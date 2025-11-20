Klaus Iohannis, dat în judecată de ANAF pentru una dintre casele sale din Sibiu. Statul cere măsuri asigurătorii pentru recuperarea datoriilor

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a inițiat o acțiune în instanță împotriva fostului președinte Klaus Iohannis, la Tribunalul Sibiu, pentru recuperarea unor sume datorate statului. Procesul vizează neutilizarea unei jumătăți dintr-un imobil din centrul orașului, iar ANAF solicită instanței impunerea unor măsuri asigurătorii asupra proprietății lui Iohannis, pentru a garanta recuperarea datoriei, estimată la peste un milion de euro.

„Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate al Statului și recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosință a acestui imobil”, a transmis Ministerul Finanțelor. În urma refuzului pârâtului de a efectua plata voluntară, ANAF cere instanței să intervină pentru protejarea intereselor statului.

Statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, solicită obligarea lui Klaus Iohannis la plata compensațiilor. ANAF subliniază că „vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, demonstrând determinarea autorităților fiscale de a proteja proprietatea publică, indiferent de statutul fostului sau actualului deținător.

Aceasta nu este prima acțiune similară. În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut un al doilea imobil din Sibiu, situat pe strada Gheorghe Magheru 35. Litigiul a împiedicat statul român să recupereze complet spațiul din strada Nicolae Bălcescu, în ciuda unei decizii judecătorești din noiembrie 2015.

Acțiunea anterioară a fost legată de Rodica Baștea, o prietenă din Miami a familiei Iohannis, care a cerut anularea unui certificat din 2008 prin care statul român era declarat moștenitor legal al imobilului de pe strada Gheorghe Magheru 35. Între 1999 și 2008, imobilul aparținea lui Ioan Baștea, Georgetei Lăzurcă (soacra președintelui) și lui Carmen Iohannis, soția fostului președinte.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI