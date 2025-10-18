VIDEO | Transportul local din Ocna Mureș devine ecologic și modern. Microbuzele vechi, poluante și costisitoare au fost înlocuite cu autobuze electrice, cumpărate cu fonduri europene
Transportul local din Ocna Mureș devine ecologic și modern. Microbuzele vechi, poluante și costisitoare, au fost înlocuite cu autobuze electrice
Primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, a anunțat cu satisfacție intrarea în circulație a primelor trei autobuze electrice achiziționate prin fonduri europene. Proiectul, în valoare de 2,6 milioane de lei, a fost realizat prin PNRR și marchează o schimbare importantă pentru transportul local.
„Este un proiect frumos după părerea mea. Sunt autobuze electrice, ne gândim și la partea ecologică, ca să spunem așa, a orașului. Sunt moderne, frumoase și adaptate condițiilor cerute astăzi pentru transportul public”, a explicat edilul.
Proiect finațat 100% din fonduri europene
Cele trei autobuze noi vin la pachet cu stații de încărcare – atât lente, cât și rapide – și vor deservi nu doar orașul, ci și comunele învecinate. Proiectul a fost gândit în parteneriat cu Comuna Unirea, cu extindere planificată și spre Lunca Mureș.
„Este un proiect pe PNRR, însemnând trei autobuze, stații de încărcare lente și rapide. L-am făcut în parteneriat cu Comuna Unirea, pentru că vrem să extindem serviciul public de transport și acolo, inclusiv la Lunca Mureș”, a detaliat primarul.
Un avantaj major al acestui proiect îl reprezintă finanțarea: „Avem o finanțare europeană de 100%. Contribuția proprie a fost doar în gestionarea proiectelor, pe care am făcut-o în regie proprie. Avem un personal bine pregătit pe gestionarea fondurilor europene și chiar pe scrierea proiectelor”, a subliniat Vințeler.
De la microbuze vechi la un transport civilizat
Până acum, transportul local se făcea cu microbuze vechi, costisitoare și poluante. Noile autobuze electrice schimbă radical imaginea serviciului.
„Noi aveam serviciul public de transport de mult, dar îl făceam cu niște microbuze vechi, care consumau foarte mult motorină și resurse financiare. Așa că ne-am gândit la acest proiect, pentru că este mai nou și adaptat cerințelor actuale”, a precizat edilul.
Pe lângă confort și economie, primarul speră ca locuitorii să fie încurajați să lase mașinile acasă: „Sperăm să încurajăm cât mai mult lumea să circule cu autobuzul”.
Prioritate pentru elevi și adaptarea la CFR
Autobuzele electrice nu deservesc doar traseele urbane, ci și satele aparținătoare, fiind utilizate în special pentru transportul elevilor. „Sunt folosite și pentru transportul elevilor din satele aparținătoare orașului și, pe viitor, și din comuna Unirea și comuna Lunca Mureș, pentru că foarte mulți copii vin la Liceul Teoretic Ocna Mureș”, a explicat primarul.
Deocamdată, cursele respectă programul vechi, dar autoritățile iau în calcul corelarea orarului cu plecările și sosirile trenurilor din zonă: „Pe viitor încercăm să ne adaptăm la tot ce înseamnă relația cu CFR-ul: cu gara de la Unirea, cu Băile Sărate sau cu gara Războieni, în funcție de trenurile care circulă”.
Extindere spre alte comune și servicii mai moderne
Planurile administrației nu se opresc aici. Vințeler spune că intenția este de a mări flota și de a aduce transportul local la un standard comparabil cu cel al orașelor mari. „Intenția noastră este să extindem și la Noșlac și la Fărău. Vedem, pe următoarea sesiune de fonduri europene, ce putem achiziționa și cum ne putem adapta la cerințele ghidurilor de finanțare europeană”, a declarat edilul.
În paralel, se urmărește modernizarea stațiilor de autobuz și introducerea unui sistem automat de taxare: „Vom încerca să modernizăm și stațiile de autobuz, iar partea de taxare să fie automată. Să intrăm și noi în rândul orașelor mai dezvoltate”, a mai spus primarul.
Pentru Ocna Mureș, cele trei autobuze electrice nu înseamnă doar mijloace de transport noi, ci și un pas clar spre un oraș mai verde, mai modern și mai bine conectat.
„Acest proiect este gratuit pentru comunitate. Nu am avut cheltuieli neeligibile și cred că este un exemplu de cum fondurile europene pot schimba viața oamenilor atunci când sunt bine gestionate”, a încheiat primarul Silviu Vințeler.
