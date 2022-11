Rețea de canalizare în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. A fost solicitat avizul din partea APM Alba

Proiectul de față tratează realizarea unui sistem de preluare în sistem centralizat a apelor menajere și conducerea acestora, prin intermediul a 4 stații de pompare apă uzată, la o rețea de canalizare existentă de la intrarea în orașul Ocna Mureș și de aici la stația de epurare existentă.

Amplasamentul investiției este situat în intravilanul și extravilanul UAT Ocna Mureș, județul Alba, pe teren aflat în domeniul public al orașului Ocna Mureș și asupra căruia orașul Ocna Mureș are drept de folosință.

Pentru realizarea investitiei, se vor folosi drumurile și căile de acces existente, nefiind necesară execuția de căi de acces provizorii, având în vedere faptul că toate lucrările sunt realizate pe străzile și drumurile localităților Cisteiu de Mureș și Micoșlaca, precum și drumul de acces de la Ocna Mureș DC3.

În localitățile studiate există rețele edilitare îngropate pe amplasament, respectiv rețele de apă potabilă. Localitățile studiate au executate rețele de alimentare cu apă în sistem centralizat.

Scopul investiției este de a realiza un sistem de preluare în sistem centralizat a apelor menajere și conducerea acestora, prin intermediul a 4 stații de pompare apă uzată, la o rețea de canalizare existentă de la intrarea în orasul Ocna Mureș și de aici la stația de epurare existentă.

Prin investiția propusă, se are în vedere îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din localitățile CISTEIU DE MUREȘ și MICOȘLACA, orașul OCNA MUREȘ, în concordanta cu Programul de dezvoltare a infrastructurii în spațiul rural.

Investiția este finanțată prin programul „Anghel Saligny”, fonduri nerambursabile, astfel încât aceasta reprezintă o oportunitate pentru administrația locală a orașului Ocna Mureș pentru a investi în extinderea rețelei de canalizare a UAT Ocna Mureș.

Proiectele de perspectivă ale orașului OCNA MUREȘ prevăd, în principal, reabilitarea și modernizarea infrastructurii (apă, canalizare, drumuri), sprijinirea activităților economice, comerciale și turistice, ameliorarea condițiilor igienico-sanitare a locuitorilor, îmbunătățirea calității mediului și diminuarea surselor de poluare, Consiliul Local având ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de urbanism al întregului oraș.

Obiectul acestei investiții îl constituie îmbunătățirea infrastructurii în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca, prin realizarea unui sistem centralizat de preluare a apelor uzate menajere și conducerea lor, prin intermediul a 4 stații de pompare, la o rețea existentă de canalizare din orașul Ocna Mureș și de aici la stația de epurare existentă.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

• Dezvoltarea și modernizarea Orașului Ocna Mureș, în conformitate cu obiectivul general al Programului de dezvoltare a infrastructurii în spațiul rural;

• Creșterea investițiilor locale și dezvoltarea turismului ca alternativă de creare de venituri pentru populație, cu efect direct asupra ameliorării situației sociale și economice a locuitorilor din zona studiată.

Grupul țintă este format din populația localităților Cisteiu de Mureș și Micoșlaca (910 persoane, respectiv 510 gospodării), agenții economici și instituțiile publice locale de pe aria acesteia, precum și din beneficiarii indirecți, respectiv vizitatorii/turiștii care frecventează această zonă și viitorii rezidenți ai zonei.

Obiectivul proiectului este de realizare a unor investiții durabile, care vor fi integrate in infrastructura existentă, fiind corelate cu investițiile viitoare, în vederea conformării cu cerințele legislatiei în vigoare, având la bază un tarif suportabil pentru consumatorii finali (populație). Obiectivul principal este de îmbunătățire a calității vieții locuitorilor de aici, prin asigurarea infrastructurii necesare pentru oferirea unor condiții de trai decente.

Aceasta va conduce la: ►imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia din zona, atat ca urmare a cresterii competitivitatii economiei locale, cat si prin asigurarea accesului la servicii de utilitate publica;

►stoparea poluarii apelor freatice din zona;

►oprirea migrarii populatiei tinere spre orase, prin imbunatatirea conditiilor generale de trai.

In concluzie, proiectul raspunde cerintelor de crestere economica si se aliniaza cerintelor de dezvoltare durabila, imbunatatind infrastructura locala/regionala, prin consolidarea unui cadru favorabil atragerii investitiilor locale si/sau straine si prin crearea unor locuri de munca (in prima faza temporare iar, in perspectiva, definitive). Investitia realizata creeaza beneficii sociale pentru intreagul oras si, in principal, pentru locuitorii localitatilor Cisteiu de Mures si Micoslaca:

►realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice;

►imbunatatirea parametrilor de mediu, prin scaderea infiltrarilor de apa poluata in panza freatica;

► atragerea unor investiții profitabile pentru comunitatea locala;

►prevederea unor oportunități diversificate de creare de locuri de muncă și locuințe, prin asigurarea infrastructurii serviciilor sociale și a infrastructurii tehnice;

►imbunatatirea starii de sanatate a locuitorilor din comuna, reducerea numarului imbolnavirilor.

Valoarea proiectului este 8.629.205,07 lei + TVA, iar perioada de implementare este de 24 luni.