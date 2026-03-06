Reducere de 3% la impozitul pe venit datorat de persoanele fizice: Pentru ce tipuri de venituri se acordă bonificația. Condițiile anunțate de ANAF
Reducere de 3% la impozitul pe venit datorat de persoanele fizice: Pentru ce tipuri de venituri se acordă bonificația. Condițiile anunțate de ANAF
ANAF a transmis o informare referitor la acordarea bonificației de 3% pentru impozitul pe venit datorat de persoanele fizice. Reducerea se aplică contribuabililor care își declară și își plătesc la timp obligațiile fiscale aferente veniturilor realizate în anul 2025.
Măsura a fost introdusă prin OUG nr. 8/2026 – Pachetul de relansare economică, care prevede acordarea unei bonificații pentru conformare voluntară.
Reducere de 3% pentru plata la termen a impozitului
Potrivit ANAF, persoanele fizice pot beneficia de o reducere de 3% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2025 dacă îndeplinesc anumite condiții și își achită obligațiile fiscale până la 15 aprilie 2026.
Informarea a fost transmisă și de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, care precizează că bonificația se aplică veniturilor pentru care există obligația depunerii Declarației Unice, conform Codului fiscal.
Pentru ce tipuri de venituri se acordă bonificația
Reducerea de 3% poate fi acordată pentru mai multe categorii de venituri realizate de persoane fizice, printre care:
-activități independente;
-drepturi de proprietate intelectuală;
-cedarea folosinței bunurilor (chirii);
-investiții;
-activități agricole, silvicultură și piscicultură;
-alte surse de venit.
Condițiile care trebuie îndeplinite
Pentru a beneficia de bonificație, contribuabilii trebuie să îndeplinească simultan două condiții principale:
-plata integrală a impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate pentru veniturile din 2025 până la 15 aprilie 2026, inclusiv;
-depunerea Declarației Unice până la aceeași dată.
Reducerea este calculată de contribuabil și trebuie evidențiată distinct în Declarația Unică. Impozitul final de plată se stabilește prin scăderea valorii bonificației din suma datorată.
Declarație rectificativă pentru cei care nu au aplicat bonificația
Contribuabilii care au depus deja Declarația Unică pentru veniturile din 2025, dar nu au aplicat bonificația de 3%, pot beneficia de această reducere prin depunerea unei declarații rectificative până la 15 aprilie 2026.
De asemenea, plata impozitului realizată înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 8/2026 sau ulterior, dar înainte de termenul limită, este luată în calcul pentru acordarea bonificației.
Modificări în formularul Declarației Unice
ANAF a actualizat formularul 212 – Declarația Unică 2026, introducând o bifă specială care permite contribuabililor să solicite bonificația de 3% din impozit.
Formularul electronic este disponibil pe site-ul ANAF și poate fi completat direct în browser. Acesta este utilizat de persoanele care obțin venituri din activități independente, PFA, chirii, investiții sau alte surse similare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Indicatori de performanță pentru directorii din teritoriu de la Apele Române. Ministru: „Performanța instituției trebuie să se vadă în relația cu beneficiarii și în siguranța comunităților”
Indicatori de performanță pentru directorii din teritoriu de la Apele Române. Ministru: „Performanța instituției trebuie să se vadă în relația cu beneficiarii și în siguranța comunităților” Toţi directorii din cele 11 Administraţii Bazinale de Apă şi din cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor vor avea indicatori clari de performanţă începând din luna […]
PENSII 2026 | Cristian Păun, despre sistemul de pensii din România: „Pensia de stat riscă să devină o glumă proastă”. Presiune puternică după pensionarea „decrețeilor”
Cristian Păun, despre sistemul de pensii din România: „Pensia de stat riscă să devină o glumă proastă”. Presiune puternică după pensionarea „decrețeilor” Cristian Păun, profesor de economie originar din județul Alba, avertizează că sistemul public de pensii devine tot mai greu de susținut, iar după 2030 presiunea va crește puternic, când generația numeroasă a „decrețeilor” […]
6 martie 1897: Intra în vigoare Legea repausului în zilele de duminică şi sărbători
6 martie 1897: Intra în vigoare Legea repausului în zilele de duminică şi sărbători La 6 martie 1897 intra în vigoare Legea repausului în zilele de duminică şi sărbători. Conform legii, repausul era acordat o jumătate de zi, duminică dimineaţă, şi 14 sărbători pe an. În cazul întreprinderilor industriale, Camera de Comerţ trebuia să decidă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Indicatori de performanță pentru directorii din teritoriu de la Apele Române. Ministru: „Performanța instituției trebuie să se vadă în relația cu beneficiarii și în siguranța comunităților”
Indicatori de performanță pentru directorii din teritoriu de la Apele Române. Ministru: „Performanța instituției trebuie să se vadă în relația...
Reducere de 3% la impozitul pe venit datorat de persoanele fizice: Pentru ce tipuri de venituri se acordă bonificația. Condițiile anunțate de ANAF
Reducere de 3% la impozitul pe venit datorat de persoanele fizice: Pentru ce tipuri de venituri se acordă bonificația. Condițiile...
Știrea Zilei
Parcul fotovoltaic de la Teiuș: Începe instalarea sistemului de stocare a energiei. Investiţie de 21 de milioane de euro
Parcul fotovoltaic de la Teiuș: Începe instalarea sistemului de stocare a energiei. Investiţie de 21 de milioane de euro Echipamentele...
VIDEO | Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată. Primar: „Spitalul are de recuperat 470.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru servicii medicale mai bune pentru aiudeni”
Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, a...
Curier Județean
FOTO | O cunoscută profesoară de chimie dintr-un oraș din Alba s-a pensionat: „Profesionalismul, răbdarea și devotamentul ei vor rămâne un reper”
O cunoscută profesoară de chimie dintr-un oraș din Alba s-a pensionat: „Profesionalismul, răbdarea și devotamentul ei vor rămâne un reper”...
Evaluare Națională 2026: Care sunt centrele din județul Alba în care se va organiza proba de evaluare a cunoștințelor de limba maghiară maternă și limba germană maternă
Evaluare Națională 2026: Care sunt centrele din județul Alba în care se va organiza proba de evaluare a cunoștințelor de...
Politică Administrație
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Opinii Comentarii
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de la Sibiu
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de...
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...