Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Transportul local din Ocna Mureș devine ecologic și modern. Microbuzele vechi, poluante și costisitoare au fost înlocuite cu autobuze electrice, cumpărate cu fonduri europene

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 8 minute

în

De

Transportul local din Ocna Mureș devine ecologic și modern. Microbuzele vechi, poluante și costisitoare, au fost înlocuite cu autobuze electrice

Primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, a anunțat cu satisfacție intrarea în circulație a primelor trei autobuze electrice achiziționate prin fonduri europene. Proiectul, în valoare de 2,6 milioane de lei, a fost realizat prin PNRR și marchează o schimbare importantă pentru transportul local.

„Este un proiect frumos după părerea mea. Sunt autobuze electrice, ne gândim și la partea ecologică, ca să spunem așa, a orașului. Sunt moderne, frumoase și adaptate condițiilor cerute astăzi pentru transportul public”, a explicat edilul.

Proiect finațat 100% din fonduri europene

Cele trei autobuze noi vin la pachet cu stații de încărcare – atât lente, cât și rapide – și vor deservi nu doar orașul, ci și comunele învecinate. Proiectul a fost gândit în parteneriat cu Comuna Unirea, cu extindere planificată și spre Lunca Mureș.

„Este un proiect pe PNRR, însemnând trei autobuze, stații de încărcare lente și rapide. L-am făcut în parteneriat cu Comuna Unirea, pentru că vrem să extindem serviciul public de transport și acolo, inclusiv la Lunca Mureș”, a detaliat primarul.

Un avantaj major al acestui proiect îl reprezintă finanțarea: „Avem o finanțare europeană de 100%. Contribuția proprie a fost doar în gestionarea proiectelor, pe care am făcut-o în regie proprie. Avem un personal bine pregătit pe gestionarea fondurilor europene și chiar pe scrierea proiectelor”, a subliniat Vințeler.

De la microbuze vechi la un transport civilizat

Până acum, transportul local se făcea cu microbuze vechi, costisitoare și poluante. Noile autobuze electrice schimbă radical imaginea serviciului.

„Noi aveam serviciul public de transport de mult, dar îl făceam cu niște microbuze vechi, care consumau foarte mult motorină și resurse financiare. Așa că ne-am gândit la acest proiect, pentru că este mai nou și adaptat cerințelor actuale”, a precizat edilul.

Pe lângă confort și economie, primarul speră ca locuitorii să fie încurajați să lase mașinile acasă: „Sperăm să încurajăm cât mai mult lumea să circule cu autobuzul”.

Prioritate pentru elevi și adaptarea la CFR

Autobuzele electrice nu deservesc doar traseele urbane, ci și satele aparținătoare, fiind utilizate în special pentru transportul elevilor. „Sunt folosite și pentru transportul elevilor din satele aparținătoare orașului și, pe viitor, și din comuna Unirea și comuna Lunca Mureș, pentru că foarte mulți copii vin la Liceul Teoretic Ocna Mureș”, a explicat primarul.

Deocamdată, cursele respectă programul vechi, dar autoritățile iau în calcul corelarea orarului cu plecările și sosirile trenurilor din zonă: „Pe viitor încercăm să ne adaptăm la tot ce înseamnă relația cu CFR-ul: cu gara de la Unirea, cu Băile Sărate sau cu gara Războieni, în funcție de trenurile care circulă”.

Extindere spre alte comune și servicii mai moderne

Planurile administrației nu se opresc aici. Vințeler spune că intenția este de a mări flota și de a aduce transportul local la un standard comparabil cu cel al orașelor mari. „Intenția noastră este să extindem și la Noșlac și la Fărău. Vedem, pe următoarea sesiune de fonduri europene, ce putem achiziționa și cum ne putem adapta la cerințele ghidurilor de finanțare europeană”, a declarat edilul.

În paralel, se urmărește modernizarea stațiilor de autobuz și introducerea unui sistem automat de taxare: „Vom încerca să modernizăm și stațiile de autobuz, iar partea de taxare să fie automată. Să intrăm și noi în rândul orașelor mai dezvoltate”, a mai spus primarul.

