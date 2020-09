REGULI și RECOMANDĂRI SANITARE pentru elevii ce revin la școală. Ce distanță fizică ar trebui să păstreze copiii. Cum și când trebuie purtată masca

Grupul de Comunicare Strategica a transmis vineri, 11 septembrie, cu trei zile inainte de inceperea scolii, o lista de reguli si recomandari pentru elevii ce revin la clasele de curs astfel incat riscul de transmitere a noului coronavirus sa fie minimalizat. Autoritatile subliniaza faptul ca purtarea mastii, distantarea fizica si spalatul pe maini raman cele trei lucruri esentiale pentru reducerea riscului de infectare. De asemenea, autoritatile detaliaza conditiile in care elevii ar trebui sa nu vina acasa dar si „momentele cheie”, cu risc ridicat de transmitere a virusului.

Masca, distantarea fizica si spalatul pe maini, cele trei lucruri esentiale

1. Masca trebuie purtata astfel incat sa acopere atat nasul, cat si gura. Masca reduce masiv riscul de raspandire a virusului! Atunci cand e purtata atat de catre persoana potential infectata, cat si de catre persoana neinfectata, se reduce la minimum riscul de transmitere a virusul mai departe. Utilizarea mastii in spatii inchise (ex: o sala de clasa) previne transmiterea virusului atunci cand mai multe persoane se afla simultan intr-o incapere. Tot masca face sa poata fi redusa distanta minima dintre persoane la cel putin 1 metru in interior. Masca trebuie purtata si in aer liber atunci cand distanta dintre persoane nu poate fi mentinuta la cel putin 1,5 metri sau atunci cand un numar mare de persoane se afla in aceeasi zona.

➔ Nu inlaturati masca si nu o purtati sub barbie, in special atunci cand vorbiti in apropierea unei alte persoane sau in sala de clasa. Masca este individuala si NU se ofera propria masca utilizata sa fie purtata de o alta persoana.

2. Distanta fizica trebuie pastrata la cel putin 1 metru in interior, cu obligatia purtarii mastii, si cel putin 1,5 metri in aer liber, atunci cand nu este purtata masca. Pastrand distanta fata de celelalte persoane aria de raspandire a virusului este redusa la minimum. Intrucat particulele care pot fi infectioase sunt raspandite prin simpla vorbire, purtarea mastii si distanta fizica fac ca aceste particule sa nu ajunga la celelalte persoane.

➔ In sala de clasa, trebuie mentinuta distanta atat fata de colegi, cat si fata de profesori, in timpul orelor, in pauze sau in momentul sosirii/plecarii de la cursuri. In cazul orelor de educatie fizica vor fi evitate acele activitati care presupun contactul direct intre elevi sau prin intermediul obiectelor atinse frecvent (ex: jocul de echipa cu mingea)

3. Mainile trebuie igienizate sau dezinfectate ori de cate ori atingem o suprafata care ar putea fi infectata (ex: clante, manere, balustrade, butoane de lift). E important sa ne gandim cine ar fi putut atinge respectiva suprafata inaintea noastra, intrucat cu ajutorul mainilor putem duce mai departe cele mai multe virusuri. Daca mainile noastre nu sunt igienizate/dezinfectate, atunci NU trebuie sa ne atingem ochii, nasul sau gura, deoarece virusul poate fi pe maini si in acest mod sa ne infectam. Mainile trebuie spalate cel putin 20 de secunde cu apa si sapun sau dezinfectate. Trebuie sa avem grija sa dezinfectam nu doar mainile, dar si obiectele pe care le purtam frecvent cu noi, cum ar fi telefonul mobil.

➔ In sala de clasa, asezati-va intotdeauna in acelasi loc si evitati sa atingeti obiectele colegilor, scaunele si bancile ocupate de acestia. Dezinfectati-va mainile de fiecare data dupa ce atingeti obiecte sau suprafete comune (ex: creta, burete, tabla). Aveti grija unde plasati ghiozdanul astfel incat sa fie cat mai ferit de o posibila contaminare.”Tinerii sunt afectati intr-o mai mica masura in cazul infectarii cu noul coronavirus (COVID-19), DAR ei pot raspandi virusul, chiar fara sa-si dea seama, catre persoanele varstnice si/sau cu boli cronice (ex: parinti, bunici, profesori, persoane cu deficiente imunologice) in cazul carora infectarea poate avea consecinte extrem de grave”, se arata in comunicatul oficial al Grupului de Comunicare Strategica.

