Rezultate deosebite la Olimpiada de Limba Engleză obținute de elevii din Alba: 16 tineri vor reprezenta județul la etapa națională de la Brașov
Etapa județeană a Olimpiadei de Limba Engleză s-a desfășurat în data de 14.03.2026 (PROBA A), respectiv 21.03.2026 (PROBA B), la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, coordonată de inspector școlar Camelia Oniga.
Potrivit ISJ Alba, au participat 342 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:
Nume și prenume elev – Clasa – Unitatea de învățământ – Localitatea – Profesor îndrumător – Premiul
ALDEA DRAGOȘ-VASILE – 7 – COLEGIUL NAȚIONAL ,,INOCHENTIE MICU CLAIN” – Blaj – Popa Lucia-Adriana – I
RUSAN MEDEEA-MARIA – 7 – COLEGIUL NAȚIONAL ,,INOCHENTIE MICU CLAIN” – Blaj – Seicean Daiana-Maria – II
CUNȚAN SONIA-GABRIELA – 7 – COLEGIUL NAȚIONAL ,,LUCIAN BLAGA” – Sebeș – MIHEȚIU MIHAELA – III
DOBRA GIULIA – 7 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” – Alba Iulia – MITRU MIHAELA – M
MITEA DARIUS PETRU – 7 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA – Cugir – CIORNEI ANIȘOARA – M
TOMA CASIANA MARIA – 7 – SCOALA GIMNAZIALĂ ,,OVIDIU HULEA” – Aiud – PASCU ALEXANDRA – M
BOBIȚAN FLAVIA-ALESIA – 7 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION BREAZU” – Mihalț – COMȘA MARIA-FLORINA – M
CETINĂ AMALIA EMILIA – 7 – COLEGIUL NATIONAL ,,DAVID PRODAN” – Cugir – CEBOTARI LUMINIȚA – M
DAD DARIA-MARIA – 7 – LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA – Alba Iulia – JURCA MIRELA – M
HOPÎRTEAN VLAD GEORGE – 7 – COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” – Aiud – PRAȚA GEORGETA – M
PETRIC CRISTIAN-MIHAI – 7 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TOMA COCIȘIU” – Blaj – Ciolan Lenuța – M
POP ANAMARIA FLORINA – 7 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ. SINGIDAVA – Cugir – CIORNEI ANIȘOARA – M
PRIPON ANDREEA-MONICA – 7 – COLEGIUL NAȚIONAL INOCHENTIE MICU CLAIN – Blaj – Seicean Daiana-Maria – M
IVAN PETRA ANTONIA – 7 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” – Alba Iulia – DRĂGUȘIN LORENA – M
RĂCHIERIU ANDREI – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” – ALBA IULIA – DRĂGUȘIN LORENA – I
BLADA CAMELIA ADRIANA – 8 – CNLB SEBES – SEBEȘ – MIHEȚIU MIHAELA – II
BOGDAN ANASTASIA – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI – CÂMPENI – BUDAE NICOLETA-MIHAELA – II
PĂCURAR THEODOR ANDREI – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA – ALBA IULIA – GRAD EMILIA – III
POTINTEU TUDOR GABRIEL – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI – Câmpeni – TRIFUȚ SIMONA – III
BACI ELIZA – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA – Cugir – NICULAȘ DELIA – M
INDREI ADRIAN VICTOR – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” – OCNA MUREȘ – BIRTA DANA-VALENTINA – M
MACAVEIU MARIA – 8 – LICEUL „HOREA, CLOȘCA SI CRIȘAN” – ABRUD – HAIDUC IOANA PAMELA – M
MUNTEAN ANDREI DAVID – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA – ALBA IULIA – PLEȘA SIMONA – M
CIORAN BIANCA – 8 – Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – Sebeș – MIHEȚIU MIHAELA – M
TOMA NATALIA – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE DRĂGAN” – GALDA DE JOS – NAPĂU RALUCA – M
FOSZTO ELENA ȘTEFANIA – 8 – LICEUL „CORNELIU MEDREA” – ZLATNA – CERNUȘCĂ SIMONA – M
SABĂU DELIA GABRIELA – 8 – LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” – ALBA IULIA – TRIF ELEONORA-LUCIANA – M
TODORAN MIHAI – 8 – LICEUL TEORETIC „SFÂNTUL IOSIF” – ALBA IULIA – CONȚAN GIORGIANA – M
ANDREA SARA MARIA – 8 – SCOALA GIMNAZIALĂ ,,OVIDIU HULEA” – Aiud – PASCU ALEXANDRA – M
BOTEZAN LUCA ȘTEFAN – 8 – SCOMALA GIMNAZIALĂ ,,OVIDIU HULEA” – Aiud – PASCU ALEXANDRA – M
MDURUTTYA CARLA IOANA – 8 – SCOALA GIMNAZIALĂ ,,OVIDIU HULEA” – Aiud – PASCU ALEXANDRA – M
FLOREA BENIAMIN DARIAN – 8 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TOMA COCIȘIU” – Blaj – Marcu Mihaiela – M
ZBUTEA CARINA – 9 A – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – ZBUTEA RALUCA – I
ALBU RAREȘ – ANDREI – 9 A – LICEUL „HOREA, CLOȘCA SI CRIȘAN” – ABRUD – OPROIU MARIA-MIHAIELA – II
ROȘU ANDRADA – 9 A – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – GOȚIA IOANA – III
ZDRÂNC VANESSA-CRISTINA – 9 A – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – ZBUTEA RALUCA – M
SIMANDI PAUL ADRIAN – 9 A – COLEGIUL NATIONAL. „TITU MAIORESCU” – AIUD – MĂRGINEAN MARIANA – M
SILAGHI AMALIA MARIA – 9 B – COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD – AIUD – MĂRGINEAN MARIANA – I
SZILAGYI KARLA – 9 B – COLEGIUL NAȚIONAL ,,AVRAM IANCU” – Câmpeni – SELYEM ALEXANDRU CORNEL – II
POPÂRLAN EVA-MIHAELA – 9 B – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – Alba Iulia – MUNTEAN AIDA – III
RÂȘNIȚĂ GEORGE-MARIAN – 9 B – COLEGIUL NAȚIONAL INOCHENTIE MICU CLAIN – Blaj – Anușcă Adriana / Solomon Adrian-Ioan – M
GHIORMA LUCA-ADRIAN – 9 B – COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” – Alba Iulia – BRATU CORNELIA – M
HATEGAN BIANCA MARIA – 9 B – Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – Sebeș – DREGHICIU LUCIA – M
VESA ALEX- CONSTANTIN – 10 A – LICEUL „HOREA, CLOȘCA SI CRIȘAN” – ABRUD – OPROIU MARIA-MIHAIELA – I
PURCEL MARIAN DUMITRU – 10 A – COLEGIUL NAȚIONAL ,,AVRAM IANCU” – CÂMPENI – BĂDĂU RAMONA – II
LUPO MARIA SÎNZIANA – 10 A – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” – ALBA IULIA – APOSTOL NICOLETA – II
CRISTEA DENISA MONICA – 10 A – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – ZBUTEA RALUCA – III
ŞTEFĂNESCU ANAMARIA – 10 B – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – GOȚIA IOANA+MUNTEAN AIDA – I
ȚUPU IOANA MIRUNA – 10 B – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – GLIGOR LILIANA – II
PIENARIU GIULIA – 10 B – Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – SEBES – CORFITA GEORGE – III
BUZDUGAN DARIA TEODORA – 11 A – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – ALBA IULIA – ZBUTEA RALUCA – I
DAVID DRAGOȘ – 11 A – COLEGIUL NAȚIONAL ,,AVRAM IANCU” – CÂMPENI – BORTEȘ MONICA ALINA – II
MARIN GEORGE – 11 A – Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – SEBES – DREGHICIU LUCIA – II
BUNEA I. R. ANDRA IOANA – 11 B – COL. NAT. „TITU MAIORESCU” – AIUD – HAMORSZKI ANDREEA – I
DAHINTEN C. ANASTASIA – 11 B – Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – SEBES – DREGHICIU LUCIA – II
PANFILOIU D. MARIA LAURA – 11 B – Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – SEBES – BARBU IOANA – III
LASZLO-MUNTEANU I. MARC – 12 A – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” – Alba Iulia – Ranca Aureliana – I
ȘTEF L. ADELINA MARIA – 12 B – COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” – SEBES – Dreghiciu Lucia – I
Elevii următori s-au calificat la etapa națională a olimpiadei de limba engleză care se va desfășura în perioada 5-9 aprilie 2026 la Brașov:
1.Aldea Dragoș-Vasile, a VII-a, Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain”- Blaj
2.Răchieriu Andrei, a VIII-a, Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” – Alba Iulia
3.Rusan Medeea Maria, a VII-a, Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain”- Blaj
4.Zbutea Carina, a IX-a, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia
5.Albu Rareș – Andrei, a IX-a, Liceul „Horea, Cloșca Si Crișan” – Abrud
6.Roșu Andrada, a IX-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca Și Crișan” – Alba Iulia
7.Silaghi Amalia Maria, a IX-a Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” – Aiud
8.Szilagyi Karla, a IX-a, Colegiul Național ,,Avram Iancu”- Câmpeni
9.Ștefănescu Anamaria, X, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia
10.Vesa V.H. Alex- Constantin, a X-a, Liceul ,,Horea, Cloșca și Crișan” – Abrud
11.Țupu Ioana Miruna, a X-a, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia
12.Buzdugan Daria Teodora, a XI-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia
13.Bunea Andra Ioana, a XI-a, Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” – Aiud
14.Dahinten Anastasia, a XI-a, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – Sebeș
15. Laszlo-Munteanu Marc, a XII-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia
16. Ștef Adelina Maria, a XII-a, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” – Sebeș
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ANAF şi-a lansat plaftorma online eLicitațiiANAF prin care licitează bunurile sechestrate: Vinde mașini, ceasuri și alte bunuri la preț de nimic. Peste 1 milion de accesări în primele ore
ANAF şi-a lansat plaftorma online eLicitațiiANAF prin care licitează bunurile sechestrate: Vinde mașini, ceasuri și alte bunuri la preț de...
România ar putea interzice țigările pentru cei sub 18 ani. Restricțiile s-ar aplica și vape-urilor și altor dispozitive electronice
România ar putea interzice țigările pentru cei sub 18 ani. Restricțiile s-ar aplica și vape-urilor și altor dispozitive electronice Proiectul...
Știrea Zilei
FOTO | Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De când eram mic am fost fascinat de calculatoare”
Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De...
Medicii Cristian Țibea și Andrei Coșeriu au efectuat cu succes o nouă intervenție de reconstrucție mamară la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Medicii Cristian Țibea și Andrei Coșeriu au efectuat cu succes o nouă intervenție de reconstrucție mamară la Spitalul Județean de...
Curier Județean
FOTO | AMENZI de peste 750.000 de lei în urma unor controale cu bodycam-uri ale Gărzii de Mediu Alba: Vizați, operatori din domeniul exploatării agregatelor minerale
AMENZI de peste 750.000 de lei în urma unor controale cu bodycam-uri ale Gărzii de Mediu Alba: Vizați, operatori din...
FOTO | Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic Sebeș, calificați la etapa națională a concursului „Știu și aplic” 2026
Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic Sebeș, calificați la etapa națională a concursului „Știu și aplic” 2026 Mai mulți elevi...
Politică Administrație
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea...
Opinii Comentarii
MESAJE de 1 Aprilie – Ziua Păcălelilor 2026. Ce SMS-uri şi farse le poţi transmite prietenilor
Mesaje de 1 aprilie 2026, sms -uri, mesaje amuzante şi haioase de 1 Aprilie, urări de 1 Aprilie, bancuri, farse...
31 martie 1437: În Transilvania a izbucnit Răscoala de la Bobâlna
31 martie 1437: În Transilvania a izbucnit Răscoala de la Bobâlna Răscoala de la Bobâlna din 1437-1438 a fost cea...