Restricţiile de trafic de pe Valea Oltului, ridicate: ,,Cu 12 zile mai devreme față de termenul anunțat inițial”

Au fost ridicate restricţiile de circulaţie de pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu. Lucrările au fost finalizate, sâmbătă, 6 decembrie, la Viaductul Cârligul Mic, a anunțat Centrul INFOTRAFIC.

Lucrările la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație de pe viaductul Cârligul Mic, situat pe DN 7, au fost finalizate.

„Restricția de circulație a fost ridicată cu 12 zile mai devreme față de termenul anunțat inițial, contribuind astfel la fluidizarea traficului pe acest sector important de drum”, a precizat și DRDP Craiova.

Lucrările de reparație a rosturilor de dilatare începuseră la data de 21 noiembrie 2025 și erau programate să se încheie pe 19 decembrie.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că de astăzi, începând cu ora 14.00, au fost ridicate restricțiile de circulație de pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, kilometrii 200 – 201, ca urmare a finalizării lucrărilor efectuate la Viaductul Cârligul Mic, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea, traficul desfășurându-se în condiții normale”, a transmis, sâmbătă, Poliția Română.

