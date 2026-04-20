Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice de închiriat, în premieră la Cluj: viteză redusă la 10 km/h în zona școlilor și limită de 20 km/h pe timpul nopții
Cluj-Napoca devine primul oraș din România care aplică reguli pentru folosirea trotinetelor electrice de închiriat după ce numărul accidentelor a crescut semnificativ.
„La Cluj-Napoca vor fi introduse, în premieră națională, un set de măsuri pentru utilizarea trotinetelor de închiriat, stabilite în urma discuțiilor cu operatorii și susținute de Poliție.
Concret, noile reguli includ:
- oprirea automată a trotinetelor în parcuri și în zone clar delimitate;
- reducerea vitezei la 10 km/h în zona școlilor;
- limitarea vitezei la 20 km/h pe timpul nopții;
- introducerea unor verificări suplimentare în aplicație, pentru creșterea siguranței.
În paralel, vor fi derulate campanii de informare dedicate utilizatorilor, inclusiv în școli.
Implementarea acestor măsuri este prevăzută până la sfârșitul lunii iunie”, anunță viceprimarul Clujului, Dan Tarcea.
Accidentele cu trotinete electrice sunt în creștere în România, cauzând numeroase victime, inclusiv în rândul tinerilor, din cauza vitezei excesive (unele ating și 70 km/oră), ignorării regulilor de circulație și lipsei echipamentului de protecție.
Principalele cauze includ neacordarea de prioritate, trecerea pe roșu și pierderea controlului, potrivit Clujenii.
„Am luat această decizie pentru că vrem să creștem siguranța în spațiul public — pentru pietoni, în special pentru copii, dar și pentru cei care folosesc trotinetele. Este un pas necesar pentru a introduce reguli clare și un control mai eficient al modului de utilizare”, a mai transmis Tarcea.
