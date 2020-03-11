12 martie 2020

Ziarul Unirea

REZULTATE FINALE Olimpiada de LIMBI STRĂINE 2020, etapa județeană: Elevii din ciclul liceal, care au obținut premiul I, sunt calificați la etapa națională

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REZULTATE FINALE Olimpiada de LIMBI STRĂINE 2020, etapa județeană: Elevii din ciclul liceal, care au obținut premiul I, sunt calificați la etapa națională

Rezultatele obținute la OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ, OLIMPIADA DE LIMBA LATINĂ, OLIMPIADA DE LIMBA SPANOLA, OLIMPIADA DE LIMBĂ GERMANĂ.

Elevii din ciclul liceal, care au obținut premiul I, sunt calificați la etapa națională.

OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI UNITATEA ŞCOLARĂclasaPROFESORUL CARE L-A PREGĂTITPREMIU
MIHEȚ D.T. XENIACOLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU „CÂMPENIVIIBODEA ROXANAI
GLIGOR D.A.MIRIAM AGNESCOLEGIUL NAȚIONAL ” AVRAM IANCU „CÂMPENIVIIBODEA ROXANAII
ACHIMEȚ N.G.  ANDRA  NICOLETACOLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU „CÂMPENIVIIBODEA ROXANAIII
FLOCA C.D. MARIA DANIELACOLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU „CÂMPENIVIIBODEA ROXANAMENTIUNE
MORAR TEODORA-ELENAȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENIVIIARIEȘANU LILIANA-DANIELAMENTIUNE
GOȚIA TUDOR STEFANSC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIAVIINICOLA IULIAMENTIUNE
BERINDEI GIULIALICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIAVIIONITA VIORICAMENTIUNE
DUMITRU PHILIPŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIAVIIIVĂCARIU ILEANAI
GRECU ȘTEFANȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENIVIIIARIEȘANU LILIANA-DANIELAII
ȚIARA MARIAȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENIVIIIARIEȘANU LILIANA-DANIELAIII
POTINTEU OANA-ANTONIAȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENIVIIIARIEȘANU LILIANA-DANIELAMENTIUNE
DRĂGOIU  MARIAȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENIVIIIARIEȘANU LILIANA-DANIELAMENTIUNE
BREAZ MARIA SIMINASCOALA GIMNAZIALA „ION BREAZU” MIHALTVIIIBREAZ NICOLETA SIMONAMENTIUNE
CHICIDEA V.  ANACOLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU ” CÂMPENIIX BODEA ROXANAI
ANCA GABRIEL-MARKCOLEGIUL NATIONAL,,TITU MAIORESCU ,,AIUDXSTÎNCEL DIANAI
BÎCLEŞANU ALEXIA – MARACOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIAXROMAN CARMENII
STANCIU N.L. MARACOLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIAXRUSU SOFICAIII
  
STĂNESCU E. ANCA-GEORGIANACOLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIAX BILINGVBĂDĂU GEORGETA/CRIȘAN ALINAI
RUSU ANCUŢACOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIAXI

 

LUPU LUCIAI
MAN ALEXIA- IOANACOLEGIUL NATIONAL,, ITU MAIORESCU ,,AIUDXICOSTEA IOANAII
  
OARGĂ  M.C. ANDREEA-CLAUDIACOLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIAXI CRIȘAN ALINAII
PUŞCAŞ OANACOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIAXIROMAN CARMENIII
IORGA ELENA BIANCACOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIAXIIROMAN CARMENI

OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLA

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI UNITATEA ŞCOLARĂCLASAPROFESORUL CARE L-A PREGĂTITPREMIU
CATALICIU G. GHEORGHE ROBERTSEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA9PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ I
COMAN RAREŞCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA9PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ II
RAD A. ANGHEL SERGIUCOLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA9PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ III
TOMUS  M. ISABELA IONELASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA9PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ I
BULBUCAN IOANALICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR10PREGĂTIRE INDIVIDUALĂM
COVACIU S. SORINA-REBECALICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ10PREGĂTIRE INDIVIDUALĂII
MAN  LUP ALECSANDRACOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA10PREGĂTIRE INDIVIDUALĂI
RAŢIU I.M. IOAN ANDREISEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA10PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ III
ȘUTEU LUZ MARIA MILAGROSCOLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD10PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ I
ZUGA AMALIALICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR10MODOEANU LUCIAII
COTOARĂ V.I. IRINA FABIASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA11PREGĂTIRE INDIVIDUALĂI
HANACHIUC MARIO OCTAVIANCOLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD11PREGĂTIRE INDIVIDUALĂII
SIMEDRU SORANALICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR11MODOEANU LUCIAI
CRISTEA ROBERTCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA12PREGĂTIRE INDIVIDUALĂI
GOIA IONELACOLEGIUL TEHNIC APULUM ALBA IULIA12PREGĂTIRE INDIVIDUALĂI
SANDRU TIMOTEILICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR12MODOEANU LUCIAII

