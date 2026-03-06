Reducere de 3% la impozitul pe venit datorat de persoanele fizice: Pentru ce tipuri de venituri se acordă bonificația. Condițiile anunțate de ANAF

ANAF a transmis o informare referitor la acordarea bonificației de 3% pentru impozitul pe venit datorat de persoanele fizice. Reducerea se aplică contribuabililor care își declară și își plătesc la timp obligațiile fiscale aferente veniturilor realizate în anul 2025.

Măsura a fost introdusă prin OUG nr. 8/2026 – Pachetul de relansare economică, care prevede acordarea unei bonificații pentru conformare voluntară.

Reducere de 3% pentru plata la termen a impozitului

Potrivit ANAF, persoanele fizice pot beneficia de o reducere de 3% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2025 dacă îndeplinesc anumite condiții și își achită obligațiile fiscale până la 15 aprilie 2026.

Informarea a fost transmisă și de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, care precizează că bonificația se aplică veniturilor pentru care există obligația depunerii Declarației Unice, conform Codului fiscal.

Pentru ce tipuri de venituri se acordă bonificația

Reducerea de 3% poate fi acordată pentru mai multe categorii de venituri realizate de persoane fizice, printre care:

-activități independente;

-drepturi de proprietate intelectuală;

-cedarea folosinței bunurilor (chirii);

-investiții;

-activități agricole, silvicultură și piscicultură;

-alte surse de venit.

Condițiile care trebuie îndeplinite

Pentru a beneficia de bonificație, contribuabilii trebuie să îndeplinească simultan două condiții principale:

-plata integrală a impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate pentru veniturile din 2025 până la 15 aprilie 2026, inclusiv;

-depunerea Declarației Unice până la aceeași dată.

Reducerea este calculată de contribuabil și trebuie evidențiată distinct în Declarația Unică. Impozitul final de plată se stabilește prin scăderea valorii bonificației din suma datorată.

Declarație rectificativă pentru cei care nu au aplicat bonificația

Contribuabilii care au depus deja Declarația Unică pentru veniturile din 2025, dar nu au aplicat bonificația de 3%, pot beneficia de această reducere prin depunerea unei declarații rectificative până la 15 aprilie 2026.

De asemenea, plata impozitului realizată înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 8/2026 sau ulterior, dar înainte de termenul limită, este luată în calcul pentru acordarea bonificației.

Modificări în formularul Declarației Unice

ANAF a actualizat formularul 212 – Declarația Unică 2026, introducând o bifă specială care permite contribuabililor să solicite bonificația de 3% din impozit.

Formularul electronic este disponibil pe site-ul ANAF și poate fi completat direct în browser. Acesta este utilizat de persoanele care obțin venituri din activități independente, PFA, chirii, investiții sau alte surse similare.

