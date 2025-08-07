Numărul bugetarilor este în plină creștere: Guvernul promite concedieri, dar angajează în draci
Numărul angajaților la stat este în plină creștere: Guvernul promite concedieri, dar angajează în draci
Contrar datelor oficiale, susținute de Guvern, numărul angajaților la stat a crescut în luna iunie cu încă 234 de posturi, comparativ cu luna precedentă. Totalul funcțiilor ocupate în instituțiile publice a ajuns la 1.305.595, confirmând tendința de extindere a aparatului bugetar, nu de restrângere.
Numărul angajaților din instituțiile și autoritățile publice din România a crescut cu 234 în iunie față de luna mai 2025, ajungând la un total de 1.305.595, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, consultate de Agerpres.
Citește și: Jale! Deficitul în primele 6 luni din 2025 mai mare decât anul trecut: Salariile bugetarilor au continuat să crească masiv
În același timp, numărul posturilor ocupate a fost mai mic cu 6.913 posturi în iunie comparativ cu ianuarie.
Peste 64% dintre posturile ocupate erau în administraţia publică centrală, respectiv 837.241, în creștere cu 811 faţă de mai 2025. Dintre acestea, 618.458 erau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat, în creștere cu 1.282 angajaţi față de luna mai 2025.
Cum arată cifrele pentru cele mai importante instituții de stat
- Ministerul Educaţiei, respectiv 308.368, în scădere cu 161 față de luna mai
- Ministerul Afacerilor Interne, respectiv 126.880, în creștere cu 1.346 față de luna mai
- Ministerul Apărării Naţionale, respectiv 75.987, în creștere cu 99 față de luna mai
- Ministerul Finanţelor, respectiv 24.314, în scădere cu 46 față de luna mai
- Ministerul Sănătăţii, respectiv 18.339, în scădere cu 17 față de luna mai
Numărul posturilor ocupate în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale în luna iunie, numărul a crescut ușor cu 11 persoane față de mai, ajungând la 8.862.
În schimb, în instituţiile subvenţionate din bugetul de stat şi cel al asigurărilor pentru şomaj, numărul angajaţilor a scăzut cu 160, până la 43.387, iar în instituţiile finanţate integral din venituri proprii, posturile ocupate au scăzut cu 322, ajungând la 166.534.
De asemenea, în administraţia publică locală, numărul angajaţilor a scăzut cu 577 față de luna precedentă, ajungând la 468.354, din care 286.236 lucrează în instituţii finanţate integral din bugetele locale (o scădere de 314 persoane), iar 182.118 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (o scădere de 263 persoane) mai arată datele din sursa citată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Zile libere în 2026: Când pică sărbătorile legale. Calendarul minivacanțelor de anul viitor
Zile libere 2026: În ce zile pică sărbătorile legale și care este calendarul minivacanțelor de anul viitor Anul viitor, 2026, vine cu vești bune pentru angajaţii români în ceea ce privește zilele libere legale și oportunitățile de mini-vacanțe. Vor fi 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă șanse […]
România pe ultimul loc în UE, după durata vieții profesionale. Participarea femeilor pe piața muncii tot mai scăzută
România pe în coada clasamentului UE, după durata vieții profesionale. Participarea femeilor pe piața muncii tot mai scăzută În România, durata vieții profesionale a ajuns pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Durata este de puțin peste 32 de ani, potrivit datelor Eurostat. Acum 20 de ani, ne situam în fruntea țărilor în care se muncea […]
La aproape 36 de ani de la Revoluția din 1989, tot mai mulți români, nostalgici după vremurile dictaturii ceaușiste. O fi fost mai bine, o fi fost mai rău…
La aproape 36 de ani de la Revoluția din 1989, tot mai mulți români, oftează după vremurile dictaturii ceaușiste. O fi fost mai bine, o fi fost mai rău… Aproape 36 de ani au trecut de scânteia care a aprins Revoluția din 1989, când românii au ieșit în stradă și au strigat „Libertate!”, „Jos comunismul! […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Numărul bugetarilor este în plină creștere: Guvernul promite concedieri, dar angajează în draci
Numărul angajaților la stat este în plină creștere: Guvernul promite concedieri, dar angajează în draci Contrar datelor oficiale, susținute de...
Zile libere în 2026: Când pică sărbătorile legale. Calendarul minivacanțelor de anul viitor
Zile libere 2026: În ce zile pică sărbătorile legale și care este calendarul minivacanțelor de anul viitor Anul viitor, 2026,...
Știrea Zilei
FOTO | Casă nouă pentru familia Mateș din Albac: Acum câteva luni imobilul în care locuiau a fost mistuit de flăcări
Casă nouă pentru familia Mateș din Albac: În aprilie 2025 imobilul în care locuiau a fost mistuit de flăcări Familia...
Bărbat de 37 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier și distrugere, adus în țară din Germania: Va sta un an și 5 luni la închisoare
Bărbat de 37 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier și distrugere, adus în...
Curier Județean
VIDEO | Lucrări importante la sistemul de captare a apei din zona Bordu: Se îmbunătățește alimentarea cu apă pentru locuințele din Purcăreți și Gheban
Lucrări importante la sistemul de captare a apei din zona Bordu În aceste zile se desfășoară lucrări importante la sistemul...
Bacalaureat 2025 | Sesiunea a doua continuă cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Teste la engleză în Alba
Bacalaureat 2025 | Sesiunea a doua continuă cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Situația din Alba Sesiunea...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau Probejenia
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau...