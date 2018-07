Recital de jazz, marţi, la Muzeul Museikon din Alba Iulia, susţinut de Laura Orian

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia vă invită, marți, 31 iulie 2018, ora 19.00, la recitalul de jazz The Nearness of You.

Spectacolul va fi susținut la Muzeul Museikon din Alba Iulia de una dintre cele mai apreciate soliste ale genului, Laura Orian.

Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

