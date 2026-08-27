Restricții pentru mașinile poluante în orașe: Primăriile, obligate să stabilească zone cu emisii zero. Ce prevede Noul Cod al Urbanismului
Restricții pentru mașinile poluante în orașe: Primăriile, obligate să stabilească zone cu emisii zero. Ce prevede Noul Cod al Urbanismului
Șoferii mașinilor poluante ar putea avea accesul restricționat în anumite zone ale marilor orașe, după intrarea în vigoare, la 25 august 2026, a noului Cod al Urbanismului.
Autoritățile locale au la dispoziție cel mult 12 luni pentru a delimita zone cu emisii zero și zone cu emisii scăzute, în interiorul cărora accesul vehiculelor care emit dioxid de carbon va putea fi restricționat.
Noile reguli vor trebui introduse ulterior și în Planurile Urbanistice Generale (PUG) ale localităților. Codul nu stabilește însă la nivel național ce mașini vor fi vizate și nici nu introduce criterii generale în funcție de norma Euro sau de vechimea autoturismului, potrivit Știri pe surse.
Până când Planurile Urbanistice Generale vor fi actualizate, delimitarea noilor zone va trebui făcută prin decizii ale consiliilor locale, pe baza propunerilor formulate de structurile de specialitate în urbanism și mediu.
Conform noului Cod al Urbanismului, „până la actualizarea planurilor urbanistice generale cu delimitarea zonelor în care sunt introduse măsuri pentru creșterea calității aerului în centrele urbane, consiliile locale vor adopta prin hotărâri, în baza propunerii compartimentelor de specialitate în domeniul urbanismului și mediului, delimitarea zonelor cu emisii zero și a zonelor cu emisii scăzute, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului cod”, mai notează sursa citată.
Odată actualizate, PUG-urile vor trebui să includă reglementări referitoare la „zonele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de CO2”, dar și delimitarea zonelor cu emisii zero și a celor cu emisii scăzute.
Codul Urbanismului definește aceste zone prin posibilitatea introducerii unor restricții de acces pentru vehiculele care generează emisii de dioxid de carbon. Actul normativ nu stabilește însă o listă valabilă în întreaga țară cu tipurile de autoturisme care nu vor mai putea circula în aceste perimetre. De asemenea, nu sunt prevăzute criterii generale bazate pe norma de poluare Euro sau pe anul de fabricație al vehiculului.
Stabilirea regulilor concrete de acces va reveni autorităților locale. Delimitarea acestor perimetre va fi integrată ulterior în documentațiile urbanistice, împreună cu celelalte măsuri referitoare la gestionarea traficului și protejarea mediului. Obiectivul prevăzut de Cod este reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului din centrele urbane.
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