Rețea de transport în comun cu autobuze electrice pentru orașul Ocna Mureș și două comune învecinate: De când vor fi disponibile cursele pe noile trasee

Rețea de transport în comun cu autobuze electrice pentru orașul Ocna Mureș și două comune învecinate

Se fac în această perioadă ultimele demersuri administrative pentru delegarea serviciului public de transport rutier în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară constituită de UAT-urile Ocna Mureș, Unirea și Lunca Mureșului.

Va exista o rețea radială cu plecare din Ocna Mureș, conectând principalele localități și cartiere:

*L1: Ocna Mureș – Războieni – Lunca Mureșului

*L2: Ocna Mureș – Unirea

*L3/L4: Ocna Mureș – Micoșlaca/Cisteiu și Uioara de Jos.

Flota va fi formată din 3 autobuze electrice, achiziționate recent printr-un proiect finanțat prin PNRR, cu utilizarea ocazională a 3 mijloace de transport diesel diesel, achiziționate anterior de Primăria Ocna Mureș din fonduri proprii, ca rezervă.

În ultimii ani, orașul Ocna Mureș a făcut pași importanți pentru modernizarea transportului public local, în special prin atragerea de fonduri nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, axa destinată mobilității urbane durabile.

Ca urmare a unui studiu de oportunitate elaborat anterior, autoritatea locală a fundamentat necesitatea înnoirii parcului auto și a tranziției către un transport public nepoluant, eficient și accesibil. În baza acestui document, Orașul Ocna Mureș a obținut finanțare pentru achiziția a trei autobuze electrice noi, împreună cu infrastructura aferentă de încărcare (stații de încărcare rapidă și normală).

„Autobuzele electrice achiziționate, puse deja în circulație, urmează să deservească în scurt timp, cel mai probabil de la mijlocul lunii februarie, populația din Ocna Mureș și din localitățile vecine Unirea și Lunca Mureșului, existând perspectiva ca în această asociere să intre pe viitor și localitățile Noșlac și Unirea”, a precizat, pentru ziarulunirea.ro, primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Consiliul Local Ocna Mureș a adoptat, joi, 29 ianuarie 2026, un proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local pe raza de competență a asociației de dezvoltare intercomunitară „ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC PERSOANE OCNA MUREȘ-UNIREA-LUNCA MUREȘULUI”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată, Primăria orașului Ocna Mureș a organizat, în perioada 14-26 ianuarie 202,6 consultarea opiniei publice cu privire proiect de act normativ amintit.

Prin conexarea celor trei localități – Ocna Mureș, Unirea și Lunca Mureșului – serviciul de transport public capătă o dimensiune intercomunală, consolidând rolul Ocna Mureș ca pol urban local și oferind o soluție coerentă pentru mobilitatea zilnică a aproximativ 19.000 de locuitori.

Până în prezent transportul public din Ocna Mureș a fost organizat sub forma unui Serviciu Public de Transport Local aflat în subordinea administrației locale, rețeaua de trasee fiind limitată la interiorul orașului și la câteva sate aparținătoare.

Tendința de concentrare a populației în Ocna Mureș, unde se regăsesc principalele instituții de educație, sănătate și locuri de muncă, creează fluxuri constante de mobilitate dinspre Lunca Mureșului și Unirea spre oraș.

Ce prevede Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Rețeaua de acces a zonei Ocna Mureș se sprijină pe două axe strategice: axa rutieră DN1/A10 prin nodul Decea și axa feroviară Războieni–Cetate, cu puncte locale de acces în Ocna Mureș și la Halta CFR Unirea II.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat în 2024 configurează un pachet coerent de proiecte care întărește aceste conexiuni și creează noduri intermodale (autogară, stații feroviare modernizate, stație intermodală la Unirea II), menite să faciliteze trecerea de la mobilitatea predominant auto la utilizarea transportului public.

*Acces rutier regional (DN1/A10) și conectivitate locală

Conectarea la A10/DN1 se realizează prin nodul rutier Decea (nod 6), iar PMUD prevede explicit drumul de legătură via Micoșlaca, cu traversarea râului Mureș și acces direct la Gara Decea/sensul giratoriu al nodului. Această investiție scurtează timpii de acces la rețeaua TEN T și sustine interconectarea transportului public local/regional (autobuze interjudețene, legături județene), crescând atractivitatea rutelor care se vor ancora în autogara Ocna Mureș și în stația intermodală de la Unirea II.

La nivel județean, Ocna Mureș este traversat/deservit de trasee rutiere de interes județean (ex.: Ocna Mureș–Unirea–Dumbrava; Ocna Mureș–Lunca Mureșului; Ocna Mureș–Noșlac–Găbud; Ocna Mureș–Fărău–Șilea; Aiud–Ocna Mureș; Alba Iulia–Unirea–Ocna Mureș), ceea ce oferă un potențial bun pentru integrarea traseelor urbane cu liniile județene în viitoarea autogară. În prezent nu există autogară amenajată în oraș—un deficit pe care PMUD îl abordează prin proiectul dedicat unei autogări moderne (standard NZEB), cu peroane, e ticketing, panouri dinamice și puncte de încărcare pentru autobuze electrice/hibrid.