➔ Din acest motiv, este foarte important ca tinerii sa respecte masurile de protectie sanitara si sa avertizeze imediat atunci cand prezinta simptome (ex: febra, tuse, nas infundat, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, stare de oboseala, etc).

➔ Elevii cu simptome de boala NU trebuie sa se prezinte la scoala, iar parintii au obligatia de a anunta unitatea de invatamant, precum si medicul de familie.

➔ Parintii/ insotitorii care conduc elevii la scoala NU pot intra in institutia de invatamant decat in situatii exceptionale, cu aprobarea prealabila a conducerii scolii.

➔ Elevii care fac parte din grupe de risc in ipoteza infectarii cu noul coronavirus (COVID-19), sau locuiesc cu persoane care se afla in grupele de risc, pot face scoala online, pe baza unei solicitari din partea parintilor, in urma unei adeverinte medicale din partea medicului de familie sau a medicului curant.

➔ In cazul absentei de la scoala pentru cel putin 3 zile consecutive, elevul va trebui sa prezinte in momentul revenirii la scoala o adeverinta medicala din partea medicului de familie.

➔ La fel ca si in anii precedenti, elevii care intra in noul ciclu de invatamant (ex: gradinita – grupa mica, primar – clasa I, gimnaziu – clasa IV, liceal – clasa IX, postliceal) trebuie sa prezinte o adeverinta de intrare in colectivitate care poate fi eliberata de medicul de familie in cursul primei saptamani de scoala, daca nu se regaseste in dosarul de inscriere.

Momente cheie pentru elevi in afara orelor

● Drumul pana la scoala. Daca este posibil, optati pentru deplasarea pietonala si evitati folosirea mijloacele de transport in comun. Daca trebuie sa utilizati transportul in comun, purtati obligatoriu masca, pastrati distanta fata de celelalte persoane, evitati atingerea suprafetelor comune si dezinfectati-va mainile imediat ce ati parasit transportul in comun.

● Recreatia alaturi de colegi. Daca purtati masca, pastrati distanta de minimum 1 metru fata de colegi. Daca va aflati in aer liber si nu purtati masca, atunci mentineti o distanta de cel putin 1,5 metri. Evitati sa faceti schimb sau sa atingeti obiectele personale pe care au pus mana si alte persoane (ex: telefoane mobile, manuale, rechizite, etc) si dezinfectati-va mainile dupa orice contact cu suprafete comune.

● Timpul petrecut dupa scoala. In cazul in care, dupa orele petrecute la scoala, mai ramaneti alaturi de colegi/prieteni, aveti grija sa respectati aceleasi reguli sanitare, indiferent daca persoanele alaturi de care va aflati prezinta sau nu simptome de infectare. Este de preferat ca petrecerea timpului liber sa aiba loc in aer liber, daca este permisa de conditiile meteorologice.

● Intoarcerea acasa. Atunci cand reveniti acasa aveti grija ca, dupa ce lasati incaltamintea la intrare, sa va spalati pe maini, sa dezinfectati obiectele personale (ex: chei, telefon mobil), sa schimbati imbracamintea folosita afara si sa o asezati separat de imbracamintea folosita in casa. Inainte de a imbraca noile haine, spalati-va/dezinfectati-va mainile. Acordati atentie sporita ghiozdanului, respectiv zonelor in care il plasati si riscul de contaminare.

● Interactiunea cu persoane varstnice. Persoanele in varsta sunt vulnerabile in fata noului coronavirus, in multe cazuri infectarea fiindu-le fatala. Este motivul pentru care trebuie protejate cu prioritate, prin evitarea contactului direct (ex: imbratisari) si prin mentinerea distantei fizice de 1,5 metri. In cazul in care va intalniti cu persoane varstnice, si nu puteti pastra distanta de siguranta, este recomandata purtarea