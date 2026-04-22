Radu Georgescu, despre criza politică din România: ,,PNL, în ultimele 10 luni, a făcut tot ce nu trebuia să facă un partid liberal”

Economistul Radu Georgescu este de părere că în ultimele 10 luni, PNL a făcut tot ce nu trebuia să facă un partid liberal, adică creșteri de taxe, birocrație mărită pentru firme și altele.

Acesta mai scrie că dacă Guvernul pică, PSD va avea liber la o mare dorință: să pună impozit progresiv pe venit. Vor creste impozitele pe veniturile mari și posibil să scadă impozitele pe venituri mai mici.

,,De anul trecut am explicat familiei, colegilor, clienților și celor care mă urmăresc pe rețelele sociale că în România va începe Halloween-ul economic, politic și social. Acum vedem toți live Halloween-ul economic.

Economia și consumul se prăbușesc în 2026. În curând, vom vedea live Halloween-ul politic. La sfârșitul anului va începe și Halloween-ul social.

Eu am zero interes pentru politică, dar pentru că trăiesc în România, inevitabil ajung și la mine știri politice. Acum înțeleg abordarea PSD, care pare partidul cel mai coerent cu doctrina sa politică. Nu am înțeles deloc abordarea Guvernului liberal din ultimele 10 luni.

PNL, în ultimele 10 luni, a făcut tot ce nu trebuia să facă un partid liberal: creșteri de taxe, birocrație mărită pentru firme, etc.

Menționez că nu am votat niciodată PSD. Tot timpul am încercat să votez idei liberale. Îți spun ce cred eu că se va întâmpla în Romania în următoarele luni:

1. PSD -ul vrea să redevină un partid puternic. În ultimele 10 luni, PSD nu este nici cal, nici măgar. Nu poate să ia măsuri de stânga și decontează perioada de sărăcire a populației.

2. Singura soluție pentru PSD este să schimbe Guvernul actual și punerea unui Guvern care să le asculte dorințele. Dacă PSD dă jos Guvernul, își arată puterea politică. Este un mesaj „Dacă vreți să conduceți România, trebuie să aveți acceptul PSD”.

Acum sunt 3 opțiuni:

-Guvernul pică și în PNL se găsește un Iuda care va accepta funcția de Prim Ministru

-PNL nu va mai dori să pună Prim Ministru și Guvernul va fi condus de un tehnocrat condus din umbră de PSD

-Guvernul nu pică și PSD își pierde și mai mult credibilitatea

3. Urmează impozitul progresiv pe venit

Dacă Guvernul pică, PSD va avea liber la o mare dorință: să pună impozit progresiv pe venit. Vor creste impozitele pe veniturile mari și posibil să scadă impozitele pe venituri mai mici.

Acest lucru are logică din perspectiva unui partid de stânga.

4. Urmează Halloween social

În tot acest amestec de haos cu creșteri de taxe, bătăi politice, nu vorbește nimeni despre economie. În fiecare săptămână sunt anunțuri cu firme care se închid.

Mai rău decât inflația ridicată, creșteri de taxe, este să rămâi fără loc de muncă și fără nicio sursă de venit. Probabil spre sfârșitul anului, FMI va veni în România și va impune un program de guvernare.

Sunt curios, tu ce crezi că se va întâmpla în acest an în România?”, a scris economistul pe Facebook.

