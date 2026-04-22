Remarca făcută de Rareș Bogdan în ședința PNL: ,,Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină”

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a spus că ,,eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină”, în cadrul unei ședințe a partidului care a avut loc ieri, 21 aprilie 2026.

Fostul prim-vicepreşedinte al partidului, s-a numărat printre vocile critice la adresa actualului prim-ministru, Ilie Bolojan, în cadrul ședinței PNL.

„Am mai zis că eu nu doresc Steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină, că noi susținem familia și tradițiile, nu alte cele nefirești”, a declarat Rareș Bogdan.

Reamintim că, tensiunile între partidele politice care au format coaliția de guvernare sunt ridicate după ce PSD a decis să retragă sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Astăzi, 22 aprilie 2026, Nicușor Dan are planificate consultări cu liderii partidelor din coaliția de guvernare.

Consultările vor avea loc după următorul program:

ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);

ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).

Sursă FOTO: Facebook (Rareș Bogdan)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI