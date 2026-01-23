Recomandări ANPC pentru pasionaţii sporturilor de iarnă: Ce trebuie să verifici înainte de a intra pe pârtie

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) vin cu o serie de recomandări pentru practicanţii sporturilor de iarnă, subliniind importanţa informării corecte înainte de intrarea pe pârtie. Aceştia atrag atenţia că, la punctele de plecare ale pârtiilor şi traseelor de schi, trebuie să fie afişate clar zonele periculoase sau impracticabile, temperatura, grosimea stratului de zăpadă, precum şi informaţii despre postul de prim-ajutor sau colaborarea cu echipa Salvamont din zonă.

Totodată, reprezentanţii ANPC recomandă verificarea atentă a echipamentului închiriat şi respectarea regulilor de comportament pe pârtie, pentru a preveni incidentele şi pentru a asigura desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă.

,,În vederea protejării vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor, pe durata sezonului de schi şi a vacanţelor de iarnă, se recomandă ca persoanele care utilizează servicii şi facilităţi specifice acestei perioade să se informeze în mod corespunzător înainte şi pe parcursul desfăşurării activităţilor”, au transmis, joi, reprezentanţii ANPC, conform News.

Ei le recomandă consumatorilor să verifice la punctele de plecare ale pârtiilor şi traseelor de schi dacă sunt disponibile, în mod vizibil, informaţii privind pârtiile, care indică traseele şi gradul de dificultate, reguli de conduită a schiorilor, inclusiv cele privind utilizarea pârtiilor de schi: porţiuni impracticabile; zone care sunt sau pot deveni periculoase în funcţie de condiţiile meteorologice; programul zilnic de funcţionare al pârtiilor.

De asemenea, pe panouri trebuie să fie trecute datele meteorologice actualizate, precum temperatura, grosimea stratului de zăpadă, viteza vântului, gradul de vizibilitate, dar şi informaţii privind existenţa postului de prim-ajutor pe pârtiile de schi şi modul de colaborare cu echipa Salvamont care deserveşte zona, mai arată sursa citată.

Totodată, trebuie să existe garduri sau plase de protecţie în zonele periculoase şi să fie semnalizate clar obstacolele care nu pot fi îndepărtate de pe pârtii sau din zonele limitrofe.

Pentru practicarea schiului, ANPC recomandă verificarea stării echipamentului închiriat, alegerea unor pârtii adecvate nivelului de pregătire (începător, mediu, avansat), respectarea regulilor de comportament pe pârtie şi purtarea echipamentelor de protecţie: cască, ochelari, mănuşi.

ANPC îi sfătuieşte pe cei care practică patinajul să se asigure că patinele sunt bine fixate şi ascuţite corespunzător, să nu intre pe gheaţă dacă este aglomerat excesiv sau dacă sunt zone deteriorate şi să poarte mănuşi, iar pentru copii se recomandă şi cască de protecţie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI