Realizarea Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10: Noi demersuri administrative preliminare, la aprobare în Consiliul Județean Alba

Realizarea Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10: Noi demersuri administrative preliminare, la aprobare în Consiliul Județean

Se fac noi demersuri administrative preliminare în vederea realizării Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10.

În vederea implementării proiectului: „Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței)” a fost încheiat Protocolul de colaborare (Parteneriat) nr. 19265/14.03.2022 între UAT-Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT-Municipiul Blaj prin Consiliul Local al Municipiului Blaj, UAT-Orașul Teiuș prin Consiliul Local al Orașului Teiuș, UAT- Comuna Mihalț prin Consiliul Local al Comunei Mihalț și UAT-Comuna Crăciunelu de Jos prin Consiliul Local al Comunei Crăciunelu de Jos cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii

Rutiere – CNAIR.

Prin Actul adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare s-a comutat sursa de finanțare a proiectului din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în Programul Transport 2021-2027.

Ghidul Solicitantului aferent PT 2021-2027, aplicabil proiectului: „Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței)”, prevede asigurarea unei contribuții de 2% din buget local, motiv pentru care se impune încheierea unui act adițional (n.a. act adițional nr.2) în care să fie stipulat că se va asigura contribuția UAT (n.a. UAT-Municipiul Blaj) în cuantum de 2%.

În ședința ordinară de miercuri, 24 septembrie 2025, a Consiliului Județean Alba va intra la aprobare un proiect de hotărâre prin care se încuviințează acest demers.

Actul adițional nr. 2 în forma propusă poate fi consultat AICI.

Noul drum va cuprinde sectoare de drum existent ale DN 14 B care sunt propuse spre modernizare și patru sectoare de drum nou și are o lungime de 20.921 m. Sectoarele de drum existent ce vor fi modernizate includ corecția unor curbe cu translatarea axului stânga dreapta față de existent, pentru asigurarea unei geometrii corespunzătoare normelor tehnice și lărgirea platformei drumului la 10 metri. Se va asigura astfel acces direct la rețeaua TEN-T prin nodul rutier de la Teiuș al autostrăzii A10 Sebeș-Turda.

Rețeaua de drumuri cu care se intersectează traseul drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10 cuprinde: DN1/E81, A10, DJ 107H, DJ 107B (de două ori), DJ 142L (de două ori), DC 11A și sectoarele de traseu ale DN 14B care rămân pe zona de traversare a localităților, care vor fi preluate în administrare de primăriile din Teiuș, Crăciunelu de Jos și Blaj datorită degrevării de trafic de către sectoarele de drum nou. Traseul drumului TransRegio se pliază pe axul existent al DN 14B, întâlnind la km 1+400 sensul giratoriu din cadrul nodului rutier Teiuș al autostrăzii Sebeș – Turda, Lot 2.

De aici traseul se menține pe axul existent al DN 14B, iar începând cu poziția km 2+240 se dezvoltă pe un pasaj superior proiectat cu 21 de deschideri și o lungime de 668.40 m care traversează denivelat linia CF M200 Teiuș, linia CF M 300 Crăciunelu și DJ 107H. De la km 3+090 – km 4+000 drumul se suprapune pe teritoriul administrativ al comunei Sântimbru și urmărește traseul existent. La km 3+820 traversează denivelat linia CF M 300 printr-un pasaj superior existent, realizat în cadrul proiectului de modernizare cale ferată.

De la km 3+920 traseul DN 14B părăsește axul drumului existent pe un traseu de drum nou și traversează râul Mureș prin intermediul unui pod nou la km 4+848 amplasat în aval de podul existent pe actualul DN 14B. Drumul DN 14B continuă pe un sector de drum nou și se reîntâlnește cu drumul existent la km 6+420. Începând cu poziția km 6+420 și până la km 14+020 drumul proiectat se pliază din nou pe axul existent al DN 14B. După ieșirea din loc Cistei, DN 14B traversează la km 10+748 pârâul Dunărița.

Începând cu poziția km 14+020 începe al treilea sector de drum nou, care ocolește intravilanul localității Crăciunelu de Jos. La km 14+566 traversează denivelat linia CF M300 prin intermediul unui pasaj traversând o serie de terenuri agricole. La km 15+870 DN 14B se intersectează cu DJ 142L (drumul spre Bucerdea) unde se va amenaja un sens giratoriu.

La km 17+840 drumul revine la axul existent al drumului. La km 17+620 se amenajează un sens giratoriu care conectează vechiul ax al DN 14B, traseul de drum nou DN 14B și drumul comunal/de interes local care duce spre Bucerdea. Pe sectorul cuprins între km 17+840 – 19+140 drumul proiectat păstrează axul drumului existent. La km 19+140 începe al patrulea sector de drum nou, care se încheie la km 20+921 sfârșit de drum proiectat, cu lungime de 1.781 de metri.

Sectorul de drum nou coboară către lunca râului Târnava Mare, având un punct de apropiere de 12 metri față de râul Târnava Mică, revenind către axul drumului existent, în proximitatea Heliportului Blaj. La km 20+860 se intersectează cu axul drumului existent al DN 14B unde se amenajează o intersecție, iar la km 20+921 se va afla punctul de final traseu, care se amenajează în cadrul girației proiectate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI