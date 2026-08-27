Curier Județean

1 septembrie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” împlinește 74 de ani de activitate: Zi festivă cu expoziție de păpuși din spectacolele teatrului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Teatrul de Păpuși „Prichindel” împlinește 74 de ani de activitate: Zi festivă cu expoziție de păpuși din spectacolele teatrului

Teatrul de Păpuși „Prichindel” împlinește, în data de 1 septembrie 2026, 74 de ani. În toți acești ani, artiști de ieri și de azi: actori, regizori, scenografi, compozitori, s-au străduit să aducă povești frumoase, vesele, antrenante pe scena Prichindelului, povești care să cucerească inimile copiilor. Spectacole inspirate din literatura română sau din cea universală, creații originale, toate au constituit un univers cu identitate artistică, care ne-a reprezentat în fața publicului albaiulian, dar și în fața a mii de copii din alte zone geografice, în turnee sau festivaluri.

Fiecare aniversare aduce o nostalgie, firească vârstei, dar, în același timp aduce și bucuria durabilității, bucuria dezvoltării noastre ca instituție de cultură, prin proiectele și programele pe care le gândim și care contribuie la formarea și dezvoltarea culturală a comunității.

Pentru această zi specială am pregătit o expoziție de păpuși din spectacolele teatrului, care reflectă arta aceasta minunată a teatrului de păpuși. Expoziția va fi deschisă publicului larg și poate fi vizitată în 1 septembrie, în intervalul orar 10:00 – 15:00. Și pentru că ne pregătim de premieră, vizitatorii pot intra în sala de spectacol și să urmărească, în liniște, cum decurge o repetiție.

„E important să nu uităm cum s-a creat acest teatru și să ne reamintim, de fiecare dată, de toți aceia care au contribuit la formarea și dezvoltarea lui. Dar, la fel de important este să privim înainte și să gândim, pentru a oferi publicului acestor vremuri, proiecte frumoase, atrăgătoare, care să cultive spiritul artistic al fiecărui copil. Suntem o echipă de oameni dedicați, care se străduiește, cu profesionalism și cu pasiune, să ducă mai departea această fascinantă lume a teatrului de păpuși, a teatrului de animație. La mulți ani! Prichindel.” – Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia.

Cu această zi declarăm deschisă stagiunea teatrală 2026 – 2027 la Teatrul de Păpuși „Prichindel”.

Unul din proiectele de bază ale instituției este proiectul Spectacole noi pentru copii, programul SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL, proiect prin care ne propunem realizarea de noi spectacole. Așadar, vă așteptăm în toamna aceasta la trei premiere, care aduc pe scenă noi povești, pentru copii și oameni mari.

De asemenea, continuăm seria EXPERIENȚELOR TEATRALE, proiectul Prichindel la festival, astfel că pe data de 5 septembrie, ora 10:00, vom fi prezenți pe scena din curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, în cadrul WONDERPUCK STREET FESTIVAL.

Iar în luna octombrie vă așteptăm la ALBA DIALOG FEST, un proiect care își propune, să unească artele și să le pună sub semnul dialogului. În cadrul acestui proiect vă vom invita, evident, la teatru. Cu detalii vom reveni la momentul potrivit.

Urmăriți pagina de facebook – www.facebook.com/teatruldepapusiprichindelalbaiulia sau site-ul teatrului – www.teatrulalba.ro și veți afla detalii despre programele și proiectele teatrului nostru, se arată într-un comunicat de presă transmis de Teatrul de Păpuși „Prichindel”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

27 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Bogdan Ilea

Publicat

acum 23 de minute

în

27 august 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 27 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Teiuș, de 63 de ani, prins băut la volan pe DN 1: Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 43 de minute

în

27 august 2026

De

Bărbat din Teiuș, de 63 de ani, prins băut la volan pe DN 1: Ce alcoolemie avea Un bărbat din Teiuș, de 63 de ani, a fost prins de polițiști în timp ce se afla sub influența alcoolului pe DN 1, lângă Oiejdea.  Conform IPJ Alba, la data de 26 august 2026, în jurul orei […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | SC Apa CTTA SA: Îmbunătățirea alimentării cu apă a comunelor Ciugud, Berghin și Ohaba. „O lucrare importantă, care răspunde nevoilor reale ale comunității”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

27 august 2026

De

SC Apa CTTA SA: Îmbunătățirea alimentării cu apă a comunelor Ciugud, Berghin și Ohaba. „O lucrare importantă, care răspunde nevoilor reale ale comunității” În ultimii ani, în județul Alba, perioada verii a fost caracterizată în general de zile caniculare și secetă prelungită, lipsa precipitațiilor ducând la creșterea consumului de apă potabilă, care a fost folosită […]

Citește mai mult