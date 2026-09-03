România și SUA își conexează sistemele de pensii: Ce trebuie să știe românii care au muncit peste Ocean

Acordul de securitate socială dintre România și Statele Unite ale Americii a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026. Românii care au lucrat în ambele țări își pot valorifica perioadele de asigurare pentru deschiderea dreptului la pensie.

Un nou mecanism de protecție a drepturilor de pensie este în vigoare începând cu 1 septembrie 2026. Acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 23 martie 2023, permite, în anumite condiții, totalizarea perioadelor de asigurare realizate în cele două state.

Măsura îi vizează în special pe cei care au lucrat atât în România, cât și în SUA și care, separat, nu îndeplinesc condițiile necesare pentru acordarea unei pensii într-unul dintre cele două sisteme.

Anii munciți în SUA pot conta la deschiderea dreptului la pensie în România

Potrivit prevederilor Acordului, dacă perioadele de asigurare realizate în România nu sunt suficiente pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare, pot fi luate în calcul, în măsura necesară, și perioadele de asigurare realizate în Statele Unite, cu condiția ca acestea să nu se suprapună cu perioade deja recunoscute în România.

Atenție însă: totalizarea nu înseamnă că România va plăti pensie pentru anii lucrați în SUA.

Atunci când dreptul la pensie este deschis prin totalizarea perioadelor, România va calcula prestația aferentă perioadelor de asigurare realizate potrivit legislației române, pe principiul pro-rata temporis, adică proporțional cu perioada de asigurare din România. Pentru perioadele recunoscute în sistemul american, drepturile se stabilesc de instituțiile competente din SUA, conform legislației americane și prevederilor Acordului.

Unde se depune cererea

Persoanele care au locul de ședere obișnuită în România trebuie să depună cererea la casa teritorială de pensii competentă de la locul de ședere.

Solicitantul trebuie să precizeze că a realizat perioade de asigurare și în Statele Unite și să prezinte, dacă le deține, documentele care atestă aceste perioade. Instituțiile competente din România și SUA vor face ulterior schimbul de informații și documente necesare stabilirii drepturilor.

Pentru persoanele care locuiesc în SUA, cererea se depune prin instituția competentă americană.

Pentru aplicarea Acordului au fost stabilite formulare distincte pentru:

*pensia pentru limită de vârstă/anticipată;

*pensia de urmaș;

*pensia de invaliditate.

O singură cerere poate avea efect în ambele țări

Un element important al noului mecanism îl reprezintă data depunerii cererii.

În condițiile prevăzute de Acord, cererea depusă pentru o prestație într-unul dintre cele două state poate fi considerată, în anumite situații, și cerere pentru prestația similară din celălalt stat.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, solicitantul trebuie să indice faptul că a realizat perioade de asigurare în celălalt stat și să nu solicite în mod expres ca cererea să producă efecte doar pentru prestațiile primului stat.

Prin urmare, românii care au lucrat și în SUA trebuie să menționeze acest lucru atunci când depun cererea de pensionare.

Cine poate beneficia de Acord

Prevederile se aplică persoanelor care sunt sau au fost asigurate în România și/sau în Statele Unite ale Americii, precum și, după caz, persoanelor ale căror drepturi derivă de la acestea.

Acordul se aplică prestațiilor pentru care cererea este depusă la data intrării în vigoare sau ulterior, respectiv începând cu 1 septembrie 2026.

Există însă și limite importante. Potrivit precizărilor privind aplicarea Acordului, persoanele care beneficiază deja de drepturi de pensie din sistemul public de pensii din România nu intră sub incidența noilor instrumente bilaterale în ceea ce privește acordarea prestațiilor de pensie.

De asemenea, indemnizația socială pentru pensionari nu se exportă în baza Acordului, iar ajutorul de deces se acordă exclusiv potrivit legislației fiecărui stat.

Formularele, disponibile la Casa Județeană de Pensii Alba

Casa Județeană de Pensii Alba informează persoanele interesate că formularele necesare pentru aplicarea Acordului România–SUA sunt disponibile pe site-ul instituției, pensii­alba.ro.

Persoanele care au lucrat în ambele state sunt sfătuite să consulte informațiile și formularele înainte de depunerea cererii, pentru a se asigura că perioadele de asigurare realizate în România și SUA sunt declarate corespunzător.

Intrarea în vigoare a Acordului România–SUA deschide, astfel, o nouă posibilitate pentru cei care și-au împărțit anii de muncă între cele două țări: perioadele de asigurare din cele două sisteme pot fi valorificate împreună, în condițiile prevăzute de acord și de legislația fiecărui stat.

sursa: Casa Județeană de Pensii Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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