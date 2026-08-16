Record negativ! Astăzi se împlinesc două luni fără transport public în Alba Iulia. De când vor circula din nou autobuzele în municipiu

Astăzi, 16 august 2026, se împlinesc două luni de când criza transportului public din Alba Iulia s-a declanșat, ceea ce reprezintă un record negativ pentru municipiu.

Mai exact, în data de 16 iunie, serviciul de transport public local a fost suspendat ca urmare a unei greve spontane declanșate de angajații operatorului STP Alba Iulia, care au reclamat neplata salariilor și a tichetelor de masă.

“Război” între STP și Primăria Alba Iulia

Conflictul s-a amplificat pe fondul disputelor financiare și contractuale dintre operator și autoritățile locale, fiecare parte atribuind celeilalte responsabilitatea pentru blocajul creat. Operatorul a susținut că lipsa fondurilor necesare achitării drepturilor salariale este consecința neachitării compensațiilor contractuale de către administrația locală, în timp ce Primăria Alba Iulia a contestat aceste afirmații și a acuzat nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a serviciului public de transport.

În încercarea de a debloca situația, litigiul a fost adus în fața instanței, care a dispus reluarea serviciului public de transport până la soluționarea definitivă a conflictului. Cu toate acestea, hotărârea nu a condus la reluarea efectivă a transportului, deoarece șoferii au refuzat să revină la muncă în lipsa achitării restanțelor salariale.

De luni, 17 august, transportul o să fie reluat

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a transmis că autobuzele revin pe trasee, de luni, 17 august 2026, în municipiul Alba Iulia. Decizia vine după ,,multe discuții și necogieri”, iar edilul afirmă că STP și Primăria Alba Iulia au ajuns la un acord. Mesajul integral publicat de edilul din Alba Iulia este următorul:

,,Dragi albaiulieni,

De luni, AUTOBUZELE REVIN PE TRASEE ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA. După multe discuții și negocieri, primăria și societatea privată de transport au ajuns la un acord pentru reluarea serviciului. Nu este o victorie, nu există un învins sau un învingător în urma acestei crize, ci este o normalitate care trebuia să se întâmple de mult. Și vă asigur că s-ar fi întâmplat mult mai devreme, dacă dialogul deschis de municipalitate era acceptat din prima zi. Din păcate, în tot acest timp, cei care au avut de suferit ați fost dumneavoastră, cetățenii orașului, iar pentru acest lucru vă cer scuze, chiar dacă criza nu a fost generată de administrația locală

Astăzi, am ajuns din nou la masa discuțiilor cu conducerea societății de transport și am hotărât semnarea unei convenții de plată prin care municipalitatea se angajează să achite COMPENSAȚIILE PENTRU LUNILE AUGUST – DECEMBRIE 2026 lunar, iar operatorul de transport se obligă să reia și să desfășoare serviciul fără disfuncționalități. Dincolo de supărarea din această perioadă, apreciez că partenerii noștri au înțeles că interesul cetățenilor, al călătorilor pe care îi deservesc zi de zi, trebuie să fie mai presus de orice dispută.

Pe scurt, Alba Iulia va plăti compensații pentru susținerea transportului local în valoare de 2 milioane de lei pe lună în august și septembrie, respectiv 2,7 milioane de lei pe lună în ultimele trei luni ale acestui an. Sunt sumele prognozate de colegii mei pentru susținerea acestui serviciu esențial pentru cetățenii municipiului.”, a explicat recent, printr-o postare pe o rețea de socializare, edilul din Alba Iulia.

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