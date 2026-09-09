Pensia de urmaș în 2026: Cine are dreptul, cât poate primi și cum se calculează
Pensia de urmaș în 2026: Cine are dreptul, cât poate primi și cum se calculează
Pensia de urmaș reprezintă un sprijin financiar pentru copiii și soțul supraviețuitor ai unei persoane decedate care era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. Drepturile sunt stabilite în prezent potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, iar cuantumul diferă în funcție de numărul persoanelor îndreptățite.
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Cine poate primi pensie de urmaș
Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), pensia de urmaș se acordă copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.
În cazul copiilor, dreptul există până la vârsta de 16 ani. Dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, pensia poate fi acordată până la terminarea studiilor, fără a depăși însă vârsta de 26 de ani.
Un copil poate beneficia de pensie de urmaș și pe durata unei invalidități de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se afla într-una dintre situațiile prevăzute de lege.
În ce condiții primește pensie soțul supraviețuitor
Regulile sunt diferite în funcție de vârstă, durata căsătoriei și situația persoanei rămase în viață.
La împlinirea vârstei standard de pensionare, soțul supraviețuitor poate beneficia de pensie de urmaș pe tot timpul vieții, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani.
Dacă mariajul a durat între 10 și 15 ani, dreptul există, însă cuantumul pensiei de urmaș este diminuat cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
Există și situații în care soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș înainte de atingerea vârstei standard de pensionare. De exemplu, legea prevede acest drept pentru persoana încadrată în gradul I sau II de invaliditate, în anumite condiții privind durata căsătoriei și veniturile realizate.
De asemenea, dacă decesul soțului susținător a survenit ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, există reguli speciale, inclusiv în ceea ce privește durata căsătoriei.
Pensie de urmaș timp de șase luni
Soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile pentru acordarea pensiei de urmaș pe termen mai lung poate beneficia de acest drept timp de șase luni de la data decesului, dacă sunt îndeplinite condițiile privind veniturile prevăzute de lege.
O situație specială este cea a soțului supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii cu vârsta de până la 7 ani. În acest caz, pensia de urmaș poate fi acordată până când ultimul copil împlinește vârsta de 7 ani, în condițiile stabilite de lege.
Cum se calculează pensia de urmaș
Un aspect important este că pensia de urmaș nu reprezintă automat o anumită sumă fixă. Calculul pornește de la pensia pentru limită de vârstă pe care susținătorul decedat o avea în plată sau la care ar fi avut dreptul.
Dacă decesul a survenit înainte ca persoana să îndeplinească cerințele pentru pensia pentru limită de vârstă, calculul se raportează, după caz, la pensia de invaliditate de gradul I aflată în plată sau la care persoana ar fi avut dreptul.
Procentul acordat depinde de numărul urmașilor îndreptățiți:
*50% din baza de calcul – pentru un singur urmaș;
*75% – pentru doi urmași;
*100% – pentru trei sau mai mulți urmași.
Prin urmare, dacă există un singur urmaș, acesta primește 50% din baza de calcul stabilită pentru susținătorul decedat. Dacă sunt doi urmași, procentul total este de 75%, iar în cazul a cel puțin trei urmași, procentul total ajunge la 100%.
Exemplu simplu
Dacă baza de calcul aferentă susținătorului decedat ar fi de 4.000 de lei, un singur urmaș ar avea dreptul la 50%, adică 2.000 de lei.
În cazul a doi urmași, procentul total de 75% ar însemna 3.000 de lei, sumă care se împarte potrivit regulilor aplicabile beneficiarilor.
La trei sau mai mulți urmași, procentul total ajunge la 100% din baza stabilită pentru susținător.
Ce se întâmplă dacă ambii părinți au decedat
Pentru orfanii de ambii părinți există o regulă distinctă. Pensia de urmaș se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș calculate după fiecare dintre părinți.
Această prevedere poate avea o importanță majoră pentru copiii rămași fără ambii părinți, deoarece drepturile nu sunt raportate la un singur susținător.
Pensia de urmaș și pensia proprie
Persoanele care au deja o pensie proprie și îndeplinesc, în același timp, condițiile pentru pensie de urmaș pot opta pentru pensia mai avantajoasă.
CNPP precizează că plata dreptului pentru care s-a optat se efectuează începând cu luna următoare solicitării.
Atenție la veniturile soțului supraviețuitor
În cazul soțului supraviețuitor, dreptul la pensie de urmaș este supus unor reguli speciale privind veniturile realizate din anumite activități.
CNPP precizează că soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș nu poate cumula această pensie cu anumite venituri lunare care depășesc salariul minim brut pe țară garantat în plată.
Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei, potrivit precizărilor publicate de CNPP.
Este important însă ca situația fiecărui beneficiar să fie analizată în funcție de tipul venitului realizat și de temeiul juridic în baza căruia acesta este obținut.
Când începe plata pensiei
Data de la care se acordă pensia de urmaș depinde inclusiv de situația susținătorului decedat și de momentul depunerii cererii.
Dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la deces, există situații în care drepturile se acordă începând cu luna următoare decesului sau chiar de la data decesului, în funcție de faptul că persoana decedată era sau nu pensionar.
Dacă cererea este depusă după expirarea termenului de 30 de zile, pensia se acordă, în principiu, începând cu data înregistrării cererii.
Dovada continuării studiilor, obligatorie pentru copiii de peste 16 ani
Copiii care beneficiază de pensie de urmaș și au împlinit vârsta de 16 ani trebuie să dovedească faptul că își continuă studiile.
CNPP menționează că dovada trebuie depusă la împlinirea vârstei de 16 ani și apoi în termen de 10 zile de la începerea fiecărui an școlar sau universitar. Nedepunerea documentelor poate duce la suspendarea plății pensiei.
Pensia de urmaș poate fi recalculată
Pensia de urmaș poate fi recalculată, la cerere, în anumite situații. Printre acestea se numără adăugarea unor venituri sau perioade de stagiu de cotizare care nu au fost valorificate la stabilirea inițială a pensiei.
De asemenea, legislația prevede modificarea sau încetarea drepturilor în anumite situații, inclusiv atunci când copilul beneficiar depășește limita de vârstă prevăzută de lege ori când soțul supraviețuitor se recăsătorește.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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