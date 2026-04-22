VIDEO | Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie”

Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie”
Delegația PSD, formată din Sorin Grindeanu, președinte, Claudiu Manda, secretar general și vicepremierul Marian Neacșu, au participat astăzi, 22 aprilie 2026, la o serie de discuții cu Președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus la ieșirea de la discuțiile cu președintele Nicușor Dan: „Noi am informat punctele noastre de vedere, am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile, am spus că una dintre soluții este să fie continuată această coaliție pro-europeană, dar cu un alt prim-ministru, ca urmare a votului de luni”.
„Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, PSD poate să treacă în opozitie, noi nesusținând un Guvern minoritar. Evident că angajamentele internaționale pe care România le-a luat, indiferent cine este prim-ministru sau de perioada în care s-au luat, lucrurile care țin de angajamentele financiare cu Comisia Europeană, indiferent de poziția PSD, noi susținem respectarea acestor angajamente internaționale”, a adăugat el, potrivit Libertatea.
Reamintim că, tensiunile între partidele politice care au format coaliția de guvernare sunt ridicate după ce PSD a decis să retragă sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan.
Astăzi, 22 aprilie 2026, Nicușor Dan are planificate consultări cu liderii partidelor din coaliția de guvernare.
Consultările vor avea loc după următorul program:
- ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);
- ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
- ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
- ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).
