BALAN ANCA MENȚIUNE

GRUIAN P. TANIA ANASTASIA VI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA IULIA COSTEA FLORIN GHEORGHE MENȚIUNE

VINTILĂ O. IOAN VII COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ BLAJ BORȘAN MARIANA PREMIUL I

CHINDEA I. TEODORA VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINTU DE JOS VINTU DE JOS NEGREA IULIANA PREMIUL II

BOTIZA D. ŞTEFANIA VII SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA ALBA IULIA OPRIŞ OLIVIA-MONICA PREMIUL III

FĂRCAȘIU I. M. ANA VII COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SEBEȘ FÂNTÂNĂ ANA MENȚIUNE

CHINDRIȘ V. DARIUS VASILE VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINTU DE JOS VINTU DE JOS NEGREA IULIANA MENȚIUNE

CHIRIAC MARIA NICOLETA VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BOLOGA” GEOAGIU DE SUS GEOAGIU DE SUS MĂRGINEAN ALEXANDRU MENȚIUNE

VANCEA P. AMELIA VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ALBA IULIA PAU MARIA MENȚIUNE

CÂRJEAN D. ANDREEA MARIA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR CUGIR PASCAL DANIELA MARIANA PREMIUL I

PURCEL A. ANTONIA MARIA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” IGHIU – STRUCTURA ȘARD IGHIU NISTOR GEORGETA MARIA PREMIUL II

FĂCĂLEȚ D. RALUCA VIORELA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINTU DE JOS VINTU DE JOS NEGREA IULIANA PREMIUL III

DREGHICIU S. GABRIEL VIII COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD AIUD TOCĂNEL AURELIA ALINA MENȚIUNE

ILYEȘ Ș.D. IOANA PETRONELA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MIHU” VINEREA VINEREA TEBAN LAURA DIANA MENȚIUNE

BOTEZAN F. SILUANA X SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN”/ CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA IULIA ALBA IULIA BOTEZAN FLORIN / NISTOR IOAN PREMIUL I

BEBEȘELEA D. ANDREI DANIEL X COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SEBEȘ PETRU VALENTIN PREMIUL II

POPA L. MARIA ANTONIA X SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN”/ CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA IULIA ALBA IULIA BOTEZAN FLORIN / NISTOR IOAN PREMIUL III

BÂSCĂ G. ANA MARIA X COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SEBEȘ PETRU VALENTIN MENȚIUNE

ROMAN O. DAVID X COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD AIUD TOCĂNEL AURELIA ALINA MENȚIUNE

INDREȘ P. LARISA MARIA X COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD AIUD TOCĂNEL AURELIA ALINA MENȚIUNE

PUȘCĂU C.M. MARIA XI COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA ALBA IULIA OPREAN ANCUȚA- LAURA PREMIUL I

CIMPORESCU N.L. ANEMONA MARIA XI COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SEBEȘ PETRU VALENTIN PREMIUL II

AVRAM S. ȘTEFAN XI COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD AIUD TOCĂNEL AURELIA ALINA PREMIUL III

MARȚIAN C.I. ALEXANDRU XI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA ALBA IULIA NISTOR IOAN MENȚIUNE

HANGANU F. MARIA MAGDALENA XI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA ALBA IULIA NISTOR IOAN MENȚIUNE

ORLEA C. C. CRISTIAN ȘTEFAN XII COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA ALBA IULIA NISTOR IOAN PREMIUL I

MAN D. IOAN XII SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA ALBA IULIA PINTEA EUGEN MENUT PREMIUL II

BULBUCAN I. BEATRICE CRISTIANA DIANA XII COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SEBEȘ PETRU VALENTIN PREMIUL III

Elevii care au obţinut Premiul I s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, cultul Ortodox, care va avea loc astfel: Gimnaziu-Slobozia, în perioada 22-27 Aprilie 2025și Liceu-Bacău, în perioada 22-27 Aprilie 2025.

*Etapa județeană a OLIMPIADEI de RELIGIE, CULTUL PENTICOSTAL, s-a desfășurat în data de 15.03.2025 la SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA-IULIA coordonată de inspector școlar LAURA POPA.

Au participat 34 elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate

Nume si prenume elev Clasa Unitatea de învățământ Localitatea Profesor îndrumător Premiul

HAȚĂGAN C. EDUARD IX CENTRUL DE EXCELENȚĂ JUDEȚEAN / LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ OCNA-MUREȘ BUTA IOAN-ADRIAN PREMIUL I

MOCAN STOIA S. RUTH ELENA IX LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA ALBA-IULIA HAN SIMONA PREMIUL I

VOINA D. MARTA V LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ HAN SIMONA PREMIUL I

BĂDILĂ D.Z. LEVI FABIAN V ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI HAN SIMONA PREMIUL II

MOLDOVAN C. AMOS V ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI HAN SIMONA PREMIUL III

ZDRENGHEA N. LAVINIA NAOMI V ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂȘCIORI SĂȘCIORI HAN SIMONA MENȚIUNE

ILAȘCĂ C. RAHELA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI HAN SIMONA PREMIUL I

NICOLAE S. FINEAS DANIEL VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” IGHIU IGHIU HAN SIMONA PREMIUL II

ZEMORA V. SARA VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI HAN SIMONA PREMIUL I

