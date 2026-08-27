Comunicat de presă – 27 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare, realizarea infrastructurii TIC – sisteme inteligente de management local în comuna Albac”
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Comuna Albac anunță finalizarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare, realizarea infrastructurii TIC – sisteme inteligente de management local în comuna Albac”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență (PNRR) – Componenta 10: Fondul local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), prin contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și Comuna Albac.
Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de mobilitate în Comuna Albac prin dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde, respectiv instalarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice, în corelare cu procesul de digitalizare și dezvoltare a infrastructurii TIC la nivel local, contribuind astfel la modernizarea serviciilor publice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea unor soluții moderne și sustenabile de mobilitate.
Impactul investiției: Investiția a contribuit la modernizarea infrastructurii locale și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor, prin dezvoltarea infrastructurii de transport verde și complementaritatea acesteia cu infrastructura TIC și soluțiile de digitalizare implementate la nivelul comunei. Impactul direct constă în reducerea poluării aerului și a consumului de combustibili convenționali și tranziția Comunei Albac către servicii publice mai moderne, digitalizate și sustenabile.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.215.144,44 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.844.880,28 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 370.264,16 lei.
Data începerii și finalizării proiectului: 22.12.2022 – 30.08.2026
Cod proiect: cod C10-I1.2-945
Date de contact:
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Albac, jud. Alba
Telefon: 0258 777 501
E-mail: [email protected]
Persoană de contact: Trif Marius-Jan, reprezentant legal
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Economie
Comunicat de presă – 26 august 2026: UAT oraș Teiuș anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „Decontare documentații: PUZ, PUG, PMUD”
26 August 2026 Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” UAT ORAȘ TEIUȘ anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „Decontare documentații: PUZ, PUG, PMUD”. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C 10 – Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS […]
Comunicat de presă – 26 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice în cadrul Școlii Gimnaziale Săsciori, obiectiv – Grădinița cu Program Normal Căpîlna, comuna Săsciori, județul Alba”
26 August 2026 Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” UAT COMUNA Săsciori anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL CĂPÎLNA, Comuna SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA”. Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat […]
Comunicat de presă – 26 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice în cadrul Școlii Gimnaziale Săsciori, obiectiv – Școala Primară Duvlea-Zdrenghea, comuna Săsciori, județul Alba”
26 August 2026 Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” UAT COMUNA Săsciori anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA, Comuna SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA”. Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
27-28 august 2026 | Alertă de inundații în Alba și alte județe din România: Pe ce cursuri de apă sunt așteptate viituri rapide cu efecte de inundații locale
Alertă de inundații în Alba și alte județe din România: Pe ce cursuri de apă sunt așteptate viituri rapide cu...
Restricții pentru mașinile poluante în orașe: Primăriile, obligate să stabilească zone cu emisii zero. Ce prevede Noul Cod al Urbanismului
Restricții pentru mașinile poluante în orașe: Primăriile, obligate să stabilească zone cu emisii zero. Ce prevede Noul Cod al Urbanismului...
Știrea Zilei
Update video | Accident rutier grav la Alba Iulia: Trei autoturisme implicate. O persoană se află în stop cardio-respirator, iar alte patru rănite / Traficul rutier este îngreunat
Accident rutier grav la Alba Iulia: Trei autoturisme implicate. O persoană se află în stop cardio-respirator, iar alte patru rănite...
Bărbat de 42 de ani din Câmpeni, reținut după ce a aruncat trei plicuri cu substanțe urât mirositoare într-un magazin din oraș: O angajată a avut nevoie de evaluare medicală
Bărbat de 42 de ani din Câmpeni, reținut după ce a aruncat trei plicuri cu substanțe urât mirositoare într-un magazin...
Curier Județean
27 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Bărbat din Teiuș, de 63 de ani, prins băut la volan pe DN 1: Ce alcoolemie avea
Bărbat din Teiuș, de 63 de ani, prins băut la volan pe DN 1: Ce alcoolemie avea Un bărbat din...
Politică Administrație
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție de peste 22 de milioane de lei
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție...
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de muncitor calificat IV, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, spații agrement și de joacă din cadrul Serviciului Tehnic. Calendar și condiții de participare
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...