REZULTATE FINALE Olimpiada de LIMBI STRĂINE 2020, etapa județeană: Elevii din ciclul liceal, care au obținut premiul I, sunt calificați la etapa națională
Rezultatele obținute la OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ, OLIMPIADA DE LIMBA LATINĂ, OLIMPIADA DE LIMBA SPANOLA, OLIMPIADA DE LIMBĂ GERMANĂ.
Elevii din ciclul liceal, care au obținut premiul I, sunt calificați la etapa națională.
OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
|NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI
|UNITATEA ŞCOLARĂ
|clasa
|PROFESORUL CARE L-A PREGĂTIT
|PREMIU
|MIHEȚ D.T. XENIA
|COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU „CÂMPENI
|VII
|BODEA ROXANA
|I
|GLIGOR D.A.MIRIAM AGNES
|COLEGIUL NAȚIONAL ” AVRAM IANCU „CÂMPENI
|VII
|BODEA ROXANA
|II
|ACHIMEȚ N.G. ANDRA NICOLETA
|COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU „CÂMPENI
|VII
|BODEA ROXANA
|III
|FLOCA C.D. MARIA DANIELA
|COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU „CÂMPENI
|VII
|BODEA ROXANA
|MENTIUNE
|MORAR TEODORA-ELENA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI
|VII
|ARIEȘANU LILIANA-DANIELA
|MENTIUNE
|GOȚIA TUDOR STEFAN
|SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA
|VII
|NICOLA IULIA
|MENTIUNE
|BERINDEI GIULIA
|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA
|VII
|ONITA VIORICA
|MENTIUNE
|DUMITRU PHILIP
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA
|VIII
|VĂCARIU ILEANA
|I
|GRECU ȘTEFAN
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI
|VIII
|ARIEȘANU LILIANA-DANIELA
|II
|ȚIARA MARIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI
|VIII
|ARIEȘANU LILIANA-DANIELA
|III
|POTINTEU OANA-ANTONIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI
|VIII
|ARIEȘANU LILIANA-DANIELA
|MENTIUNE
|DRĂGOIU MARIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI
|VIII
|ARIEȘANU LILIANA-DANIELA
|MENTIUNE
|BREAZ MARIA SIMINA
|SCOALA GIMNAZIALA „ION BREAZU” MIHALT
|VIII
|BREAZ NICOLETA SIMONA
|MENTIUNE
|CHICIDEA V. ANA
|COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU ” CÂMPENI
|IX
|BODEA ROXANA
|I
|ANCA GABRIEL-MARK
|COLEGIUL NATIONAL,,TITU MAIORESCU ,,AIUD
|X
|STÎNCEL DIANA
|I
|BÎCLEŞANU ALEXIA – MARA
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
|X
|ROMAN CARMEN
|II
|STANCIU N.L. MARA
|COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA
|X
|RUSU SOFICA
|III
|STĂNESCU E. ANCA-GEORGIANA
|COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA
|X BILINGV
|BĂDĂU GEORGETA/CRIȘAN ALINA
|I
|RUSU ANCUŢA
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
|XI
|LUPU LUCIA
|I
|MAN ALEXIA- IOANA
|COLEGIUL NATIONAL,, ITU MAIORESCU ,,AIUD
|XI
|COSTEA IOANA
|II
|OARGĂ M.C. ANDREEA-CLAUDIA
|COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA
|XI
|CRIȘAN ALINA
|II
|PUŞCAŞ OANA
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
|XI
|ROMAN CARMEN
|III
|IORGA ELENA BIANCA
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
|XII
|ROMAN CARMEN
|I
OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLA
|NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI
|UNITATEA ŞCOLARĂ
|CLASA
|PROFESORUL CARE L-A PREGĂTIT
|PREMIU
|CATALICIU G. GHEORGHE ROBERT
|SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA
|9
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|I
|COMAN RAREŞ
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
|9
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|II
|RAD A. ANGHEL SERGIU
|COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA
|9
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|III
|TOMUS M. ISABELA IONELA
|SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA
|9
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|I
|BULBUCAN IOANA
|LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR
|10
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|M
|COVACIU S. SORINA-REBECA
|LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
|10
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|II
|MAN LUP ALECSANDRA
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
|10
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|I
|RAŢIU I.M. IOAN ANDREI
|SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA
|10
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|III
|ȘUTEU LUZ MARIA MILAGROS
|COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD
|10
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|I
|ZUGA AMALIA
|LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR
|10
|MODOEANU LUCIA
|II
|COTOARĂ V.I. IRINA FABIA
|SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA
|11
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|I
|HANACHIUC MARIO OCTAVIAN
|COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD
|11
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|II
|SIMEDRU SORANA
|LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR
