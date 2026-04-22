Remarca făcută de Rareș Bogdan în ședința PNL: ,,Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină”

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a spus că ,,eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină”, în cadrul unei ședințe a partidului care a avut loc ieri, 21 aprilie 2026.

Fostul prim-vicepreşedinte al partidului, s-a numărat printre vocile critice la adresa actualului prim-ministru, Ilie Bolojan, în cadrul ședinței PNL.

„Am mai zis că eu nu doresc Steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină, că noi susținem familia și tradițiile, nu alte cele nefirești”, a declarat Rareș Bogdan.

Reamintim că, tensiunile între partidele politice care au format coaliția de guvernare sunt ridicate după ce PSD a decis să retragă sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan. 

Astăzi, 22 aprilie 2026, Nicușor Dan are planificate consultări cu liderii partidelor din coaliția de guvernare.

Consultările vor avea loc după următorul program:

  • ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
  • ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);
  • ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
  • ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).

Sursă FOTO: Facebook (Rareș Bogdan)

Actualitate

VIDEO | Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

22 aprilie 2026

De

Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie” Delegația PSD, formată din Sorin Grindeanu, președinte, Claudiu Manda, secretar general și vicepremierul Marian Neacșu, au participat astăzi, 22 aprilie 2026, la o serie de discuții cu Președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus la […]

Citește mai mult

Actualitate

22-24 aprilie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vreme rea în Alba și alte județe din țară. Ninsori la munte, vânt, frig și brumă, până vineri

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

22 aprilie 2026

De

22-24 aprilie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vreme rea în Alba și alte județe din țară. Ninsori la munte, vânt, frig și brumă, până vineri Meteorologii ANM au emis miercuri dimineața noi avertizări meteo, valabile în perioada 22 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 10:00. În intervalul menționat vor fi precipitații mixte […]

Citește mai mult

Actualitate

Kira Kiralina, din România, campioană internațională la frumusețe felină: Prin ce a impresionat ,,Ursoaica din Bucovina”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

22 aprilie 2026

De

Kira Kiralina, din România, campioană internațională la frumusețe felină: Prin ce a impresionat ,,Ursoaica din Bucovina” Scena internațională de iubitori de feline a fost impresionată de Kira Kiralina, un exemplar extraordinar din România. Potrivit lui Adrian Dragotă, președinte Felis România, exemplarul românesc a reușit să își confirme statutul de campioană mondială și în 2026, într-un […]

Citește mai mult