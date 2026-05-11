FOTO | Cine va conduce organizațiile profesionale ale arhitecților din Alba în următorii 4 ani

Cine va conduce organizațiile profesionale ale arhitecților din Alba în următorii 4 ani

Organizațiile profesionale ale arhitecților din Alba și-au ales conducerea pentru următorii 4 ani.

Ordinul Arhitecților din România Filiala Alba și Uniunea Arhitecților din România Filiala Alba au desfășurat procesul de alegere a noilor structuri de conducere pentru mandatul 2026–2030.

În urma votului exprimat de membrii filialelor, au fost desemnate următoarele structuri de conducere:

Ordinul Arhitecților din România – Filiala Alba

Președinte: Arh. Vlad Străjan

Consiliul Teritorial

1. Arh. Alin Gherman

2. Arh. Radu Lăncrăjan – Franchini Radu

3. Arh. Iulian Ilie Mirea

4. Arh. Adriana Maria Gheorghescu

5. Arh. Adela Radu

6. Arh. Alexandru Romanițan

7. Arh. Gabriel Baieșan

Comisia de Disciplină

1. Arh. Florin Ciorgovean

2. Arh. Nicolae Ispas

3. Arh. Răzvan Bembea

4. Arh. Liana Iviniș

5. Arh. Florin Voica

Comisia de Cenzori

1. Arh. Alexandra Chiorean

2. c. Arh. Nicoleta Mocofan

3. Arh. Sinea Silviu

Reprezentanți în Consiliul Național OAR

1. Arh. Alin Gherman

2. Arh. Adriana Maria Gheorghescu

Aparatul administrativ

* Secretar executiv: Alina Hohoiu

* Contabil: Valentina Nicolaș

Uniunea Arhitecților din România – Filiala Alba

Președinte: Arh. Iulian Ilie Mirea

Consiliul Teritorial

1. Arh. Vlad Străjan

2. Arh. Radu Lăncrăjan – Franchini

3. Arh. Alin Gherman

4. Arh. Adriana Maria Gheorghescu

Comisia de Cenzori

1. Arh. Gabriel Baiesan

2. Arh. Nicolae Ispas

Aparatul administrativ

* Secretar executiv: Alina Hohoiu

* Contabil: Valentina Nicolaș

„Noile conduceri ale celor două organizații își propun să continue reprezentarea și susținerea profesiei de arhitect la nivel local și național, promovarea calității arhitecturii și dezvoltarea dialogului profesional și instituțional în beneficiul comunității și al mediului construit.

Membrii aleși mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată și pentru implicarea activă în viața profesională a celor două organizații”, se arată într-un comunicat de presă.

