RECORD istoric negativ pentru România: Dobânzile ating 51 de miliarde de lei, în timp ce investițiile rămân la jumătate

Record istoric negativ pentru România: Dobânzile ating 51 de miliarde de lei, în timp ce investițiile rămân la jumătate, avertizează Tanczos Barna

Dobânzile plătite de România ating un nivel fără precedent. Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat că în 2025 statul va achita „aproximativ 51.000.000.000 de lei, dublu față de investițiile ministerelor”.

El a precizat că această sumă uriașă pune presiune pe bugetul de stat, în condițiile unui deficit ridicat. „Din cauza faptului că România s-a îndatorat excesiv în ultimii ani, în 2025 ne trezim cu această situaţie în care dobânzile sunt de 51 de miliarde de lei.

Toate programele de investiţii de la Ministerul Dezvoltării se vor ridica probabil la 20 de miliarde de lei. Sau dacă ne uităm la investiţiile din Ministerul Transporturilor, 20 şi ceva cu 50, iarăşi simplu la dublu”, a explicat Barna la Digi24.

Potrivit acestuia, situația este consecința împrumuturilor „rostogolite” din anii trecuți, care au generat costuri mai mari la finanțare.

„Dacă fac astăzi o autostradă şi mă împrumut cu 7% pe 15 ani, nu o să ne coste autostrada un leu, ne va costa exact 2 lei. Acesta este efectul unor împrumuturi, ca şi acasă, într-un buget al familiei”, a adăugat vicepremierul.

Estimările arată că, până la finalul anului, investițiile totale din România ar putea ajunge sau chiar depăși pragul de 150 de miliarde de lei. Totuși, raportul dintre sumele alocate dezvoltării și cele direcționate către plata dobânzilor ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea bugetară.

Tanczos Barna a avertizat că este nevoie de o consolidare fiscală, de reducerea cheltuielilor de funcționare și de scăderea costurilor la împrumuturi spre 3-4% pentru ca România să evite o criză bugetară și să poată menține investițiile necesare.

„Trebuie să alocăm resurse pentru a susține economia și pentru a crește nivelul de trai și în zona rurală”, a subliniat acesta.

