FOTO | Peste 700 de copii prezenți la cea de-a XIV-a ediție a Concursului Național de Dans Modern „Bucuria Dansului”, la Alba Iulia
Peste 700 de copii prezenți la cea de-a XIV-a ediție a Concursului Național de Dans Modern „Bucuria Dansului”, la Alba Iulia
La sfârșitul săptămânii trecute, în Alba Iulia s-a desfășurat cea de-a XIV-a ediție a Concursului Național de Dans Modern „Bucuria Dansului”. Organizat de Școala Chirilă, la Sala de sport a Universității albaiuliene, competiția a adunat la start peste 700 de copii proveniți din 27 de cluburi din 8 județe.
În maratonul de 15 ore competiționale, în fața publicului s-au derulat 280 de coregrafii din peste 15 stiluri de dans (contemporan, acro, majorete, hip-hop/street, liric, artistic, caracter-ethnic, etc.), concurenții evoluând solo, duo, trio, în grup, formație sau ansamblu.
Gazdele, prin cele 11 trupe participante, au prezentat în concurs un număr de 40 de coregrafii, ocupând de 25 de ori prima poziție, de 11 ori locul II, de 2 ori locul III și două mențiuni, astfel: *MINIAPULUM (4-7 ani) Majorete locul II, Dans țigănesc locul I; *MINISTARS (8-12 ani) Dans contemporan locul I, Bollywood locul I, *ACROCATS (5 -13 ani) Moana locul III, Trolls locul II; *GYMNASTIC QUEENS, (7-12 ani) Dans Contemporan locul I, Vrăjitorul din Oz locul I; SPIRIT LIBER, (7-15 ani) Spiders locul I, Vikings locul I, Country locul I; APULUM DANCE (12 -17 ani), Madness locul I, Grease locul I, Ancient Greek locul I; *solo-uri: Barbu Iarina – Contemporan, locul I, Maria Andreica – Contemporan locul I, Prisoner, locul I; Barbu Miruna – Mary Poppins locul II, Szakacs Antonia – Contemporan locul II, Acrodance locul II, Moș Teodora – Contemporan locul II, Hațegan Alessia – Dracula locul I, Sunzuiană Lorena – Contemporan locul I, Boescu Ana – Contemporan locul IV, Ilieș Patricia – Acrodance locul I; Duo: Cozuc Marisa și Bendea Georgiana – All styles, locul I, Botiza Ana și Marc Sofia – Acrodance locul I; *BABY STARS Cugir ( 5-7 ani) -Gummy Bear, locul I și Disco, locul III: *DYNAMIC Cugir (7-13 ani) – Madagascar locul II, Aladin locul I; *APOLLO Zlatna (7-9 ani) – Pisicile Aristocrate locul I, Tribal locul I; *THE POWER OF DANCE Zlatna (10-14 ani) – Hansel și Gretel, locul II, Contemporan, locul IV; *COOL AFTER SCHOOL (8-10 ani) – Country locul II, Dans modern, locul I; solo: Humaci Ana – Contemporan, locul II, Dubleș Antonia – Acrodance locul I, Chirițoiu Antonia – Acrodance locul II.
„Suntem extrem de mândri pentru realizarea noastră, atât ca organizare constantă a unui astfel de eveniment cât și pentru rezultatele copiilor noștri. Îi felicităm și le mulțumim din suflet tuturor deopotrivă, copii, părinți, instructori, jurați, colaboratori care au făcut parte din acest minunat proiect”, au declarat Bianca și Alex Chirilă, instructorii Școlii ce le poartă numele.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
