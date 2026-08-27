Foto | SC Apa CTTA SA: Îmbunătățirea alimentării cu apă a comunelor Ciugud, Berghin și Ohaba. „O lucrare importantă, care răspunde nevoilor reale ale comunității”
SC Apa CTTA SA: Îmbunătățirea alimentării cu apă a comunelor Ciugud, Berghin și Ohaba. „O lucrare importantă, care răspunde nevoilor reale ale comunității”
În ultimii ani, în județul Alba, perioada verii a fost caracterizată în general de zile caniculare și secetă prelungită, lipsa precipitațiilor ducând la creșterea consumului de apă potabilă, care a fost folosită și în alte scopuri. În aceste condiții, în anumite zone, SC Apa CTTA SA Alba, de comun acord cu primăriile comunelor în cauză, a fost nevoită să stabilească un program temporar de furnizare a apei potabile, pentru a permite refacerea rezervelor de apă din rezervoarele de înmagazinare care alimentează aceste localități.
SC Apa CTTA SA Alba a căutat permanent soluții viabile pentru îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă potabilă, în special pentru zonele afectate, pentru a reduce disconfortul creat de lipsa apei potabile. O astfel de investiție vizează zona de operare a Sucursalei Alba Iulia, unde este implementat un proiect de îmbunătățire a alimentării cu apă potabilă pentru zona industrială a municipiului Alba Iulia, comunele Ciugud, Berghin și Ohaba.
Din cauza creșterii consumului de apă în perioada caldă și secetoasă, mulți dintre abonați rămân fără apă potabilă perioade lungi de timp. Din acest motiv a fost proiectată o nouă conductă de aducțiune care să poată transporta un debit dublu față de cel actual, din aceeași conductă fiind alimentată și zona industrială a municipiului Alba lulia. Sistemul de alimentare cu apă actual va rămâne să deservească numai comuna Ciugud, cu localitățile Drâmbar, Șeușa, Ciugud, Limba, Teleac și o parte din Hăpria. Rețeaua proiectată are lungimea de aproape 13 km, iar valoarea totală a acestei investiții depășește 18 milioane de lei (fără TVA), fiind finanțată integral din Fondul IID (Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare) al SC Apa CTTA SA Alba.
Lucrarea a presupus și realizarea unei subtraversări a râului Mureș prin foraj orizontal dirijat, la o adâncime de cel puțin 5 metri sub nivelul albiei, fiind instalate două conducte de alimentare cu apă potabilă cu diametrul de 25 cm, fiecare, protejate cu tuburi speciale, montate în aval de podul pietonal din zona Drâmbar. În cadrul acestui proiect au mai rămas de realizat conectarea cu conductele executate deja, montarea stației de repompare în zona Hăpria și punerea în funcțiune pe întregul traseu, acestea fiind programate să fie finalizate cel târziu în luna noiembrie a.c.
„Această investiție este o lucrare importantă, care răspunde nevoilor reale ale comunității și contribuie la dezvoltarea durabilă a întregii arii Alba Iulia – Ciugud, iar SC Apa CTTA SA, împreună cu Consiliul Județean Alba, depune continuu eforturi pentru îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și extinderea rețelelor existente”, a declarat ing. Cornel Ștefan BARDAN, Director General, SC APA CTTA SA Alba.
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