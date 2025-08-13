RESTRICȚII de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia. Rutele ocolitoare

Sunt restricții de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia.

Poliția Municipiului Sebeș informează participanții la trafic cu privire la faptul că, pe sensul Deva–Sibiu al Autostrăzii A 1, traficul este restricționat, din cauza lucrărilor, cu descărcare obligatorie în municipiul Sebeș.

Polițiștii recomandă folosirea rutelor alternative:

• Sebeș – Daia Română – Ciugud – Alba Iulia

• DN 7 Sebeș – Vințu de Jos – Alba Iulia

• Încărcare din al doilea giratoriu din municipiul Sebeș, pentru cei în tranzit, spre Autostrada A 10.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte regulile de circulație și să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic.