Pentru Ocna Mureș, cele trei autobuze electrice nu înseamnă doar mijloace de transport noi, ci și un pas clar spre un oraș mai verde, mai modern și mai bine conectat.

„Acest proiect este gratuit pentru comunitate. Nu am avut cheltuieli neeligibile și cred că este un exemplu de cum fondurile europene pot schimba viața oamenilor atunci când sunt bine gestionate”, a încheiat primarul Silviu Vințeler.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Spălatul rufelor și al covoarelor la pârâul din centrul comunei Rimetea, o tradiție pe cale de dispariție: ,,Și bunica și mama mea au folosit apa de aici”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

18 octombrie 2025

De

Spălatul rufelor și al covoarelor la pârâul din centrul comunei Rimetea, o tradiție pe cale de dispariție În centrul comunei Rimetea există un loc special amenajat, unde sătenii își spală sau clătesc, rufele și covoarele, de zeci de ani. Totuși, această tradiție se află pe cale de dispariție deoarece din ce în ce mai puțină […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Din frontul vieții, pe tărâmul poeziei: Versuri cu parfum de amintiri, scrise de un fost ofițer, care își găsește liniștea în poezie, la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

18 octombrie 2025

De

Din frontul vieții, pe tărâmul poeziei: Versuri cu parfum de amintiri, scrise de un fost ofițer, care își găsește liniștea în poezie, la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia După ani petrecuți în uniformă, pe frontul vieții, un fost ofițer și-a găsit liniștea pe tărâmul poeziei. Astăzi, la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Cetatea Colțești renaște din ruină: Primarul promite un nou punct de atracție turistică major pentru Rimetea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

18 octombrie 2025

De

Cetatea Colțești renaște din ruină: Primarul promite un nou punct de atracție turistică major pentru Rimetea Cetatea Colțești se află într-un proces amplu de reabilitare și punere în valoare. La finalul lucrărilor, primarul din Rimetea garantează că aceasta urmează să devină ,,un punct de atracție deosebit pentru comună”.  Deák-Székely Szilárd-Levente a povestit, pentru Ziarul Unirea, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 ore

Fermierii ar putea scăpa de taxe și birocrație. Tractoarele și mașinile agricole nu ar mai trebui înmatriculate

Vehiculele agricole ar putea fi folosite fără înmatriculare: Legea propusă vizează tractoarele și autoutilitarele Fermierii români ar putea beneficia de...
Actualitateacum 5 ore

Salariații din asistența socială amenință cu proteste: „Sistemul este în colaps financiar”

Salariații din asistența socială amenință cu proteste: „Sistemul este în colaps financiar. Nu mai avem bani nici de salarii!” Angajații...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 8 minute

VIDEO | Transportul local din Ocna Mureș devine ecologic și modern. Microbuzele vechi, poluante și costisitoare au fost înlocuite cu autobuze electrice, cumpărate cu fonduri europene

Transportul local din Ocna Mureș devine ecologic și modern. Microbuzele vechi, poluante și costisitoare, au fost înlocuite cu autobuze electrice...
Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Spălatul rufelor și al covoarelor la pârâul din centrul comunei Rimetea, o tradiție pe cale de dispariție: ,,Și bunica și mama mea au folosit apa de aici”

Spălatul rufelor și al covoarelor la pârâul din centrul comunei Rimetea, o tradiție pe cale de dispariție În centrul comunei...

Curier Județean

Curier Județeanacum 8 ore

Când se va redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj: Detalii de ultimă oră despre program

Când se va redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj Bazinul acoperit de înot din municipiul Blaj se va redeschide...
Curier Județeanacum 13 ore

ACCIDENT în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz pe Bulevardul Încoronării

ACCIDENT în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz pe...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări din județul Alba: Aiud, Teiuș și Războieni

Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări: Aiud, Teiuș și Războieni...
Politică Administrațieacum 10 ore

FOTO | Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier

Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier Primăria Livezile face demersuri...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

18 Octombrie: Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Cel dintâi care a zugrăvit prima icoană a Maicii Domnului

18 Octombrie: Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Cel dintâi care a zugrăvit prima icoană a Maicii Domnului Ca și prime...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele sale

17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea