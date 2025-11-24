Reacția șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis: ,,O să facem în continuare demersurile”

Şeful ANAF, Adrian Nica, a anunţat că instituţia va continua procedurile legale pentru recuperarea despăgubirilor pe care Klaus Iohannis le datorează pentru lipsa de folosinţă a jumătăţii dintr-un imobil aflat în centrul Sibiului.

Declarația vine după ce instanţa a respins cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor fostului preşedinte.

Adrian Nica afirmă că ANAF procedează la fel în toate cazurile, adică solicită instituirea de măsuri asigurătorii când are de recuperat sume, nu doar în situaţia fostului preşedinte Klaus Iohannis.

„Noi nu o să facem nimic altceva decât o să aşteptăm motivarea instanţei şi apoi o să facem în continuare demersurile legale pentru a recupera sumele care se cuvin ANAF”, a precizat Adrian Nica sâmbătă seară, într-o emisiune televizată.

Întrebat dacă aceste demersuri implică şi o cerere de strămutare a procesului de la Sibiu, şeful ANAF a răspuns: „Nu vreau să comentez aceste lucruri, deoarece fac parte din strategia colegilor mei pentru a acţiona în vederea recuperării sumelor. La momentul potrivit o să anunţăm orice demers pe care îl facem. Dar în această etapă nu aş dori să comentez hotărârile instanţei”.

