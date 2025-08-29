REFORMA în sistemul sanitar din România: Ce propuneri se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern
REFORMA în sistemul sanitar din România: Propunerile care se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern
Guvernul a trimis spre avizare către Consiliul Economic și Social (CES) proiectele din pachetul 2 de măsuri fiscale, care va fi împărțit în 5 părți. Principalele elemente ale reformelor în sănătate cuprinse în pachetul doi se bazează spre orientarea pacientului către medicina primară prespitalicească.
„Pentru punerea în aplicare a art. XVIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2024, potrivit căruia până la data de 30 iunie 2025, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii propun aprobării Guvernului un memorandum cu privire la planul de măsuri de reducere şi eficientizare a cheltuielilor şi de creştere a calităţii serviciilor medicale, prin adresa nr. HRM4556/2025, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a înaintat Ministerului Sănătăţii proiectul de memorandum privind Planul de măsuri de eficientizare a cheltuielilor şi de creştere a calităţii serviciilor medicale, care cuprinde indicatori de rezultat și termene de implementare”, se arată în expunerea de motive.
Proiectul privind modificările în domeniul sănătăţii trimis spre aprobare de către Guvern către CES include următoarele modificări:
-restaurarea echilibrului între drepturile pacienților și obligațiile statului;
-introducerea unor filtre suplimentare de evaluare, prin implicarea directă a DAPP-urilor în procesul de susținere financiară a tratamentelor neincluse în listă;
-responsabilizarea medicului curant în ceea ce privește urmărirea răspunsului terapeutic, în lipsa unui cadru de reglementare clar pentru medicamentele respective;
-consolidarea disciplinei financiare în gestionarea FNUASS;
-evitarea riscului de introducere indirectă în sistemul de compensare a unor medicamente neautorizate sau ineficiente, cu potențial risc pentru sănătatea pacienților, chiar în situația în care acestea nu sunt autorizate în Europa sau în situația în care DAPP nu a solicitat autorizarea pentru respectivele acțiuni, întrucât beneficiul medical nu răspunde pentru afecțiunea respectivă.
În concluzie, modificările propuse nu restrâng accesul la tratamentele necesare și aprobate, ci reglementează modul în care pacienții pot accesa terapii neincluse în prezent în lista de medicamente compensate sau gratuite, într-un mod transparent, sigur și sustenabil. Totodată, această măsură urmărește să asigure respectarea principiilor de echitate, eficiență și legalitate în acordarea serviciilor de sănătate, în interesul tuturor asiguraților din sistemul public.
