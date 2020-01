Reforma în educație: Care sunt cele patru etape pentru schimbarea profesiei didactice până în 2030, propuse de OECD

Președintele României, Klaus Iohannis, în cadrul conferinței “România Educată – politici publice și coordonarea surselor de finanțare” a făcut mai multe declarații legate de proiectele de viitor referitor cu privire la reformele din învățământ.

“Rezultatele PISA reprezintă unul dintre argumentele de netădăduit pentru urgența soluțiilor rapide și temeinice”, a declarat președintele Klaus Iohannis, la conferința la care lansează patru documente de politică publică realizate de OECD. Liderul de la Cotroceni a avertizat că “în categoria chestiunilor pe care nu le mai putem amâna este introducerea unei specializări distincte privind pregătirea cadrelor didactice”.

“Tot în categoria chestiunilor pe care nu le mai putem amâna este introducerea unei specializări distincte privind pregătirea cadrelor didactice, în condițiile în care România se află printre puținele țări cărora le lipsește o astfel de ramură în sistemul de educație. Câteva urme de metodică și pedagogie și un nivel redus de practică nu pot substitui o educație direcționată strict către formarea profesorilor. Profesia didactică nu este și nu trebuie să fie o alternativă secundară pentru absolvenții de facultate, ci o alegere principală”, a declarat Iohannis.

Cele mai importante declarații ale lui Klaus Iohannis:

Documentele lansate de astăzi sunt foarte importante, fiindcă le oferă decidenților din educație o serie de repere utile în vederea ameliorării calității procesului educațional.

Avem nevoie de noi abordări în selecția și formarea cadrelor didactice, dar și în transformarea managementului școlar din muncă de administrație leadership și inițiativă.

În egală măsură este esențială în reducerea inechității încă din primii ani petrecuți de copii în grădinițele și școlile din România. În același timp trebuie să acceptăm că nu avem la dispoziție resurse financiare nelimitate.

Nu putem rezolva toate problemele din educație peste noapte, indiferent de cat de mult ne-am dori acest lucru. Eforturile noastre de îmbunătățirea educație trebuie să fie îndreptate cu precădere în sectoarele care au fost neglijate în trecut sau care au potențialul de a beneficia de a avea beneficii directe pentru educație.

Un prim exemplu este educația profesională ajunsă doar în deceniul din urmă în pragul desființării complete. În prezent, ca urmare a modernizării economiei românești și a importanței crescute a muncii calificate, învățământul profesional și mai ales cel dual reprezintă o importantă șansă pentru mii de tineri români

Efortul de a dezvolta un mediu școlar de calitate și de a forma cadre didactice cât mai bine pregătite trebuie să țină cont și de nevoile specifice acestei forme de educație.

Educația profesională este încă la noi asociată cu terminarea studiilor după 11 clase. Mai mult, deși există posibilitatea legală pentru a avea programe regim doar pentru nivelurile 4 și 5 de calificare, chiar nu a fost niciodată în realitate, în ciuda nevoilor evidente din economie.

Trebuie de asemenea să admitem că unele forme de educație sunt cvazi inexistente sau sunt puternic subreprezentate în România. Și să schimbăm această situație. Spre exemplu, educația ante preșcolară este inexistentă sau grav subdimensionată în foarte multe localități din România. În aproape întreaga Uniune Europeană sunt create condiții pentru ca părinții se poate reveni la parcursul lor profesional, pe când în România reîntoarcerea la muncă presupune adesea dificultăți suplimentare în a găsi un loc într-o creșă. De aici derivă o serie de alte probleme sociale care au impact major în viața familiilor din țara noastră

Tot în categoria chestiunilor pe care nu le mai putem amâna este introducerea unei specializări distincte privind pregătirea cadrelor didactice. În condițiile în care România se află printre puținele țări cărora le lipsește o astfel de ramură în sistemul de educație.

Câteva urme de metodică și pedagogie și un nivel redus de practică nu pot substitui o educație direcționată strict către formarea profesorilor. Profesia didactică nu este și nu trebuie să fie o alternativă secundară pentru absolvenții de facultate, ci o alegere principală.

Evident, lista provocărilor cu care ne confruntăm în zona educației este mai lungă, mult mai lungă de atât.

Până la urmă, orice obiective am avea pentru educație este clar că ele nu pot fi atinse fără carte didactice bine pregătite, fără manager capabil de a genera schimbare la nivelul școlii, fără găsirea de opțiuni de educare și îngrijirea copiilor mai mici de trei ani, în general fără un efort concertat de reducere inechităților e școala românească.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței “România Educată – politici publice și coordonarea surselor de finanțare”, organizată de administrația prezidențială la inițiativa președintelui.

“În cadrul evenimentului, vor fi lansate patru documente de politică publică, rezultate în urma proiectului „Creșterea capacității autorităților publice de a aborda probleme cheie din educație pentru a atinge obiectivele propuse pentru 2030” („Strengthening the capacity of public authorities of addressing key issues in education and reaching the connected goals set for 2030”). Proiectul a fost coordonat de către Administrația Prezidențială, documentele fiind realizate de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Finanțarea a fost asigurată prin Programul Uniunii Europene de Sprijin pentru Reforme Structurale, proiectul fiind implementat în cooperare cu Comisia Europeană”, a precizat administrația.

“Cele patru documente de politică publică abordează tematici esențiale pentru reforma sistemului de educație românesc, precum cariera didactică, managementul școlar, echitatea în sistemul de educație și accesul la o educație timpurie de calitate. Fiecare document include atât măsuri care pot contribui la atingerea obiectivelor stabilite de Proiectul „România Educată”, cât și exemple internaționale de modalități concrete prin care alte state au soluționat cu succes probleme similare”, se arată într-un comunicat remis de președinție.

Sursa: edupedu.ro