RESTRICȚII de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia. Rutele ocolitoare
RESTRICȚII de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia. Rutele ocolitoare
Sunt restricții de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia.
Citește și: VIDEO | Pe A10 Sebeș-Turda, autostrada meșterului Manole, în nodul rutier Sebeș, traficul pe o bretea este întrerupt pentru câteva luni din cauza deteriorării grave a unei culei
Poliția Municipiului Sebeș informează participanții la trafic cu privire la faptul că, pe sensul Deva–Sibiu al Autostrăzii A 1, traficul este restricționat, din cauza lucrărilor, cu descărcare obligatorie în municipiul Sebeș.
Polițiștii recomandă folosirea rutelor alternative:
• Sebeș – Daia Română – Ciugud – Alba Iulia
• DN 7 Sebeș – Vințu de Jos – Alba Iulia
• Încărcare din al doilea giratoriu din municipiul Sebeș, pentru cei în tranzit, spre Autostrada A 10.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte regulile de circulație și să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de Sfânta Maria 2025: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de Sfânta Maria 2025: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că, în data de vineri, 15 august 2025, declarată zi de sărbătoare legală cu caracter nelucrător potrivit Legii nr. 52/2023, Centrele de Relații cu Utilizatorii […]
TAXE NOI pentru multinaționale, dar și pentru comerțul online non-UE. Ministru: Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune și să anticipăm acest lucru
TAXE NOI pentru multinaționale, dar și pentru comerțul online non-UE Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, miercuri, 13 august 2025, noi măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Unele dintre acestea vizează o nouă modalitate de taxare a multinaționalelor. De asemenea, va fi introdusă o taxă pentru coletele comandate de pe platforme de comerț online non-UE. Ministrul […]
Planul-cadru pentru învățământul liceal, pe mâna specialiștilor: Peste 1.500 de experți implicați în munca de elaborare
Planul-cadru pentru învățământul liceal, pe mâna specialiștilor: Peste 1.500 de experți lucrează la elaborarea noilor programe de studiu în licee Reforma curriculumului pentru învățământul liceal mai parcurge o etapă. Peste 1.500 de specialiști sunt implicați în elaborarea noilor programe de studiu, având ca reper profilul de formare al absolventului, a declarat ministrul Educației, Daniel David, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
RESTRICȚII de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia. Rutele ocolitoare
RESTRICȚII de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10,...
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de Sfânta Maria 2025: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de Sfânta Maria 2025: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi Distribuție...
Știrea Zilei
Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării: A fost adjunct al șefului IPJ Alba
Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării Comisarul șef de poliție Mihai Rus a ajuns la momentul pensionării....
Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud existența unui act de sabotaj
Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud existența unui act de sabotaj...
Curier Județean
Românii ar putea plăti cu până la 15% mai puțin la electricitate în 2026. Ministrul Energiei: „E nevoie de o piață corect reglată”
Veste bună! Românii ar putea plăti cu până la 15% mai puțin la electricitate, însă doar în 2026. Ministrul Energiei:...
Ce cărți de identitate se eliberează la nivelul orașului Cugir: Precizări oficiale
Precizări oficiale legate de eliberarea cărților de identitate la Cugir Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cugir a...
Politică Administrație
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...
Opinii Comentarii
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cei mai cunoscuți se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack Obama sau Leonardo da Vinci
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cele mai cunoscute personalități stângace se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack...
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...