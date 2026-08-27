1 septembrie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” împlinește 74 de ani de activitate: Zi festivă cu expoziție de păpuși din spectacolele teatrului
Teatrul de Păpuși „Prichindel” împlinește 74 de ani de activitate: Zi festivă cu expoziție de păpuși din spectacolele teatrului
Teatrul de Păpuși „Prichindel” împlinește, în data de 1 septembrie 2026, 74 de ani. În toți acești ani, artiști de ieri și de azi: actori, regizori, scenografi, compozitori, s-au străduit să aducă povești frumoase, vesele, antrenante pe scena Prichindelului, povești care să cucerească inimile copiilor. Spectacole inspirate din literatura română sau din cea universală, creații originale, toate au constituit un univers cu identitate artistică, care ne-a reprezentat în fața publicului albaiulian, dar și în fața a mii de copii din alte zone geografice, în turnee sau festivaluri.
Fiecare aniversare aduce o nostalgie, firească vârstei, dar, în același timp aduce și bucuria durabilității, bucuria dezvoltării noastre ca instituție de cultură, prin proiectele și programele pe care le gândim și care contribuie la formarea și dezvoltarea culturală a comunității.
Pentru această zi specială am pregătit o expoziție de păpuși din spectacolele teatrului, care reflectă arta aceasta minunată a teatrului de păpuși. Expoziția va fi deschisă publicului larg și poate fi vizitată în 1 septembrie, în intervalul orar 10:00 – 15:00. Și pentru că ne pregătim de premieră, vizitatorii pot intra în sala de spectacol și să urmărească, în liniște, cum decurge o repetiție.
„E important să nu uităm cum s-a creat acest teatru și să ne reamintim, de fiecare dată, de toți aceia care au contribuit la formarea și dezvoltarea lui. Dar, la fel de important este să privim înainte și să gândim, pentru a oferi publicului acestor vremuri, proiecte frumoase, atrăgătoare, care să cultive spiritul artistic al fiecărui copil. Suntem o echipă de oameni dedicați, care se străduiește, cu profesionalism și cu pasiune, să ducă mai departea această fascinantă lume a teatrului de păpuși, a teatrului de animație. La mulți ani! Prichindel.” – Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia.
Cu această zi declarăm deschisă stagiunea teatrală 2026 – 2027 la Teatrul de Păpuși „Prichindel”.
Unul din proiectele de bază ale instituției este proiectul Spectacole noi pentru copii, programul SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL, proiect prin care ne propunem realizarea de noi spectacole. Așadar, vă așteptăm în toamna aceasta la trei premiere, care aduc pe scenă noi povești, pentru copii și oameni mari.
De asemenea, continuăm seria EXPERIENȚELOR TEATRALE, proiectul Prichindel la festival, astfel că pe data de 5 septembrie, ora 10:00, vom fi prezenți pe scena din curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, în cadrul WONDERPUCK STREET FESTIVAL.
Iar în luna octombrie vă așteptăm la ALBA DIALOG FEST, un proiect care își propune, să unească artele și să le pună sub semnul dialogului. În cadrul acestui proiect vă vom invita, evident, la teatru. Cu detalii vom reveni la momentul potrivit.
Urmăriți pagina de facebook – www.facebook.com/teatruldepapusiprichindelalbaiulia sau site-ul teatrului – www.teatrulalba.ro și veți afla detalii despre programele și proiectele teatrului nostru, se arată într-un comunicat de presă transmis de Teatrul de Păpuși „Prichindel”.
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