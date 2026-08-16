PENSII 2026 | Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi pensii mai mari: Cine beneficiază
Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi pensii mai mari: Cine beneficiază
Românii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară înainte de 1 aprilie 2001 pot beneficia de o majorare a punctajului de pensie, în anumite condiții.
Procentele diferă în funcție de perioada în care au fost plătite contribuțiile și pot ajunge până la 28%. În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei, însă suma încasată în plus nu este fixă, ci depinde de punctajele realizate în perioadele respective, potrivit Gândul.
Prevederea este inclusă în articolul 143 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se aplică persoanelor care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară.
Este important de precizat că ceea ce este cunoscut drept „pensia suplimentară” nu reprezintă, în prezent, o a doua pensie plătită separat. Contribuțiile achitate în vechiul sistem se reflectă în punctajul de pensie, prin majorarea punctajelor lunare aferente perioadelor în care au fost plătite aceste contribuții.
Pentru persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3% sau 5%, legea prevede următoarele majorări ale punctajelor lunare:
- 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 – 31 decembrie 1972;
- 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 – 31 decembrie 1977;
- 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 30 iunie 1986;
- 21% pentru perioada 1 iulie 1986 – 31 octombrie 1990;
- 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 – 31 martie 1991;
- 14% pentru perioada 1 aprilie 1991 – 31 martie 1992;
- 13% pentru perioada 1 aprilie 1992 – 31 decembrie 1998;
- 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 – 31 ianuarie 1999;
- 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.Există și o categorie distinctă pentru persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară.
În cazul acestora, Legea nr. 360/2023 prevede o majorare de:
- 26% pentru perioada 1 iulie 1977 – 31 decembrie 1977;
- 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 30 iunie 1986.
Prin urmare, simplul fapt că o persoană a lucrat înainte de 2001 nu este suficient pentru acordarea majorării. Trebuie verificat dacă aceasta a contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară, cu ce procent și în ce perioadă, mai notează sursa citată.
Majorarea nu se aplică direct asupra pensiei aflate în plată. Procentele prevăzute de lege se aplică punctajelor lunare realizate în perioadele în care au fost achitate contribuțiile.
De exemplu, dacă într-o anumită lună un pensionar a realizat un punctaj de 1 punct, iar pentru perioada respectivă se aplică o majorare de 17%, punctajul aferent acelei luni crește cu 0,17 puncte.
Pentru pensionarii care vor să afle dacă beneficiază de această prevedere, este necesară verificarea perioadelor în care au fost plătite contribuțiile la Fondul pentru pensia suplimentară și a procentului aferent. În practică, trebuie analizate documentele privind vechimea și contribuțiile realizate până la intrarea în vigoare a noului sistem public de pensii, la 1 aprilie 2001.
Prin urmare, persoanele care au lucrat înainte de această dată și au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară pot verifica dacă punctajele lor au fost majorate conform articolului 143 din Legea nr. 360/2023.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
UPDATE | Persoană scoasă din râul Mureș, în zona IMA Aiud, în stop cardio-respirator. Salvatorii au început resuscitarea
UPDATE | Persoană scoasă din râul Mureș, în zona IMA Aiud, în stop cardio-respirator. Salvatorii au început resuscitarea Pompierii au extras din râul Mureș o persoană, duminică, 16 august 2026, în zona IMA Aiud, aceasta fiind în stop cardio-respirator. Echipajele de intervenție au început de îndată manevrele de resuscitare. Știrea inițială Potrivit ISU Alba, secția […]
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 16 august. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 16 august. Condițiile de înscriere la concurs Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 16 august 2026 și organizează concursuri în perioada următoare. Pentru ocuparea posturilor, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții privind studiile, vechimea în muncă […]
Record negativ! Astăzi se împlinesc două luni fără transport public în Alba Iulia. De când vor circula din nou autobuzele în municipiu
Record negativ! Astăzi se împlinesc două luni fără transport public în Alba Iulia. De când vor circula din nou autobuzele în municipiu Astăzi, 16 august 2026, se împlinesc două luni de când criza transportului public din Alba Iulia s-a declanșat, ceea ce reprezintă un record negativ pentru municipiu. Mai exact, în data de 16 iunie, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Accident rutier grav în județul vecin: Doi tineri, transportați de urgență la spital după ce un autoturism s-a răsturnat pe plafon
Accident rutier grav în județul vecin: Doi tineri, transportați de urgență la spital după ce un autoturism s-a răsturnat pe...
Ministrul interimar al Mediului anunţă convocarea „de urgenţă” la minister a conducerii Romsilva: Care este motivul
Ministrul interimar al Mediului anunţă convocarea „de urgenţă” la minister a conducerii Romsilva: Care este motivul Ministrul interimar al Mediului,...
Știrea Zilei
UPDATE | Persoană scoasă din râul Mureș, în zona IMA Aiud, în stop cardio-respirator. Salvatorii au început resuscitarea
UPDATE | Persoană scoasă din râul Mureș, în zona IMA Aiud, în stop cardio-respirator. Salvatorii au început resuscitarea Pompierii au...
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 16 august. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 16 august. Condițiile de înscriere la concurs...
Curier Județean
Mâine | Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în județul Alba. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade
Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în județul Alba. Maximele se vor situa între...
Cuplurile din Sebeș care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în 2026, premiate de Zilele Municipiului: Alocare de fonduri
Cuplurile din Sebeș care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în 2026, premiate de Zilele Municipiului:...
Politică Administrație
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Opinii Comentarii
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria 2026: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe...