Rezultate BAC 2025: Notele finale, după contestații, în sesiunea a doua, publicate pe edu.ro

Rezultate BAC 2025: Notele finale, după contestații, în sesiunea a doua, publicate

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat au fost afișate, marți, 26 august 2025.

AICI

CLICKPENTRU REZULTATELE FINALE PE ȚARĂ LA BACALAUREATUL 2025

AICI CLICKPENTRU REZULTATELE FINALE PE ALBA LA BACALAUREATUL 2025

Comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor. Aceste coduri au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă pe care au susţinut-o.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat):

* susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

* susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;

* obţinerea cel puţin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obţinute la probele scrise).

Înainte de contestații, rata de promovare a fost de 28,4%, cea mai mică din 2019 încoace, notează edupedu.ro.

