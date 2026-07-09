Accident rutier la Ighiu: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii din Alba Iulia

Mai mult de 2.000 de persoane au fost găsite fără forme legale la firme de ridesharing și curierat. Sancțiunile aplicate Peste 2.000 de persoane care activau în domenii precum ridesharing, curierat și comerț online au fost găsite muncind fără forme legale, în urma unei campanii naționale de control desfășurate de Inspecția Muncii în perioada 2–22 […]