*Acces feroviar (Războieni–Cetate) și modernizarea stațiilor

Pe axa feroviară, portofoliul PMUD conține trei direcții complementare:

1. Modernizarea nodului Războieni–Cetate (clădiri, peroane, accesibilitate, sistem de informare digitală, elemente de siguranță/cale ferată), pentru creșterea calității serviciului feroviar regional;

2. Aducerea la standarde a Haltei CFR Unirea II (amenajări interioare/exterioare, echipamente digitale pentru informarea călătorilor, accesibilitate pentru persoane cu dizabilități);

3. Reabilitarea patrimoniului feroviar industrial pe relația Războieni–Cetate–Ocna Mureș, inclusiv modernizarea Gării Ocna Mureș și înlocuirea podului metalic cu unul nou (trafic feroviar + pietonal + auto), pentru conectarea Parcului Industrial și a Stațiunii turistice la magistrală. Aceste intervenții deschid opțiuni concrete de integrare bus–tren pe termen mediu.

La nivel operațional, rețeaua locală de autobuz are deja puncte de oprire în proximitatea gării Ocna Mureș, asigurând un minim de conectivitate intermodală chiar și în configurația actuală a serviciului. Modernizările feroviare propuse vor transforma această conectivitate punctuală într un flux intermodal robust.

*Noduri intermodale și infrastructură ITS

PMUD prevede:

• Stație de transport public la Halta CFR Unirea II, cu parcare auto și velo, iluminat, supraveghere video, panouri pentru informarea călătorilor și senzori de trafic/mediu. Acest punct devine hub de schimb bus–tren pentru comuna Unirea și pentru fluxurile spre/dinspre Ocna Mureș, cu potențial de extindere spre Lunca Mureșului;

• Autogară modernă în Ocna Mureș (standard NZEB), integrată cu sistem ITS (monitorizare curse, GPS flotă), e ticketing, informare în timp real, stații de încărcare electrice pentru autobuze și o rețea urbană de stații de încărcare pentru vehicule electrice;

• Dotarea cu microbuze electrice pentru transportul elevilor, măsură cu impact direct asupra fluxurilor intermodale de la periferie/comune spre principalele unități de învățământ din Ocna Mureș.

În paralel, PMUD include obiective specifice pentru extinderea Serviciului Public de Transport Local la nivel de zonă urbană funcțională/ADI (inclusiv Unirea și Lunca Mureșului), punerea în funcțiune a unui ITS integrat și modernizarea stațiilor feroviare implicate (Războieni–Cetate, Halta Unirea II). Acestea sunt esențiale pentru interoperabilitatea bus–tren și pentru un cadru coerent de planificare intercomunală.

*Rețeaua de stații și accesibilitatea pietonală

La nivelul orașului, rețeaua de transport public include 38 de stații, însă starea lor este, în general, deficitară (dotări minime pentru așteptare, lipsă informații traseu/orar). Studiul de oportunitate existent propune modernizarea stațiilor și instalarea de sisteme de informare a pasagerilor (PIS) și e ticketing, măsuri care, corelate cu noile noduri intermodale, pot crește aria de acoperire pietonală efectivă (5–7 minute) și accesul echitabil la serviciu.

*Parametri operaționali relevanți pentru accesibilitate

În prezent, viteza comercială medie în oraș este circa 18 km/h—o valoare „bună, dar perfectibilă” prin măsuri de prioritizare în intersecții, management al staționărilor neregulamentare și îmbunătățiri punctuale de infrastructură pe coridoarele de interes. În lipsa acestor măsuri, timpii de parcurs rămân vulnerabili la calitatea carosabilului, trafic și problemele de disciplină rutieră. Integrarea ITS, autogării și a nodurilor feroviare modernizate va permite creșterea predictibilității și scăderea timpilor de așteptare/transfer.

*Implicații pentru desenarea rețelei și operare intercomunală

Nodurile planificate—Autogara Ocna Mureș, Halta CFR Unirea II și Gara Ocna Mureș—devin ancore pentru capetele de linie și pentru traseele intercomunitare, în logica Ocna Mureș ↔ Unirea ↔ Lunca Mureșului. Conectarea la A10/DN1 prin Decea asigură interfața cu transportul județean/interjudețean, iar modernizările feroviare deschid opțiuni de tact orar bus–tren (navetă școlară/ocupațională) ancorate în hub urile menționate. În plus, extinderea SP la nivel de ADI creează cadrul instituțional pentru timetabling integrat, politică tarifară armonizată și sisteme unice de informare și ticketing.

