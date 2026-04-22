FOTO | Calificare la etapa națională a concursului „Cultură şi Civilizaţie în România” obținută de elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia

Calificare la etapa națională a concursului „Cultură şi Civilizaţie în România” obținută de elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și-au asigurat și în acest an participarea la etapa națională a concursului „Cultură şi Civilizaţie în România”.

Cu o prezență din anul 2008 la Concursul „Cultură şi Civilizaţie în România”, elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și-au asigurat și în acest an participarea la etapa națională. Elevii caporal Alexia Cârmici (clasa a X-a), Rareș Pană și Tudor Șerban (clasa a XI-a), au pregătit, sub coordonarea domnilor profesori Simina Dura și Dan Anca, proiectul cu tema „Lumina din Trascău – Acolo unde timpul tace și unde rădăcinile sunt în piatră și rugăciune”, având în centru ansamblul monahal Râmeț, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia,

Pentru partea științifică a temei a fost realizată o monografie dedicată Mănăstirii Râmeț, iar pentru ilustrarea acesteia, elevii militari au pregătit și o prezentare artistică în cadrul căreia, elev caporal Alexia Cârmici a interpretat o melodie psaltică, o creație proprie: versuri semnate de doamna profesoară Simina Dura și muzica de domnul profesor Adrian Buta, se mai arată în mesaj.

