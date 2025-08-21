Reguli stricte pentru gospodării: Află câte animale poți deține și ce condiții trebuie să îndeplinești față de vecini

Un lucru deseori ignorat de oamenii care locuiesc la case și care vor să crească animale, numărul maxim de animale. Există reguli stricte, inclusiv la distanța de amplasare față de vecini

Potrivit legislației, într-o gospodărie care nu este racordată la apă curentă și canalizare, se pot crește cel mult 50 de păsări și maximum 6 animale: ovine, caprine, porcine, bovine sau cabaline.

În schimb, dacă gospodăria este racordată la utilități, numărul de păsări rămâne același, 50 de exemplare. Totuși, se permite deținerea a până la: 2 cabaline, 5 bovine, 15 ovine sau caprine, 5 porcine.

De asemenea, adăposturile pentru animale și păsări trebuie amplasate la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință vecină, iar deșeurile zootehnice trebuie depozitate pe platforme impermeabilizate, aflate tot la minimum 10 metri de ferestrele locuințelor, chiar dacă gospodăria nu este considerată fermă zootehnică.

Pe lângă aspectele legate de numărul de animale, crescătorii trebuie să respecte și anumite reguli de creștere a animalelor: adăpostirea în condiții corespunzătoare, asigurarea hranei și apei, oferirea posibilității de mișcare, accesul la îngrijire și asistență medicală veterinară.

Nerespectarea acestor norme poate atrage sancțiuni și amenzi, iar autoritățile locale pot verifica periodic respectarea condițiilor impuse.

