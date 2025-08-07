Numărul bugetarilor este în plină creștere: Guvernul promite concedieri, dar angajează în draci

Numărul angajaților la stat este în plină creștere: Guvernul promite concedieri, dar angajează în draci

Contrar datelor oficiale, susținute de Guvern, numărul angajaților la stat a crescut în luna iunie cu încă 234 de posturi, comparativ cu luna precedentă. Totalul funcțiilor ocupate în instituțiile publice a ajuns la 1.305.595, confirmând tendința de extindere a aparatului bugetar, nu de restrângere.

Numărul angajaților din instituțiile și autoritățile publice din România a crescut cu 234 în iunie față de luna mai 2025, ajungând la un total de 1.305.595, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, consultate de Agerpres.

În același timp, numărul posturilor ocupate a fost mai mic cu 6.913 posturi în iunie comparativ cu ianuarie.

Peste 64% dintre posturile ocupate erau în administraţia publică centrală, respectiv 837.241, în creștere cu 811 faţă de mai 2025. Dintre acestea, 618.458 erau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat, în creștere cu 1.282 angajaţi față de luna mai 2025.

Cum arată cifrele pentru cele mai importante instituții de stat

Ministerul Educaţiei, respectiv 308.368, în scădere cu 161 față de luna mai

Ministerul Afacerilor Interne, respectiv 126.880, în creștere cu 1.346 față de luna mai

Ministerul Apărării Naţionale, respectiv 75.987, în creștere cu 99 față de luna mai

Ministerul Finanţelor, respectiv 24.314, în scădere cu 46 față de luna mai

Ministerul Sănătăţii, respectiv 18.339, în scădere cu 17 față de luna mai

Numărul posturilor ocupate în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale în luna iunie, numărul a crescut ușor cu 11 persoane față de mai, ajungând la 8.862.

În schimb, în instituţiile subvenţionate din bugetul de stat şi cel al asigurărilor pentru şomaj, numărul angajaţilor a scăzut cu 160, până la 43.387, iar în instituţiile finanţate integral din venituri proprii, posturile ocupate au scăzut cu 322, ajungând la 166.534.

De asemenea, în administraţia publică locală, numărul angajaţilor a scăzut cu 577 față de luna precedentă, ajungând la 468.354, din care 286.236 lucrează în instituţii finanţate integral din bugetele locale (o scădere de 314 persoane), iar 182.118 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (o scădere de 263 persoane) mai arată datele din sursa citată.

