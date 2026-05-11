Tenismenele Briana Moldovan și Alexandra Moldovan (TC Sun Alba Iulia), pe podium la Timișoara, la un turneu de senioare

Tenismenele Briana Moldovan și Alexandra Moldovan (TC Sun Alba Iulia) au urcat pe podium la Timișoara, la un turneu de senioare, la simplu. Cele două sportive din Cetatea Marii Uniri au participat la competiția „Cupa Ing. Sandu Toma”, categoria senioare, desfășurată la Timișoara, în cadrul clubului CS Dyadora, sub coordonarea arbitrului principal Nini Dică. Astfel Briana Moldovan (18 ani) a terminat pe locul secund, iar sora sa mai mare Alexandra Moldovan (23 de ani) a urcat pe ultima treaptă a podiumului de premiere.

„Felicitări fetelor pentru performanțele obținute, continuați tot așa și succes la viitoarele competiții!”, au transmis reprezentanții TC Sun Alba Iulia, un club care impresionează prin rezultatele obținute la nivel juvenil în „sportul alb” autohton

