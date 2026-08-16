Societate

De ce este esențial să evităm consumul de zahăr în exces

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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De ce este esențial să evităm consumul de zahăr în exces

Consumul redus de zahăr este una dintre măsurile simple prin care ne putem proteja sănătatea pe termen lung. Deși zahărul face parte din alimentația de zi cu zi și poate oferi energie rapidă, consumul excesiv, în special al zaharurilor adăugate, poate avea efecte negative asupra organismului.

Un aport prea mare de zahăr este asociat cu un risc crescut de creștere în greutate și obezitate, deoarece alimentele și băuturile bogate în zaharuri pot aduce multe calorii, fără să ofere aceeași senzație de sațietate precum alimentele nutritive, bogate în fibre și proteine. În timp, acest dezechilibru poate favoriza apariția unor probleme metabolice.

Un alt efect important se observă asupra sănătății dentare. Bacteriile din cavitatea bucală folosesc zaharurile pentru a produce acizi care atacă smalțul dinților. Consumul frecvent de produse dulci, în special între mese, poate favoriza apariția cariilor.

Reducerea zahărului este importantă și pentru sănătatea metabolică. Un consum ridicat de băuturi îndulcite și produse cu zaharuri adăugate poate contribui la un aport caloric excesiv și este asociat cu un risc mai mare de diabet de tip 2 și boli cardiovasculare. Nu este vorba despre eliminarea completă a zahărului din alimentație, ci despre limitarea excesului și alegerea unor surse alimentare cât mai nutritive.

Trebuie făcută și o distincție între zahărul natural și zaharurile adăugate. Fructele, de exemplu, conțin zaharuri naturale, dar oferă în același timp fibre, vitamine, minerale și alți compuși benefici. În schimb, produsele precum băuturile răcoritoare, dulciurile, produsele de patiserie și unele cereale pentru micul dejun pot conține cantități importante de zahăr adăugat.

Pentru a reduce consumul, specialiștii recomandă obiceiuri simple: citirea etichetelor, limitarea băuturilor îndulcite, alegerea fructelor în locul deserturilor foarte zaharoase și reducerea treptată a cantității de zahăr adăugat în cafea sau alte preparate.

În concluzie, reducerea consumului de zahăr nu înseamnă renunțarea la toate alimentele preferate, ci adoptarea unui stil alimentar echilibrat. Mai puțin zahăr adăugat înseamnă, în general, mai mult loc pentru alimente care aduc organismului nutrienții de care are nevoie. Un astfel de obicei, menținut pe termen lung, poate contribui la o stare de sănătate mai bună și la prevenirea unor probleme care apar odată cu excesul alimentar.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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