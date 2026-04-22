Actualitate

PENSII 2026 | Când vor fi achitate pensiile în luna mai, care începe cu o sărbătoare legală: Calendarul plății ajutoarelor pentru pensionari

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

Când vor fi achitate pensiile în luna mai 2026, care începe cu o sărbătoare legală: Calendarul plății ajutoarelor pentru pensionari

Luna mai 2026 aduce unele decalări în plata pensiilor generate de zilele nelucrătoare și de weekend, în special în contextul Zilei Internaționale a Muncii (1 mai).

Zilele libere vor aduce unele întârzieri în plata pensiilor pentru pensionarii care primesc banii prin Poșta Română.

În mod normal, plata pensiilor începe chiar din prima zi a lunii, însă în 2026 situația este diferită, deoarece 1 mai cade într-o zi de vineri și este zi liberă, urmată de weekend.

Astfel, distribuirea pensiilor prin Poșta Română, care vizează aproximativ 2,1 milioane de pensionari, va începe efectiv abia de luni, 4 mai.

Pentru pensionarii care primesc banii pe card, viramentele se vor face pe data de 12 mai.

Pe lângă aceste plăți lunare, în mai se vor acordara ajutoarelor sociale destinate pensionarilor cu venituri reduse.

Se vor da următoarele sume de bani în plus la pensie pentru 2.800.000 de pensionari în luna mai:

*500 de lei pentru pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei,

*400 de lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei

*300 de lei pentru pensuinarii cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei.

Ajutoarele la pensie de mai sus vor fi virate în aceiași zi cu pensia. Ajutoarele de mai sus vor fi virate pe card în ziua de 12 mai în același timp cu pensia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Concediu medical 2026 | Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

22 aprilie 2026

De

Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament În Plenul Camerei Deputaților s-au votat, miercuri, 22 aprilie 2026 excepții propuse de Ministerul Sǎnǎtǎții și care au fost introduse de parlamentari. Astfel, prima prima zi de concediu medical va fi plătităpentru anumite categorii de persoane. Este vorba de: *pacienții […]

Citește mai mult

Actualitate

Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier"

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

22 aprilie 2026

De

Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier” Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat miercuri, 22 aprilie 2026, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni, că a prezentat poziţia PNL, care reflectă deciziile partidului şi îşi asumă în continuare mandatul de premier. Ilie […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie"

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

22 aprilie 2026

De

Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie” Delegația PSD, formată din Sorin Grindeanu, președinte, Claudiu Manda, secretar general și vicepremierul Marian Neacșu, au participat astăzi, 22 aprilie 2026, la o serie de discuții cu Președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus la […]

Citește mai mult