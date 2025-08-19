20 august 2025 | Noi restricții de circulație pe autostrada A1: Se vor închide o bretea de decelerare și o bretea de acces

Noi restricții de circulație pe autostrada A1: Se vor închide o bretea de decelerare și o bretea de acces

Noi restricții de circulație pe autostrada A1 în zona Sibiu!

În cursul zilei de miercuri, 20 august 2025, se vor închide banda de decelerare și breteaua de acces către nodului rutier Sibiu Vest (ieșirea spre Șura Mică).

Lucrările vor începe dimineața în jurul orei 05:00 și vor dura până seara la ora 18:00.

„Intervenția vizează frezarea completă a stratului de uzură și așternerea unui covor asfaltic nou.

Vă rugăm să circulați cu prudență în zona șantierului și respectați semnalizarea temporară instalată în zonă!”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

