RESTRICȚII de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de reparații la un rost de dilatație
DRDP Cluj a anunțat că de astăzi, 20 august 2025, se instituie restricții de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda, km 25+450, calea 1, pentru efectuarea de reparații la un rost de dilatație. Circulația rutieră se va desfășura pe banda 1.
Se instituie restricții de circulație începând de astăzi, 20.08.2025, pe Autostrada Sebeș-Turda (A10), km 25+450, calea 1, din cauza degradării unui rost de dilatație.
Circulația se va desfășura pe banda I, cu restricții de viteză.
”Lucrările de reparații vor fi executate de Asocierea Aktor S.A. – Euro Construct Trading `98 S.R.L.
Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră temporară!”, au transmis reprezentanții DRDP Cluj pe pagina de Facebook.
