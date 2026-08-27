Economie

Comunicat de presă – 27 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare, realizarea infrastructurii TIC – sisteme inteligente de management local în comuna Albac”

Dana Opruta

Publicat

acum 2 ore

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Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comuna Albac anunță finalizarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare, realizarea infrastructurii TIC – sisteme inteligente de management local în comuna Albac”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență (PNRR) – Componenta 10: Fondul local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), prin contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și Comuna Albac.

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de mobilitate în Comuna Albac prin dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde, respectiv instalarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice, în corelare cu procesul de digitalizare și dezvoltare a infrastructurii TIC la nivel local, contribuind astfel la modernizarea serviciilor publice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea unor soluții moderne și sustenabile de mobilitate.

Impactul investiției: Investiția a contribuit la modernizarea infrastructurii locale și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor, prin dezvoltarea infrastructurii de transport verde și complementaritatea acesteia cu infrastructura TIC și soluțiile de digitalizare implementate la nivelul comunei. Impactul direct constă în reducerea poluării aerului și a consumului de combustibili convenționali și tranziția Comunei Albac către servicii publice mai moderne, digitalizate și sustenabile.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.215.144,44 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.844.880,28 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 370.264,16 lei.

Data începerii și finalizării proiectului: 22.12.2022 – 30.08.2026

Cod proiect: cod C10-I1.2-945

Date de contact:

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Albac, jud. Alba
Telefon: 0258 777 501
E-mail: [email protected]
Persoană de contact: Trif Marius-Jan, reprezentant legal

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