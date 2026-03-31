Rezultate deosebite la Olimpiada de Limba Engleză obținute de elevii din Alba: 16 tineri vor reprezenta județul la etapa națională de la Brașov

Etapa județeană a Olimpiadei de Limba Engleză s-a desfășurat în data de 14.03.2026 (PROBA A), respectiv 21.03.2026 (PROBA B), la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, coordonată de inspector școlar Camelia Oniga.

Potrivit ISJ Alba, au participat 342 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:

Nume și prenume elev – Clasa – Unitatea de învățământ – Localitatea – Profesor îndrumător – Premiul

ALDEA DRAGOȘ-VASILE – 7 – COLEGIUL NAȚIONAL ,,INOCHENTIE MICU CLAIN” – Blaj – Popa Lucia-Adriana – I

RUSAN MEDEEA-MARIA – 7 – COLEGIUL NAȚIONAL ,,INOCHENTIE MICU CLAIN” – Blaj – Seicean Daiana-Maria – II

CUNȚAN SONIA-GABRIELA – 7 – COLEGIUL NAȚIONAL ,,LUCIAN BLAGA” – Sebeș – MIHEȚIU MIHAELA – III

DOBRA GIULIA – 7 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” – Alba Iulia – MITRU MIHAELA – M

MITEA DARIUS PETRU – 7 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA – Cugir – CIORNEI ANIȘOARA – M

TOMA CASIANA MARIA – 7 – SCOALA GIMNAZIALĂ ,,OVIDIU HULEA” – Aiud – PASCU ALEXANDRA – M

BOBIȚAN FLAVIA-ALESIA – 7 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION BREAZU” – Mihalț – COMȘA MARIA-FLORINA – M

CETINĂ AMALIA EMILIA – 7 – COLEGIUL NATIONAL ,,DAVID PRODAN” – Cugir – CEBOTARI LUMINIȚA – M

DAD DARIA-MARIA – 7 – LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA – Alba Iulia – JURCA MIRELA – M

HOPÎRTEAN VLAD GEORGE – 7 – COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” – Aiud – PRAȚA GEORGETA – M

PETRIC CRISTIAN-MIHAI – 7 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TOMA COCIȘIU” – Blaj – Ciolan Lenuța – M

POP ANAMARIA FLORINA – 7 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ. SINGIDAVA – Cugir – CIORNEI ANIȘOARA – M

PRIPON ANDREEA-MONICA – 7 – COLEGIUL NAȚIONAL INOCHENTIE MICU CLAIN – Blaj – Seicean Daiana-Maria – M

IVAN PETRA ANTONIA – 7 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” – Alba Iulia – DRĂGUȘIN LORENA – M

RĂCHIERIU ANDREI – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” – ALBA IULIA – DRĂGUȘIN LORENA – I

BLADA CAMELIA ADRIANA – 8 – CNLB SEBES – SEBEȘ – MIHEȚIU MIHAELA – II

BOGDAN ANASTASIA – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI – CÂMPENI – BUDAE NICOLETA-MIHAELA – II

PĂCURAR THEODOR ANDREI – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA – ALBA IULIA – GRAD EMILIA – III

POTINTEU TUDOR GABRIEL – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI – Câmpeni – TRIFUȚ SIMONA – III

BACI ELIZA – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA – Cugir – NICULAȘ DELIA – M

INDREI ADRIAN VICTOR – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” – OCNA MUREȘ – BIRTA DANA-VALENTINA – M

MACAVEIU MARIA – 8 – LICEUL „HOREA, CLOȘCA SI CRIȘAN” – ABRUD – HAIDUC IOANA PAMELA – M

MUNTEAN ANDREI DAVID – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA – ALBA IULIA – PLEȘA SIMONA – M

CIORAN BIANCA – 8 – Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – Sebeș – MIHEȚIU MIHAELA – M

TOMA NATALIA – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE DRĂGAN” – GALDA DE JOS – NAPĂU RALUCA – M

FOSZTO ELENA ȘTEFANIA – 8 – LICEUL „CORNELIU MEDREA” – ZLATNA – CERNUȘCĂ SIMONA – M

SABĂU DELIA GABRIELA – 8 – LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” – ALBA IULIA – TRIF ELEONORA-LUCIANA – M

TODORAN MIHAI – 8 – LICEUL TEORETIC „SFÂNTUL IOSIF” – ALBA IULIA – CONȚAN GIORGIANA – M

ANDREA SARA MARIA – 8 – SCOALA GIMNAZIALĂ ,,OVIDIU HULEA” – Aiud – PASCU ALEXANDRA – M

BOTEZAN LUCA ȘTEFAN – 8 – SCOMALA GIMNAZIALĂ ,,OVIDIU HULEA” – Aiud – PASCU ALEXANDRA – M

MDURUTTYA CARLA IOANA – 8 – SCOALA GIMNAZIALĂ ,,OVIDIU HULEA” – Aiud – PASCU ALEXANDRA – M

FLOREA BENIAMIN DARIAN – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TOMA COCIȘIU” – Blaj – Marcu Mihaiela – M

ZBUTEA CARINA – 9 A – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – ZBUTEA RALUCA – I

ALBU RAREȘ – ANDREI – 9 A – LICEUL „HOREA, CLOȘCA SI CRIȘAN” – ABRUD – OPROIU MARIA-MIHAIELA – II

ROȘU ANDRADA – 9 A – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – GOȚIA IOANA – III

ZDRÂNC VANESSA-CRISTINA – 9 A – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – ZBUTEA RALUCA – M

SIMANDI PAUL ADRIAN – 9 A – COLEGIUL NATIONAL. „TITU MAIORESCU” – AIUD – MĂRGINEAN MARIANA – M

SILAGHI AMALIA MARIA – 9 B – COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD – AIUD – MĂRGINEAN MARIANA – I

SZILAGYI KARLA – 9 B – COLEGIUL NAȚIONAL ,,AVRAM IANCU” – Câmpeni – SELYEM ALEXANDRU CORNEL – II

POPÂRLAN EVA-MIHAELA – 9 B – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – Alba Iulia – MUNTEAN AIDA – III

RÂȘNIȚĂ GEORGE-MARIAN – 9 B – COLEGIUL NAȚIONAL INOCHENTIE MICU CLAIN – Blaj – Anușcă Adriana / Solomon Adrian-Ioan – M

GHIORMA LUCA-ADRIAN – 9 B – COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” – Alba Iulia – BRATU CORNELIA – M

HATEGAN BIANCA MARIA – 9 B – Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – Sebeș – DREGHICIU LUCIA – M

VESA ALEX- CONSTANTIN – 10 A – LICEUL „HOREA, CLOȘCA SI CRIȘAN” – ABRUD – OPROIU MARIA-MIHAIELA – I

PURCEL MARIAN DUMITRU – 10 A – COLEGIUL NAȚIONAL ,,AVRAM IANCU” – CÂMPENI – BĂDĂU RAMONA – II

LUPO MARIA SÎNZIANA – 10 A – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” – ALBA IULIA – APOSTOL NICOLETA – II

CRISTEA DENISA MONICA – 10 A – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – ZBUTEA RALUCA – III

ŞTEFĂNESCU ANAMARIA – 10 B – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – GOȚIA IOANA+MUNTEAN AIDA – I

ȚUPU IOANA MIRUNA – 10 B – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – GLIGOR LILIANA – II

PIENARIU GIULIA – 10 B – Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – SEBES – CORFITA GEORGE – III

BUZDUGAN DARIA TEODORA – 11 A – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – ZBUTEA RALUCA – I

DAVID DRAGOȘ – 11 A – COLEGIUL NAȚIONAL ,,AVRAM IANCU” – CÂMPENI – BORTEȘ MONICA ALINA – II

MARIN GEORGE – 11 A – Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – SEBES – DREGHICIU LUCIA – II

BUNEA I. R. ANDRA IOANA – 11 B – COL. NAT. „TITU MAIORESCU” – AIUD – HAMORSZKI ANDREEA – I

DAHINTEN C. ANASTASIA – 11 B – Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – SEBES – DREGHICIU LUCIA – II

PANFILOIU D. MARIA LAURA – 11 B – Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – SEBES – BARBU IOANA – III

LASZLO-MUNTEANU I. MARC – 12 A – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – Alba Iulia – Ranca Aureliana – I

ȘTEF L. ADELINA MARIA – 12 B – COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” – SEBES – Dreghiciu Lucia – I

Elevii următori s-au calificat la etapa națională a olimpiadei de limba engleză care se va desfășura în perioada 5-9 aprilie 2026 la Brașov:

1.Aldea Dragoș-Vasile, a VII-a, Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain”- Blaj

2.Răchieriu Andrei, a VIII-a, Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” – Alba Iulia

3.Rusan Medeea Maria, a VII-a, Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain”- Blaj

4.Zbutea Carina, a IX-a, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia

5.Albu Rareș – Andrei, a IX-a, Liceul „Horea, Cloșca Si Crișan” – Abrud

6.Roșu Andrada, a IX-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca Și Crișan” – Alba Iulia

7.Silaghi Amalia Maria, a IX-a Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” – Aiud

8.Szilagyi Karla, a IX-a, Colegiul Național ,,Avram Iancu”- Câmpeni

9.Ștefănescu Anamaria, X, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia

10.Vesa V.H. Alex- Constantin, a X-a, Liceul ,,Horea, Cloșca și Crișan” – Abrud

11.Țupu Ioana Miruna, a X-a, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia

12.Buzdugan Daria Teodora, a XI-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia

13.Bunea Andra Ioana, a XI-a, Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” – Aiud

14.Dahinten Anastasia, a XI-a, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – Sebeș

15. Laszlo-Munteanu Marc, a XII-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia

16. Ștef Adelina Maria, a XII-a, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – Sebeș

