UPDATE FOTO | Accident rutier în Alba: Un șofer cu ,,alcool la bord”, din Ocna Mureș, a lovit cu mașina un cap de pod și s-a răsturnat pe carosabil la Căptălan 

Accident rutier în Alba: Un șofer cu ,,alcool la bord”, din Ocna Mureș, a lovit cu mașina un cap de pod și s-a răsturnat pe carosabil la Căptălan

Un accident rutier a avut loc joi dimineața, în jurul orei 10.00, în satul Căptălan din comuna Noșlac.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la evenimentul rutier produs în comuna Noșlac, satul Căptălan.

În accident ar fi implicat un singur autoturism, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ.

UPDATE IPJ: Traficul rutier este îngreunat pe raza localității Noșlac, satul Căptălan, județul Alba, din cauza unui eveniment rutier.

Un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din localitatea Ocna Mureș, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu un cap de pod, răsturnându-se, ulterior, pe partea carosabilă.

În urma testării acestuia, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,81 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care va fi condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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