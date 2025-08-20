RESTRICȚII de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de reparații la un rost de dilatație

Rămâi conectat

DRDP Cluj a anunțat că de astăzi, 20 august 2025, se instituie restricții de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda, km 25+450, calea 1, pentru efectuarea de reparații la un rost de dilatație. Circulația rutieră se va desfășura pe banda 1.

Citește și: 20 august 2025 | Noi restricții de circulație pe autostrada A1: Se vor închide o bretea de decelerare și o bretea de acces

Se instituie restricții de circulație începând de astăzi, 20.08.2025, pe Autostrada Sebeș-Turda (A10), km 25+450, calea 1, din cauza degradării unui rost de dilatație.

Circulația se va desfășura pe banda I, cu restricții de viteză.

”Lucrările de reparații vor fi executate de Asocierea Aktor S.A. – Euro Construct Trading `98 S.R.L.

Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră temporară!”, au transmis reprezentanții DRDP Cluj pe pagina de Facebook.