|11
|MODOEANU LUCIA
|I
|CRISTEA ROBERT
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
|12
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|I
|GOIA IONELA
|COLEGIUL TEHNIC APULUM ALBA IULIA
|12
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|I
|SANDRU TIMOTEI
|LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR
|12
|MODOEANU LUCIA
|II
OLIMPIADA DE LIMBĂ ITALIANA
|NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI
|UNITATEA ŞCOLARĂ
|CLASA
|PROFESORUL CARE L-A PREGĂTIT
|PREMIU
|BALUTIU DENISSA
|LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR
|9
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|I
|HANU O.I. ALAN
|LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
|9
|MUNTEANU ANCA
|I
|BUONTEMPO RAUL
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
|10
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|I
|VARGA BENJAMIN
|LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR
|10
|MUNTEANU ANCA
|I
|GORAŞ MARIAN
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
|10
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|NEGRUȚ MATTEO CLAUDIO
|LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA
|10
|OLTEAN RODICA
|II
|NIŢĂ C. ROBERTA MARIA
|COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA
|11
|OLTEAN RODICA
|I
|ŞERBAN GABRIELA RAMONA
|COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARŢIAN” ALBA IULIA
|12
|PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
|I
|SASU GH. GEORGE GABRIEL
|COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA
|12
|MUNTEANU ANCA
|I
OLIMPIADA DE LIMBĂ GERMANĂ
|NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI
|UNITATEA ŞCOLARĂ
|clasa
|NIVEL
|PROFESORUL CARE L-A PREGĂTIT
|PREMIU
|AVĂDĂNI ANTONIA
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
|VII
|A1
|MUCENICU ADINA
|I
|AVRAM RALUCA
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
|VII
|A1
|ROXANA SUCIU
|I
|DĂIAN VERONICA
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
|VII
|A1
|MUCENICU ADINA
|II
|VASIU LARISA
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
|VII
|A1
|MUCENICU ADINA
|III
|ZANCANU DENISA FLORINA
|ȘCOALA GIMNAZIALA PETREȘTI
|VII
|A1
|BOTTA ANNEMARIE
|M
|BESOIU DARIUS-NICOLAE
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
|IX
|A2
|MUCSI-AMARIȚEI ANDREEA
|III
|HENEGAR MARIUS
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
|IX
|A2
|ELEKES DANIELA
|I
|SAFTA GEORGE MANUEL
|COLEGIUL NAȚIONAL ” HCC” ALBA IULIA
|IX
|A2
|VOINA CRISTINA
|II
|BELCIU CARLA
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
|VIII
|A2
|ELEKES DANIELA
|II
|BLAGA REBECA-IOANA
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
|VIII
|A2
|MUCSI-AMARITEI ANDREEA
|I
|GROSU OANA
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
|VIII
|A2
|ELEKES DANIELA
|III
|PETRAS KEVIN ANDREI
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
|VIII
|A2
|MUCSI-AMARITEI ANDREEA
|M
|MURESAN IOAN SEBASTIAN
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
|X
|A2
|ROXANA SUCIU
|II
|BOTTA REBEKKA
|ȘCOALA GIMNAZIALA PETREȘTI
|VII
|B1
|BOTTA ANNEMARIE
|II
|TECĂU ALESIA
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
|VII
|B1
|ROXANA SUCIU
|I
|DOBRA ANA MARIA
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
|VIII
|B1
|MUCSI-AMARITEI ANDREEA
|M
|HATEGAN HOREA
|LICEUL TEORETIC SFÂNTUL IOSIF
|VIII
|B1
|VOINA CRISTINA
|I
|HORHAT OANA
|LICEUL TEORETIC SFÂNTUL IOSIF
|VIII
|B1
|VOINA CRISTINA
|II
|TODORAN DIANA ELENA
|LICEUL TEORETIC SFÂNTUL IOSIF
|VIII
|B1
|VOINA CRISTINA
|III
|FARCAȘIU MARIA
|COLEGIUL NATIONAL LUCIAN BLAGA
|XI
|B1
|MUCENICU CLAUDIA ADINA
|I
|BELDEAN MARIA CATALINA
|COLEGIUL NATIONAL ,,LUCIAN BLAGA”
|XII
|B1
|MUCSI-AMARIȚEI ANDREEA
|II
|ILAȘCĂ RUBEN-JAVIER
|COLEGIUL NAȚIONAL ,, LUCIAN BLAGA”
|IX
|B2
|MUCSI-AMARITEI ANDREEA
|II
|MARINAȘ ALEXANDRU
|COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”
|IX
|B2
|ELEKES DANIELA
|I
|GOȚA ALEXANDRU ELISIU
|COLEGIUL NATIONAL ,, LUCIAN BLAGA”
|XII
|B2
|MUCSI-AMARIȚEI ANDREEA
|I
|CHICEA MIHAI
|COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”
|IX
|C1
|ELEKES DANIELA
|I
|DAMIAN SONIA
|COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”
|IX
|C1
|ELEKES DANIELA
|II
|SÎRBU DOLORES BEATRICE
|COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”
|IX
|C1
|ELEKES DANIELA
|II
|MĂRGINEAN CĂTĂLIN MIRCEA
|COLEGIUL NAȚIONAL INOCHENTIE MICU CLAIN BLAJ
|X
|C1
|BALTRES ANDREIA ELENA
|III
|MITUCĂ IOANA MIRUNA
|COLEGIUL NATIONAL LUCIAN BLAGA
|X
|C1
|MUCENICU CLAUDIA ADINA
|I
|PIENAR MIRUNA
|LICEUL TEORETIC SFÂNTUL IOSIF
|X
|C1
|VOINA CRISTINA
|II
|PIENARIU EMA
|COLEGIUL NATIONAL LUCIAN BLAGA
|X
|C1
|MUCENICU CLAUDIA ADINA
|M
|BRĂDILĂ SARAH MARIA
|COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA
|XI
|C1
|ROXANA SUCIU
|II
|KAST LARISA
|COLEGIUL NAȚIONAL ” HCC”
|XI
|C1
|VOINA CRISTINA
|I