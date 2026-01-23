Rezidențiat 2026 | Concursul național de rezidențiat, în 15 noiembrie: Care va fi modelul de examinare

Concursul național de rezidențiat, în 15 noiembrie 2026: Care va fi modelul de examinare

Concursul naţional de intrare în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie se va desfăşura pe 15 noiembrie 2026 şi vor fi păstrate acelaşi model de concurs şi aceleaşi bibliografii utilizate în anul 2025, a anunţat, joi, 22 ianuarie 2026, Ministerul Sănătăţii.

„Ministerul Sănătăţii, împreună cu Alianţa Universitară G6 UMF, informează candidaţii şi publicul interesat că, pentru Concursul naţional de intrare în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, care se va desfăşura în data de 15 noiembrie 2026, se vor păstra acelaşi model de concurs şi aceleaşi bibliografii utilizate în anul 2025”, conform unui anunț postat pe Facebook de ministerul amintit.

Decizia a fost adoptată în urma consultărilor dintre Ministerul Sănătăţii şi reprezentanţii universităţilor de medicină şi farmacie membre ale Alianţei G6 UMF, având ca obiectiv principal asigurarea stabilităţii, predictibilităţii şi echităţii pentru toţi candidaţii care se pregătesc pentru concursul de rezidenţiat.

„Menţinerea aceluiaşi format şi a aceleiaşi bibliografii permite candidaţilor să îşi continue pregătirea în condiţii clare şi transparente, fără modificări de substanţă care ar putea afecta procesul educaţional şi de evaluare”, au explicat reprezentanții Ministerului Sănătății.

