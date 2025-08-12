Redimensionarea corectă a aparatului bugetar, servicii mai eficiente pentru cetățeni. Cine sunt primii afectați în urma concedierilor masive anunțate de Guvern

Redimensionarea corectă a aparatului bugetar, servicii mai eficiente pentru cetățeni. Cine sunt primii afectați

Decizia Guvernului legată de eficientizarea aparatului bugetar a fost confirmată de premierul Ilie Bolojan. Vor urma concedieri masive, începând de nul viitor, ca urmare a plicării celui de-al treile pachet de măsuri.

Ilie Bolojan susține că al treilea pachet de măsuri va avea efecte vizibile de anul viitor și va aborda deficitul bugetar prin corectarea veniturilor insuficiente, a cheltuielilor prea mari și a investițiilor greu finanțabile. A subliniat necesitatea reducerii personalului, unde reducerile corecte vor păstra angajații buni și vor asigura servicii mai eficiente pentru cetățeni.

Invitat duminică seară la Antena 3, Ilie Bolojan, premierul României, a explicat că al treilea pachet de măsuri fiscale de la Guvern va avea efecte care poate nu vor fi imediate, dar care vor deveni vizibile începând cu anul viitor.

Ilie Bolojan susține că acest pachet vine să răspundă problemelor majore legate de deficitul bugetar și criza bugetară. Se remarcă trei componente importante: veniturile prea mici pe care le încasează statul, cheltuielile prea mari pe care nu și le poate permite și investițiile mari semnate, care nu mai pot fi finanțate în ritmul dorit.

Urmează concedieri

Cât despre personalul din instituții, Ilie Bolojan a transmis că există o supradimensionare, inclusiv în administrația publică locală. Acolo unde numărul angajaților depășește calculul corect, este foarte probabil să se facă reduceri de personal.

Ilie Bolojan a mai transmis și că atunci când numărul angajaților este calculat corect, reducerile pot fi realizate mai bine, deoarece chiar dacă cineva ar încerca să organizeze un concurs incorect, lipsa posibilității de a redistribui sarcinile îi va determina să păstreze angajații buni, pentru că altfel ceilalți angajați sau șeful ar trebui să lucreze în locul celor care nu-și fac datoria.

„Al treilea pachet va avea efecte, poate nu imediate, dar începând de anul viitor efectele lui se vor vedea și vine să răspundă problemelor majore pe care le avem, care sunt legate de deficitul bugetar, de criza bugetară, iar aici sunt trei componente importante: venituri prea puține pe care le încasăm, cheltuieli prea mari pe care am ajuns să le facem, pe care nu ne putem permite.

Și a treia componentă sunt investițiile mari pe care le-am semnat și pe care nu le mai putem finanța în ritmul în care s-ar dori. Prin urmare, și acest al doilea pachet vine să aducă niște corecții. Și sunt câteva aspecte importante. De exemplu, pe categoria de cheltuieli sunt două pachete importante.

Este vorba de pachetul pe administrația publică locală și de pachetul pe sănătate, unde încercăm să facem ca aceste zone să fie gestionate mai eficient, să avem cheltuieli mai mici în administrația publică locală, sume mai mici care sunt direcționate de la statul român pentru funcționarea administrației și, în același timp, să avem servicii mai bune, să întărim capacitatea administrației și acest pachet pe administrație răspunde acestei probleme.

Pe instituții avem personalul supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală și acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, este foarte probabil să avem reduceri de personal”, a explicat Ilie Bolojan la Antena 3.

Oficialul a mai subliniat faptul că presiunea este mai mare în administrația locală, asta pentru că cetățeanul identifică clar responsabilul — primarul sau președintele consiliului județean —, spre deosebire de nivelul central, unde răspunderea este mai dispersată și riscul unor astfel de probleme este mai mare.

În același timp, Ilie Bolojan a mai explicat că în primării reducerile de personal se pot face corect, deoarece angajații se cunosc între ei și sunt într-un număr mai mic, astfel încât banii publici pot fi folosiți eficient pentru servicii și investiții vizibile pentru cetățeni.

„Am mai explicat asta atunci când numărul de angajați într-o instituție este calculat în mod corect, când fiecare are o normă standard. Când se fac reducerile de personal, șansa să se facă în mod corect este foarte mare. Dacă acest număr este calculat corect. De ce? Pentru că, chiar dacă, să spunem, cel care organizează concursul, directorul și personalul adiacent acestuia ar vrea sau ar putea să facă, să spunem, un concurs care este incorect.

Dacă nu au cui să redistribuie sarcinile, vor avea grijă să îi țină pe angajații buni, pentru că altfel, ținând un angajat care nu își face datoria, cineva va trebui să lucreze pentru el și atunci șeful va trebui să lucreze pentru el, pentru că nu are cui să mai repartizeze munca. Din punctul meu de vedere. Deci, un lucru important este ca atunci când dimensioneze numărul de angajați dintr-o instituție publică că este centrală, că este locală, să îl calculezi corect. (…)

La nivel central, răspunderea este disipată și acolo riscul să se întâmple astfel de lucruri este mai mare, pentru că nu există un responsabil pe care să-l sesizeze exact cetățeanul. Dar dacă o primărie, atunci când se fac reduceri, nu se fac în mod corect, oamenii se cunosc între ei.

Nu sunt mii de oameni, sunt poate sute de oameni la nivelul unei primării mari, la nivelul unei primării mici sunt zeci de oameni. Și atunci reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii pe care ei le văd sau pentru investiții pe care le folosesc”, a adăugat șeful Guvernului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI