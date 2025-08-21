Reguli stricte pentru gospodării: Află câte animale poți deține și ce condiții trebuie să îndeplinești față de vecini
Un lucru deseori ignorat de oamenii care locuiesc la case și care vor să crească animale, numărul maxim de animale. Există reguli stricte, inclusiv la distanța de amplasare față de vecini
Potrivit legislației, într-o gospodărie care nu este racordată la apă curentă și canalizare, se pot crește cel mult 50 de păsări și maximum 6 animale: ovine, caprine, porcine, bovine sau cabaline.
În schimb, dacă gospodăria este racordată la utilități, numărul de păsări rămâne același, 50 de exemplare. Totuși, se permite deținerea a până la: 2 cabaline, 5 bovine, 15 ovine sau caprine, 5 porcine.
De asemenea, adăposturile pentru animale și păsări trebuie amplasate la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință vecină, iar deșeurile zootehnice trebuie depozitate pe platforme impermeabilizate, aflate tot la minimum 10 metri de ferestrele locuințelor, chiar dacă gospodăria nu este considerată fermă zootehnică.
Pe lângă aspectele legate de numărul de animale, crescătorii trebuie să respecte și anumite reguli de creștere a animalelor: adăpostirea în condiții corespunzătoare, asigurarea hranei și apei, oferirea posibilității de mișcare, accesul la îngrijire și asistență medicală veterinară.
Nerespectarea acestor norme poate atrage sancțiuni și amenzi, iar autoritățile locale pot verifica periodic respectarea condițiilor impuse.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Produs periculos retras de pe rafturile magazinelor Profi: Au fost depistate cereale care conțin o substanță dăunătoare sănătății
Un produs periculos a fost retras de pe rafturile magazinelor Profi: Au fost depistate cereale care conțin o substanță dăunătoare sănătății Autoritățile române au depistat un produs periculos care se afla la comercializare în lanțul de magazine Profi. Mai exact, un anumit lot de musli conține o micotoxină peste limita admisă. Lanțul de magazine Profi […]
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente: Decizie după consultări cu asociațiile de pacienți
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente În urma consultărilor directe cu asociațiile de pacienți și cu reprezentanți responsabili din justiție, Ministerul Sănătății a decis să retragă din proiectul de ordonanță prevederea care limita posibilitatea pacienților de a apela la procedura ordonanței președințiale pentru acces la medicamente. „Pacienții nu trebuie […]
România își dezvoltă infrastructura navală și feroviară pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei și a deveni un hub logistic regional
Plan măreț! România vrea să își dezvolte infrastructura navală și feroviară pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei, dar și pentru a deveni un hub logistic regional Portul Constanța urmează să fie modernizat cu milioane de euro. Proiect a fost gândit ca fiind o mutare strategică în viitorul apropiat, mai ales că, din cauza războiului din Ucraina. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Reguli stricte pentru gospodării: Află câte animale poți deține și ce condiții trebuie să îndeplinești față de vecini
Un lucru deseori ignorat de oamenii care locuiesc la case și care vor să crească animale, numărul maxim de animale....
Produs periculos retras de pe rafturile magazinelor Profi: Au fost depistate cereale care conțin o substanță dăunătoare sănătății
Un produs periculos a fost retras de pe rafturile magazinelor Profi: Au fost depistate cereale care conțin o substanță dăunătoare...
Știrea Zilei
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din Șpring care s-a născut cu afecțiuni grave ale plămânilor
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din...
VIDEO | Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană: A primit un trifoi cu 4 foi
Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană Președintele Nicușor Dan a vizitat, miercuri, 20...
Curier Județean
Bărbat bătut într-un bar din Alba Iulia: Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore iar pe numele său a fost deschis un dosar penal
Un bărbat a fost bătut în timp ce se afla într-un bar din municipiul Alba Iulia: Polițiștii l-au reținut pe...
Acțiune de amploare a polițiștilor și jandarmilor în Cugir: Zeci de persoane legitimate și amenzi usturătoare
O acțiune de amploare a polițiștilor și jandarmilor a avut loc în orașul Cugir. În urma descinderii, au fost verificate...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Opinii Comentarii
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...