Reținut pentru 24 de ore: Un bărbat de 56 de ani din Blaj a ignorat ordinul de protecție și s-a apropiat de nepoata sa

Un bărbat în vârstă de 56 de ani, din Blaj, a fost reținut după ce a ignorat ordinul de protecție și s-a apropiat de nepoata sa

Potrivit Inspectoratului de Poliție, incidentul a avut loc ieri, de 21 august, în jurul orei 14:30, atunci când bărbatul s-ar fi deplasat la locuința nepoatei sale, o femeie de 35 de ani.

Din cauza unor conflicte mai vechi, femeia a chemat Poliția în ajutor, fiind emis un ordin de protecție. Bărbatul avea obligația de a păstra o distanță de 100 de metri față de nepoata sa.

Din fericire, în urma interacțiunii, femeia nu a fost victima unei agresiuni fizice iar polițiștii chemați în ajutor l-au reținut pe bărbat. Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

