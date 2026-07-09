Curier Județean

Accident rutier la Ighiu: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii din Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 28 de minute

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Accident rutier la Ighiu: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii din Alba Iulia

Pompierii din Alba Iulia intervin pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în localitatea Ighiu. 

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Din primele informații disponibile, două autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs in loc. Ighiu.

In accident ar fi 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanță SAJ.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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