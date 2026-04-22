PENSII 2026 | Când vor fi achitate pensiile în luna mai, care începe cu o sărbătoare legală: Calendarul plății ajutoarelor pentru pensionari

Când vor fi achitate pensiile în luna mai 2026, care începe cu o sărbătoare legală: Calendarul plății ajutoarelor pentru pensionari

Luna mai 2026 aduce unele decalări în plata pensiilor generate de zilele nelucrătoare și de weekend, în special în contextul Zilei Internaționale a Muncii (1 mai).

Zilele libere vor aduce unele întârzieri în plata pensiilor pentru pensionarii care primesc banii prin Poșta Română.

În mod normal, plata pensiilor începe chiar din prima zi a lunii, însă în 2026 situația este diferită, deoarece 1 mai cade într-o zi de vineri și este zi liberă, urmată de weekend.

Astfel, distribuirea pensiilor prin Poșta Română, care vizează aproximativ 2,1 milioane de pensionari, va începe efectiv abia de luni, 4 mai.

Pentru pensionarii care primesc banii pe card, viramentele se vor face pe data de 12 mai.

Pe lângă aceste plăți lunare, în mai se vor acordara ajutoarelor sociale destinate pensionarilor cu venituri reduse.

Se vor da următoarele sume de bani în plus la pensie pentru 2.800.000 de pensionari în luna mai:

*500 de lei pentru pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei,

*400 de lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei

*300 de lei pentru pensuinarii cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei.

Ajutoarele la pensie de mai sus vor fi virate în aceiași zi cu pensia. Ajutoarele de mai sus vor fi virate pe card în ziua de 12 mai în același timp cu pensia.