BOTA G. GABRIEL VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA ALBA-IULIA HAN SIMONA PREMIUL II

GIURGIU N. CLARA ADINA VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI HAN SIMONA PREMIUL III

DAVID M. SIMINA ADINA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ IGHIEL IGHIEL HAN SIMONA PREMIUL I

VOINA D. ANDREEA ESTERA VIII LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ HAN SIMONA PREMIUL II

DAVID G.F. SEFORA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ IGHIEL IGHIEL HAN SIMONA PREMIUL III

ȘUTEU V.G. HADASSA EUNICIA X LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ HAN SIMONA PREMIUL I

BORDEA V. P. HARIS SAMUEL X COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA ALBA-IULIA OPREAN ANCUȚA- LAURA PREMIUL II

CIBU B. ABIGAIL SALOME X LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ HAN SIMONA PREMIUL III

TOFAN B. VASTI CLARA XI LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ HAN SIMONA PREMIUL I

KAST L. ANDREI XI COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA ALBA-IULIA OPREAN ANCUȚA- LAURA PREMIUL II

BELEIU D. DENISA- SORINA XII COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA ALBA-IULIA OPREAN ANCUȚA-LAURA PREMIUL I

Elevii BELEIU D. DENISA- SORINA, ȘUTEU V.G. HADASSA EUNICIA, ZEMORA V. SARA, ILAȘCĂ C. RAHELA , VOINA D. MARTA, DAVID M. SIMINA ADINA, TOFAN B. VASTI CLARA , MOCAN STOIA S. RUTH ELENA s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, după aplicarea criteriilor de departajare, conform Regulamentului Specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de Religie, cultul Penticostal, nr. 25179/09.02.2023.

Etapa națională a Olimpiadei de Religie, cultul Penticostal, va avea loc la Baia-Mare, în perioada 23-27 Aprilie 2025.

*Etapa județeană a OLIMPIADEI de RELIGIE, CULTUL GRECO-CATOLIC ȘI ROMANO-CATOLIC, s-a desfășurat în data de 15.03.2025 la SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA-IULIA coordonată de inspector școlar LAURA POPA.

Au participat 8 elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate-

Nume si prenume elev Clasa Unitatea de învățământ Localitatea Profesor îndrumător Premiul

MOGA L.T. IANIS-ALEXANDRU V LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” BLAJ BLAJ AVRAM RODICA PREMIUL I

HUSUSAN I.R. NEREA-MARIA VI LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” BLAJ BLAJ AVRAM RODICA PREMIUL I

CODREA V.GH. IRINA RITA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR CUGIR PASCAL DANIELA MARIANA PREMIUL I

CĂPÎLNEAN A.C. CAMELIA X COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ BLAJ SUCIU ANDREA MARIA PREMIUL I

IACOBHAZI G. MARIA-TEODORA XII COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA ALBA-IULIA NISTOR IOAN PREMIUL I

Elevii care au obținut premiul I s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, cultul GRECO-CATOLIC ȘI ROMANO-CATOLIC, care va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 30 Aprilie-4 Mai 2025.

*Etapa județeană a OLIMPIADEI de RELIGIE, CULTUL BAPTIST s-a desfășurat în data de 15.03.2025 la SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA-IULIA coordonată de inspector școlar LAURA POPA.

Au participat 16 elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate

Nume si prenume elev Clasa Unitatea de învățământ Localitatea Profesor îndrumător Premiul

GULER S.A. DANIEL-EMANUEL IX COLEGIUL NATIONAL „DAVID PRODAN” CUGIR CUGIR GULER SORIN-ADRIAN PREMIUL I

JOLDEȘ N.D. MATEI V LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA ALBA-IULIA CIOREA CONSTANTIN PREMIUL I

PAVALACHE M.G. DAVID V ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR CUGIR GULER SORIN-ADRIAN PREMIUL II

JOLDEȘ N.D. PETRU VII LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA ALBA-IULIA CIOREA CONSTANTIN PREMIUL I

JELER D.C. ELISA IRINA VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA ALBA-IULIA FLOREA SIMONA PREMIUL II

BEJAN S. NAOMI VII ȘCOALA GENERALĂ „IOSIF PERVAIN CUGIR CUGIR GULER SORIN-ADRIAN PREMIUL III

JIPA S. FRANCESCO SORINEL X COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA ALBA-IULIA AVRAM BOGDAN-LAURENȚIU PREMIUL I

GAVRILĂ F.P. MIHAI FLORIN X COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA ALBA-IULIA OPREAN ANCUȚA- LAURA PREMIUL II

GHEORGHE C. DAVID-CRISTIAN XI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA ALBA-IULIA NISTOR IOAN PREMIUL I

Elevii care au obținut premiul I s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, cultul Baptist, care va avea loc la Arad, în perioada 23-27 Aprilie 2025.

*Etapa județeană a OLIMPIADEI de RELIGIE, cultul ADVENTIST DE ZIUA A ȘAPTEA, s-a desfășurat în data de 11.03.2025 la LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA-IULIA coordonată de inspector școlar LAURA POPA.

Au participat 2 elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate-

Nume si prenume elev Clasa Unitatea de învățământ Localitatea Profesor/pastor îndrumător Premiul

GROZEA G. GABRIEL VII LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD ANCA BENIAMIN I

CRIȘAN G. DRAGOȘ LEONARDO VIII LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA-IULIA BUCIUMAN SIMION I

Elevii care au obținut premiul I s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, cultul ADVENTIST DE ZIUA A ȘAPTEA, care va avea loc la București, în perioada 14-18 Aprilie 2025.

