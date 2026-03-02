Rezervele valutare ale României, în scădere accentuată: Plăți scadente de peste 630 de milioane de euro în contul datoriei publice

Actualitate

Rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) au scăzut, la 28 februarie 2026, la nivelul de 65,023 miliarde de euro, de la 65,812 miliarde de euro la 31 ianuarie 2026, a anunțat, luni, 2 martie 2026, banca centrală. 

„În cursul lunii (n.a. februarie 2026) au avut loc următoarele operațiuni: intrări de 3,574 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele; ieșiri de 4,363 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ euro 1,259 miliarde); plăți din contul Comisiei Europene și altele”, se arată într-un comunicat al BNR.

Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 14,616 miliarde euro.

Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 28 februarie 2026 au fost de 79,639 miliarde euro, față de 80,033 miliarde euro la 31 ianuarie 2026.

Plățile scadente în luna martie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează circa 638 milioane euro.