OLIMPIADA DE LIMBĂ ITALIANA

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI UNITATEA ŞCOLARĂCLASAPROFESORUL CARE L-A PREGĂTITPREMIU
BALUTIU DENISSALICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR9PREGĂTIRE INDIVIDUALĂI
HANU O.I. ALANLICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ9MUNTEANU ANCAI
BUONTEMPO RAULCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA10PREGĂTIRE INDIVIDUALĂI
VARGA BENJAMINLICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR10MUNTEANU ANCAI
GORAŞ MARIANCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA10PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
NEGRUȚ MATTEO CLAUDIOLICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA10OLTEAN RODICAII
NIŢĂ C. ROBERTA MARIACOLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA11OLTEAN RODICAI
ŞERBAN GABRIELA RAMONACOLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARŢIAN” ALBA IULIA12PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ I
SASU GH. GEORGE GABRIELCOLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA12MUNTEANU ANCAI

OLIMPIADA DE LIMBĂ GERMANĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI UNITATEA ŞCOLARĂclasaNIVELPROFESORUL CARE L-A PREGĂTITPREMIU
AVĂDĂNI ANTONIACOLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘVIIA1MUCENICU ADINAI
AVRAM RALUCACOLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘVIIA1ROXANA SUCIUI
DĂIAN VERONICACOLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘVIIA1MUCENICU ADINAII
VASIU LARISACOLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘVIIA1MUCENICU ADINAIII
ZANCANU DENISA FLORINAȘCOALA GIMNAZIALA PETREȘTIVIIA1BOTTA ANNEMARIEM
BESOIU DARIUS-NICOLAECOLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘIXA2MUCSI-AMARIȚEI ANDREEAIII
HENEGAR MARIUSCOLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘIXA2ELEKES DANIELAI
SAFTA GEORGE MANUELCOLEGIUL NAȚIONAL ” HCC” ALBA IULIAIXA2VOINA CRISTINAII
BELCIU CARLACOLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘVIIIA2ELEKES DANIELAII
BLAGA REBECA-IOANACOLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘVIIIA2MUCSI-AMARITEI ANDREEAI
GROSU OANACOLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘVIIIA2ELEKES DANIELAIII
PETRAS KEVIN ANDREICOLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘVIIIA2MUCSI-AMARITEI ANDREEAM
MURESAN IOAN SEBASTIANCOLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘXA2ROXANA SUCIUII
BOTTA REBEKKAȘCOALA GIMNAZIALA PETREȘTIVIIB1BOTTA ANNEMARIEII
TECĂU ALESIACOLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘVIIB1ROXANA SUCIUI
DOBRA ANA MARIACOLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘVIIIB1MUCSI-AMARITEI ANDREEAM
HATEGAN HOREA

 

LICEUL TEORETIC SFÂNTUL IOSIF

 

VIII

 

B1VOINA CRISTINA

 

I
  
HORHAT OANALICEUL TEORETIC SFÂNTUL IOSIFVIIIB1VOINA CRISTINAII
TODORAN DIANA ELENALICEUL TEORETIC SFÂNTUL IOSIFVIIIB1VOINA CRISTINAIII
FARCAȘIU MARIACOLEGIUL NATIONAL LUCIAN BLAGAXIB1MUCENICU CLAUDIA ADINAI
BELDEAN MARIA CATALINA

 

COLEGIUL NATIONAL ,,LUCIAN BLAGA”

 

XII

 

B1MUCSI-AMARIȚEI ANDREEA

 

II
  
ILAȘCĂ RUBEN-JAVIERCOLEGIUL NAȚIONAL ,, LUCIAN BLAGA”IXB2MUCSI-AMARITEI ANDREEAII
MARINAȘ ALEXANDRUCOLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”IXB2ELEKES DANIELAI
GOȚA ALEXANDRU ELISIUCOLEGIUL NATIONAL ,, LUCIAN BLAGA”XIIB2MUCSI-AMARIȚEI ANDREEAI
CHICEA MIHAICOLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”IXC1ELEKES DANIELAI
DAMIAN SONIACOLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”IXC1ELEKES DANIELAII
SÎRBU DOLORES BEATRICECOLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”IXC1ELEKES DANIELAII
MĂRGINEAN CĂTĂLIN MIRCEACOLEGIUL NAȚIONAL INOCHENTIE MICU CLAIN BLAJXC1BALTRES ANDREIA ELENAIII
MITUCĂ IOANA MIRUNACOLEGIUL NATIONAL LUCIAN BLAGAXC1MUCENICU CLAUDIA ADINAI
PIENAR MIRUNALICEUL TEORETIC SFÂNTUL IOSIFXC1VOINA CRISTINAII
PIENARIU EMACOLEGIUL NATIONAL LUCIAN BLAGAXC1MUCENICU CLAUDIA ADINAM
BRĂDILĂ SARAH MARIACOLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGAXIC1ROXANA SUCIUII
KAST LARISACOLEGIUL NAȚIONAL ” HCC”XIC1VOINA CRISTINAI

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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